 Мне предлагали гражданство Нидерландов в обмен на показания по Боингу,- террорист Цемах

Об этом он рассказал в интервью гендиректору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, обвиняемому в госизмене и сепаратизме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".

По его словам, во время пребывания в наСИЗО в Киеве его несколько раз допрашивали русскоговорящие следователи из Нидерландов и Австралии. Бывший боевик сообщил, что они предложили ему защиту в случае дачи свидетельских показаний.

"Они предлагали программу защиты свидетелей, предлагали гражданство и домик в Голландии...", - утверждает Цемах.

Также Цемах добавил, что отказался от предложения "из-за своего патриотизма".

В то же время она подтвердил, что во время операции по его задержанию в Снежном украинские силовики были обстреляны из миномета.

"С той стороны произвели минометный обстрел. Сказали, будут кидать пять мин. Меня начали везти в коляске, они почему-то кинули шестую. Я говорю, наверно, сразу прикопайте", - заявил Цемах.

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Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинских пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.