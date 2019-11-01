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 Политика Украины
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Все про:свобода слова (1006) Европейская Солидарность (147) Федына София (10)

 Это политические преследования и ограничение свободы слова, - фракция "ЕС" об уголовных производствах против нардепа Федыны

Фракция "Европейской солидарности" в ВР заявляет, что начало уголовных производств за высказывания нардепа Софии Федыны является ограничением свободы слова и политическим преследованием.

Как передает Цензор.НЕТ, заявление размещено на официальном сайте партии.

В тексте заявления отмечается: "Возбуждение уголовных производств за высказывания члена нашей фракции Софии Федыны и волонтера Маруси Зверобой является преследованием за взгляды и ограничением свободы слова в Украине. Обращаем внимание, что преследование за высказывания нарушают статью 34 Конституции Украины, которая гарантирует каждому гражданину "право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений".

Недопустим комментарий генерального прокурора, который позволил себе проигнорировать презумпцию невиновности и уже "назначил" виновным Софию Федыну.

Также читайте: Там очевидные признаки преступления, - Рябошапка подтвердил открытие производства из-за высказываний нардепа Федыны в адрес Зеленского

В то же время игнорируя факт госизмене депутата от "слуг народа" Евгения Шевченко за его высказывания в эфире кремлевских телеканалов, с использованием риторики страны агрессора в отношении участников протестных митингов - ветеранов и волонтеров АТО/ООС.

Кричащими есть и угрозы журналистам тюрьмой до семи лет с трибуны Верховной Рады народного депутата  фракции "слуги народа" Богдана Яременко.

Напоминаем, когда нынешний народный депутат от президентской партии Александр Дубинский угрожал отравить газом форум, где был президент, премьер, спикер и почти тысяча участников - против него не возбуждалось уголовное производство за терроризм и угрозу убийством.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нельзя человеку публично желать таких вещей. Будем обращаться к правоохранителям, - Корниенко о высказывании нардепа от "ЕС" Федыны о "бессмертии" Зеленского

Нынешний президент, как никто другой пользовался полной свободой слова. Его никто не преследовал ни за сцены расстрела парламента, ни за похороны действующего главы государства, ни за сравнение Украины с проституткой. Даже такие экстравагантные формы критики безнаказанно существовали, потому что настоящая свобода слова является достоянием Украины, что отличает ее от России и других недемократических стран.

Требуем закрыть уголовные производства - не трогайте демократию в Украине, потому преследуя свободу слова вы посягаете на изменение конституционного строя. Ведь такие подходы точно отдаляют Украину от Европы, разрушающие ее имидж и создают атмосферу, аналогичную северному соседу".

Напомним, ранее депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" София Федына прокомментировала скандальное видео с Президентом Владимиром Зеленским во время его встречи с добровольцами в Золотом, отметив, что "кто-то думает, что он бессмертен".

"Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", - сказала Федына в прямом эфире.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Были угрозы, что меня ждет судьба Екатерины Гандзюк", - Федына о последствиях ее риторики в отношении президента. ВИДЕО

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после этого заявил, что такие высказывания "не приближают нас к единению в обществе и завершению войны". А заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после этого пообещал, что политсила обратится в правоохранительные органы.

Сама Федына говорит, что критики обратили внимание только на форму, но не на содержание ее слов. "И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты", - заявила она.

Источник: https://censor.net.ua/n3157405
 
   
 Топ комментарии
 
Не вбачаю в словах Федини якогось злочину. Це лише слова.
А от ЗЕ своїми діями РЕАЛЬНО наражає на небезпеку військових та мирне проукраїнське населення.
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Это только начало похода зелёной шмары на кол хотя как на меня так их уже пора отстреливать
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та на Петьку писали все що завгодно.
Його і вішали, і стріляи, і обзивали, і кляли..
А це мале прямо на кожний закид реагує. Це не нормально. В нього всі зачатки диктатора.
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Ты настолько глупый или просто с фермы Пригожина?
Красивее всего, чтобы это (Убийство президента страны) все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую.
Скажи такое в Финляндии про президента, да и еще будучи депутатом.
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Ротяку свою прикрий воєн, який працює експедитором.
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Порохоботы все чмошные, или ты один такой.
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А в мене є для тебе вогнегасник, порошковий! Не підгорай убогий!
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ПСИне Федине нужно было за языком следить. А вообще всех нардепов из ПЁС можно смело закрывать
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Писать в чатиках с авторством какогото пикселя, и говорить соовами депутата с угрозами в адрес президента это несравнимые вещи. В ес и сша за такое арестовали бы в тот же день.
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Педро со своим ПЕС замял дело свинарчуков, которые нанесли сумасшедший урон обороноспособности страны.
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Фракция ПЄС, это сборище брехунов, мерзавцев, провокаторов, воров и манипуляторов.
Это самая похабная фракция за всё время существования Рады и, что интересно каждый её член похабен по своему...прямо паноптикум мерзости...
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Федина: власти проще бороться со мней, потому что это легче, нежели бороться с Путиным, который реальный враг.Це політичні переслідування та обмеження свободи слова, - фракція "ЄС" про кримінальні провадження проти нардепа Федини - Цензор.НЕТ 4906
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Ну понятно, сразу начала сьезжать с темы.
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Малоросе Diogen Gdl, у Федини про вбивство нічого не було. Там було як раз про безсмертя.
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А с Путиным бороться проще,чем со вселенским злом,или всеобщим изменением климата на планете.Вот это "реальный враг".А Пукин так,дешевка.
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Это политические преследования и ограничение свободы слова

Где то я уже это слышал?Вспомнил.На суде,когда Пашинского и Гладковского сажали.Готов слушать и дальше,как заезженную пластинку.Под эти вопли с соплями пивасик хорошо "идет".
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100% Это так же прекрасно как ЗЕбилы ждущие снижение тарифов.
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зелене сцикло вміє воювати лише з жінками патріотками і волонтерками. Вовати з ***** у Янелоха немає яєць.
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Дружно вспоминаем 3 предыдущих перемирия педро.
Война это не национальная идея украинцев, котрую нам хочет навязать ПЕС с олигархами. Под которую очень хорошо обдирать украинцев.
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Шарий на канале уже показывал, как несколько лет назад Федина (у неё именно такая фамилия), обливала Украину дерьмом.
А сейчас и фамилия изменилась, и она резко переобулась.
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О винторогий козлик A S 32015c26 спалился что смотрит Шария. Иди в спам виноторогое чмо.
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********* ДятелВуди1 посмотрел чмария, понял что с лопаты блинов не обломится - вали в спам.
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Рукожопый осел 777с1се1аа7 тоже смотрит Шария, но дрябло хоронится как рыба об лёд об этом признаться
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Завыли вурдалаки!
Как сами преследовали и сажали за другое мнения уже забыли. Оно конешно, у их, у проституток, память очень короткая.

Я бы эту шмару отпустил. Она уже сама так в дерьме измазалась, шо стала вонючей и токсичной для всех норальных людей.
Хай и дальше пописывает в свои трусишки от ненависти к президенту Зеленскому, вместе со своей марусей. Мы то уже знаем шо это за существа.
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Цензор ну не томи давай видео и новость как ЗЕлёную соплю сегодня опозорили в Тернополе, и как оно драпало поджав хвост!!
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Ага, 200 проплаченных тел, которые не могли сформулировать почему они там стояли.
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Обратись к своей лубянской методичке, там должно быть обьяснение от твоего гебнявого куратора.
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Ой, та полякають кодексом, може навіть знімуть недоторканість. А може навіть засудять. Але сидіти Фєдіна не буде. Буде більше слідкувати за лексікою. ККУ завжди треба тримати про себе в умовному значенні.
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Після криків ганьба моїй посестрі , Герою України, Яна Зінкевич, всі слуги народа і всі слуги ЗЕ,для мене особисто МОРАЛЬНІ УРОДИ!! Без виключень всі тепер нічим не кращі від партій риг і комуняків!!!
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А педро со свинарчуком, выводящие деньги украинцев по прикрытием гонтаревой тебе не моральные уроды?
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Ой скока пафоса...А,например,лёша гончаренко,с пеной у рта добивавшийся русскому языку статус второго государственного,ничего у тебя там в мозгах не меняет?пес краще риг і комуняків?
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Поведение соевого лепрозория даже ванговать не интересно!
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Сивоха рыг - в этом и ответ. Не удивлюсь если у него над кроватью портрет ***** висит на коне и со стерхом в акваланге.
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Девочки могли бы Президенту угрожать и ругать последними матючами просто между собой, соображая на двоих, но им захотелось популярности! Они ее получили! Теперь они будут популярными на нарах! Це політичні переслідування та обмеження свободи слова, - фракція "ЄС" про кримінальні провадження проти нардепа Федини - Цензор.НЕТ 3526
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За що? Конкретно приведи слова де кримінал. Тільки конкретно
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Посмотри полное стрим-видео! Только не забудь отвести от экрана детей!
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Сынки и дочки депутатов верховной рады в 2014-2018 на синем фоне?
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Я то помню как менты на улицах хватали людей без документов в военкоматы, едущих с работы домой, к родным.
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Угроза президенту это политическое преследование-новшества соевых в судебной практике
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Если ЗЕ! назначает всех взяточников и преступников, то видать продаёт должности как Янукович и др.
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Это ты про судебную реформу педро? Равно как и 'рефлрму' полиции?
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За те, що попередила, бо цей довбень у блакитній сорочці бігає, де вовіни "повстанці" можуть вову й пристрелити, ще й справу завели... краще би подякували...
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Я не голосовал за Зе! И я был УВЕРЕН, что именно все так и будет((((
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Коломойский унизил Зеленского на закрытой встрече. «Выполняй что я говорю!»
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Вова сцанич разом з сцивохою всялись. І це класно! А дівчата їх на сраку посадили.
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Зеленский лошок сливает нас с вами, всю Украину, был надеждой народа, а оказался очередное ничтожество.
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'вас', порохоботов из 'пса', да. Науправлялись за 28 лет. Хватит, пора на пенсию. Не за счет украинцев.
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Коломойский рулит Зеленский не может ничего решить .Кошмар.Он что пупочка.
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Хай доведуть справу до суду,мразі.Ну,а там як карти ляжуть.
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просто они, ЗЕу.е./баны, и думают, шо шас защемят кого то от Порошенко и сразу рейтиги в гору пойдут, а оно выйдет как всегда, хрен вам!
Апотомушо, более чем полстраны думают сегодня так же, как сказали София и Маруся!
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Такое впечатление, что если не будет нового Майдана, Украина очень скоро перестанет существовать...
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Моя совесть чиста. Я не голосовал за ЗеленскоКоломойского
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та він не може диван просунути на вулицю .
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Следующий майдан не будет делить власть на своих и чужих. Народ займется всеми кто не убежит, потому что достали манипуляцией. И в этот раз безоружным, судя по статистике которая тут регулярно пишется, народ уже не будет. И путен не поможет ни олигархам, ни провласьеой/опозиционной власти.
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Активиста, который разорвал портрет Порошенко, посадили на 4 года Це політичні переслідування та обмеження свободи слова, - фракція "ЄС" про кримінальні провадження проти нардепа Федини - Цензор.НЕТ 536
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и? Це політичні переслідування та обмеження свободи слова, - фракція "ЄС" про кримінальні провадження проти нардепа Федини - Цензор.НЕТ 8768
типа оправдались, "а вон Петя тоже ..." ?
Це політичні переслідування та обмеження свободи слова, - фракція "ЄС" про кримінальні провадження проти нардепа Федини - Цензор.НЕТ 781
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Я с сыном уже купил АК и БК (законно оформили!).
Кроме граждан Украины никто не защитит страну от предателей.
Не ждите что власть создаст батальоны территориальной обороны. Это фикция. Будут бойцы но им не дадут оружие.
Покупайте сами автоматы легально оформляйте и держите дома в сейфе. Скоро это оружие понадобиться. Путин воспользуется новым Майданом против ЗЕ и снова попрет.
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Украина на грани грандиозного шухера((((((
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"своеобразное" понимание свободы слова у петиных ПЕСиков! петя! за "базар" нужно отвечать!
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