 МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений, относительно слов Макрона о "нелегальных украинских бандах"

Об этом сообщается в комментарии пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с появлением сообщений в СМИ о словах, которые приписываются президенту Франции Макрону, в МИД был приглашен посол Франции в Украине для предоставления разъяснений. Посол Франции отметил, что претензий к гражданам Украины, которые путешествуют по Франции, у французской стороны нет. Поэтому, слова Макрона, касающиеся проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста", - говорится в сообщении.

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Стороны также подтвердили, что между Киевом и Парижем существует полное понимание и сотрудничество в реализации договоренностей о передвижении граждан обеих стран.

Напоминаем, ранее сообщалось, что президент Франции Макрон в интервью журналу Valeurs Actuelles, заявил, что предпочтет легальных мигрантов из Африки, а не "нелегальные украинские или болгарские банды".