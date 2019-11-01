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 Политика Украины
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Все про:МИД (5178) Франция (2136) Макрон (334) Зеленко (41)

 МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений, относительно слов Макрона о "нелегальных украинских бандах"

Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции Этьена де Понсена для предоставления разъяснений по поводу высказываний президента Франции Эмманюэля Макрона относительно украинцев.

Об этом сообщается в комментарии пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с появлением сообщений в СМИ о словах, которые приписываются президенту Франции Макрону, в МИД был приглашен посол Франции в Украине для предоставления разъяснений. Посол Франции отметил, что претензий к гражданам Украины, которые путешествуют по Франции, у французской стороны нет. Поэтому, слова Макрона, касающиеся проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста", - говорится в сообщении.

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Стороны также подтвердили, что между Киевом и Парижем существует полное понимание и сотрудничество в реализации договоренностей о передвижении граждан обеих стран.

Напоминаем, ранее сообщалось, что президент Франции Макрон в интервью журналу Valeurs Actuelles, заявил, что предпочтет легальных мигрантов из Африки, а не "нелегальные украинские или болгарские банды".

Источник: https://censor.net.ua/n3157403
 
 
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якийсь, цей мікрон, недорозвинутий МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений, относительно слов Макрона о "нелегальных украинских бандах" - Цензор.НЕТ 8064
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Да сразу видно, что слабоумный и гипнабельный. Что Пукин ему в голову напукал, то он и несет.)
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..жабятник от своей бабушки совсем нюх утратил...(((((((((((
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