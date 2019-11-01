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Все про:Нидерланды (872) Боинг-777 Malaysia Airlines (1030) Цемах (74)

 Мне предлагали гражданство Нидерландов в обмен на показания по Боингу,- террорист Цемах

Бывший боевик "ДНР" и подозреваемый по делу рейса MH17 Владимир Цемах заявил, что Нидерланды предлагали ему гражданство и участие в программе защиты свидетелей по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17.

Об этом он рассказал в интервью гендиректору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, обвиняемому в госизмене и сепаратизме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".

По его словам, во время пребывания в наСИЗО в Киеве его несколько раз допрашивали русскоговорящие следователи из Нидерландов и Австралии. Бывший боевик сообщил, что они предложили ему защиту в случае дачи свидетельских показаний.

"Они предлагали программу защиты свидетелей, предлагали гражданство и домик в Голландии...", - утверждает Цемах.

Также Цемах добавил, что отказался от предложения "из-за своего патриотизма".

В то же время она подтвердил, что во время операции по его задержанию в Снежном украинские силовики были обстреляны из миномета.

"С той стороны произвели минометный обстрел. Сказали, будут кидать пять мин. Меня начали везти в коляске, они почему-то кинули шестую. Я говорю, наверно, сразу прикопайте", - заявил Цемах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Эта дискуссия исчерпана", - посол Ченцов об отношениях с Нидерландами после обмена Цемаха

Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинских пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.

Источник: https://censor.net.ua/n3157407
 
 
 Топ комментарии
 
Не взял? Ну и дурак.
Живи теперь на вечном поводке у фсб и кушай блины с лопаты.
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И ты отказался？И кто тебя идиота может умным назвать？
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настоящий патриот должен быть зарыт в терриконе !
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во де*бил...
теперь его зароют за Уралом))
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кстати, цемах - украинский гражданин.. и зе!лох его выдал расеи вопреки Законам Украины.
Забавно то, что буквально вчера кто-то из "узеленских"(Богдан?) орал что "Беню Коломойшу не выдадим злобному Госдепу США - бо он украинский гражданин"..
Вот и все что нужно знать о зе!лохе и Ко: кто у них друзья, и кого они считают врагами
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Рябошапка "хвастался" знанием законов Украины - Каламойшу не сдадим.
Забыл о Цемахе зЕбил
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Хватит постоянно нести эту ересь про выдачу Цемаха, выдача - это когда другое государство просить принудительно передать им скрывающегося преступника, а Цемах добровольно захотел участвовать в обмене.
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Добрлвольно...это когда сам купил билет...сам сел на поезд-автобус...и поехал...
А когда привезли под конвоем...и посадили...это не добровольно...это выдача...
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Потому что он находился под стражей в Украине. Или он добровольно находился под стражей, а насильно был отпущен на свободу в Рашу?
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А какой суд Украины освлбодил его из под стражи？на основании чего...？
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Киевский апелляционный суд 5 сентября принял решение об освобождении из-под стражи под личное обязательство фигуранта в деле сбитого MH17 Владимира Цемаха.
Судья отменил постановление Шевченковского суда о продлении Цемаху меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 октября 2020 года.
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И в каком законе прописано...что чел находящийся под следствием...да еще и сидящий в капз...может чего то там захотеть？
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В договоренности между странами об обмене удерживаемыми лицами.
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Так что жизнь прижмет, - выдадут и Беню))
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Предлагали надо было соглашаться а теперь ты гражданин ДНР 🙋🙋🙋🙋🙋это тебе бонус от козломордых
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И ты отказался？И кто тебя идиота может умным назвать？
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Инфаркт или инсульт ,вот и всё ,при чём очень скоро.
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Не взял? Ну и дурак.
Живи теперь на вечном поводке у фсб и кушай блины с лопаты.
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нидеры предлагали челу, сбившему их самолет гражданство и домик?? даун отказался.
А если я завтра их самолет с 300ми гражданскими собью, мне тоже дадут гражданство и домик?
А что, так можно? Мне предлагали гражданство Нидерландов в обмен на показания по Боингу,- террорист Цемах - Цензор.НЕТ 5966
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Он сопровождал.
Разница все же есть, так что не торопитесь сбивать чужие самолеты Мне предлагали гражданство Нидерландов в обмен на показания по Боингу,- террорист Цемах - Цензор.НЕТ 1331
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он соучастник преступления, не?
он сидеть должен, а они ему домик дают. Я в шоке.
И 2-ое. Вы думаете, нидеры не знают, кто сбил боинг? И что? голосуют за возвращение раши в паре! и ручкаются с путиным...
нет слов.
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Также Цемах добавил, что отказался от предложения "из-за своего патриотизма"

Ну и дебил... Мне предлагали гражданство Нидерландов в обмен на показания по Боингу,- террорист Цемах - Цензор.НЕТ 865
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а мНЕ предлагали гражданство лыныыр Мне предлагали гражданство Нидерландов в обмен на показания по Боингу,- террорист Цемах - Цензор.НЕТ 8405
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Идиот, жил бы как у Хреста ха пазухой, пока "Новичком" бы не отравили.
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настоящий патриот должен быть зарыт в терриконе !
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дело не в патриотизме. дети в заложниках.
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забыл видимо сказать, что раша обещала новичком угостить в случае чего.. Мне предлагали гражданство Нидерландов в обмен на показания по Боингу,- террорист Цемах - Цензор.НЕТ 937
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Скрєпний патріот. Груддю стане, а Зеленського в обиду не дасть. От чому Вова так прагне приєднатися до Донбасу - щоб захистили його руські брати від ненависних українців.
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Никто ему ничего не предлагал, потому что нужно быть абсолютно конченым, чтоб отказаться от такой перспективы.
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Покрывать военных преступников - это не патриотизм, это соучастие.
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Меня царицей соблазняли, но не поддался я..
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Значит всем кто сбивает самолеты, дают гражданство в Нидерландах. Прикольно.
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Неуловимый джо. Почему неуловимый - нах никому не нужен... Это был самый классный обмен с нашей стороны на этого дурака.) Он был представлен как начальник ПВО дыныры!
Мля, это более фантастично, чем министр культуры лыныры.))))
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Этот вонючий ублюдок за гражданство Нидерландов не то что нужны показания бы дал а продал бы родную маму бабушку и заодно тёщу
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Да врет он , козе ясно
А теща - то святое. Ее первой продают)))
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Обсуждение мегаутки орды от предателя и шпиона Вышинского?Ну ну!!!
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Апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство / раскрутка звезды экрана Цемаха началась.Об застенках бэндэровцев и сбитом ими Боинге мир узнает много нового и интересного.
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Не тему можно не обсуждать... не давно звонили мусара из Северодонецка ., сообщили что закрывают все дела касающиеся коллаборационистов с 2014 и до ..., так что схроны готовте Хлопцы.
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Януковичу "европейцы" тоже много чего "гарантировали"...
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блин, цимус, ты посмотри какой ты ценный кадр, а мы и не догадывались.... а корону абиссинского императора и бабу кардашьян с 10 млн. баксов тебе не предлагали а цимус? а может виллу на озере лугано в Швейцарии? киздун ты веселый.... вот и сиди теперь в гавне в своем сраном лугандоне! одно могу сказать - ближе к началу суда по боингу (март 2020) ты скорее всего уже будешь не живой! зря ты на домик не согласился, хотя новичок тебя бы и там достал... прощай дебил!
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Мало того, что он полудурок от рождения, так он и ещё и тупой ЛОХ. Поменять жизнь в Нидерландах на выгребную яму с трупными червями кушающем его вонючую плоть в ближайшем будущем. Мне предлагали гражданство Нидерландов в обмен на показания по Боингу,- террорист Цемах - Цензор.НЕТ 7143
К слову, ещё одна статья для ЗеКОманды - незаконная выдача ГРАЖДАНИНА УКРАИНЫ Российской *********. Возможно и вторая статья, за соучастие в сокрытии преступления.
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Самое смешное, что под патриотизмом он технический спирт Royal производства Голландии подразумевает. Следователи не то предлагали...
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"Шанс - он не получка,не аванс.
К тебе приходит только раз - хитрый шанс".
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Написали эту туфту и заставили выучить.
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