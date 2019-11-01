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 Политика Украины
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 НАПК завершило получение доступа ко всем реестрам и базам данных, необходимым для автоматизированной проверки деклараций

Национальное агентство по предотвращению коррупции утвердило в Министерстве юстиции порядок автоматизированного доступа Системы логического и арифметического контроля деклараций к трем государственным реестрам: Наследственному реестру, Единому реестру доверенностей и Реестру актов гражданского состояния. Сейчас НАПК проводит технические работы по подключению к этим трем реестрам.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Таким образом, НАПК имеет утвержденные протоколы о доступе ко всем 16 реестрам и базам данных, необходимым для проверки деклараций в автоматизированном режиме.

Для осуществления автоматизированной проверки данных в декларациях НАПК подготовило и ввело в январе 2019 года специальную программу - систему логического и арифметического контроля. Изменения в Закон "О предотвращении коррупции", вступившие в силу 18 октября, обеспечили НАПК автоматизированным доступом в реестры.

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Декларации, которые автоматически определяются системой как имеющие наибольшие коррупционные риски, попадают в так называемую "красную зону" для прохождения процедуры полной проверки. Это преимущественно декларации лиц, занимающих ответственное или особо ответственное положение.

"Ранжирование деклараций системой логического и арифметического контроля осуществляется полностью автоматически и без вмешательства работников НАПК, что полностью исключает коррупционную составляющую",- отмечается в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157408
 
 
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Берегись теперь таксист и дворник трепещите бабки торгующие семечками закончилась эпоха бедности пора платить по счетам🙋🙋🙋
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Во как быстро.А при прошлой власти,и Корчак с Мангулом-это было сделать нереально.Реальными были только премии по пол лимона.
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