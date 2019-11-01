 Это политические преследования и ограничение свободы слова, - фракция "ЕС" об уголовных производствах против нардепа Федыны

Как передает Цензор.НЕТ, заявление размещено на официальном сайте партии.

В тексте заявления отмечается: "Возбуждение уголовных производств за высказывания члена нашей фракции Софии Федыны и волонтера Маруси Зверобой является преследованием за взгляды и ограничением свободы слова в Украине. Обращаем внимание, что преследование за высказывания нарушают статью 34 Конституции Украины, которая гарантирует каждому гражданину "право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений".

Недопустим комментарий генерального прокурора, который позволил себе проигнорировать презумпцию невиновности и уже "назначил" виновным Софию Федыну.

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В то же время игнорируя факт госизмене депутата от "слуг народа" Евгения Шевченко за его высказывания в эфире кремлевских телеканалов, с использованием риторики страны агрессора в отношении участников протестных митингов - ветеранов и волонтеров АТО/ООС.

Кричащими есть и угрозы журналистам тюрьмой до семи лет с трибуны Верховной Рады народного депутата фракции "слуги народа" Богдана Яременко.

Напоминаем, когда нынешний народный депутат от президентской партии Александр Дубинский угрожал отравить газом форум, где был президент, премьер, спикер и почти тысяча участников - против него не возбуждалось уголовное производство за терроризм и угрозу убийством.

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Нынешний президент, как никто другой пользовался полной свободой слова. Его никто не преследовал ни за сцены расстрела парламента, ни за похороны действующего главы государства, ни за сравнение Украины с проституткой. Даже такие экстравагантные формы критики безнаказанно существовали, потому что настоящая свобода слова является достоянием Украины, что отличает ее от России и других недемократических стран.

Требуем закрыть уголовные производства - не трогайте демократию в Украине, потому преследуя свободу слова вы посягаете на изменение конституционного строя. Ведь такие подходы точно отдаляют Украину от Европы, разрушающие ее имидж и создают атмосферу, аналогичную северному соседу".

Напомним, ранее депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" София Федына прокомментировала скандальное видео с Президентом Владимиром Зеленским во время его встречи с добровольцами в Золотом, отметив, что "кто-то думает, что он бессмертен".

"Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", - сказала Федына в прямом эфире.

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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после этого заявил, что такие высказывания "не приближают нас к единению в обществе и завершению войны". А заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после этого пообещал, что политсила обратится в правоохранительные органы.

Сама Федына говорит, что критики обратили внимание только на форму, но не на содержание ее слов. "И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты", - заявила она.