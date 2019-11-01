 Слова Сивохо о "воинствующем меньшинстве" - это слова "циничного промосковского брехла", - волонтер Стеценко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Стеценко отметил: "Друган господина Зеленского господин Сивохо пренебрежительно высказался о "воинствующем меньшинстве" как по его оценке маргинальном слое в пользу якобы большинства, которое за мир с агрессором и оккупантом.

Он или тупой, или циничное промосковское брехло, и я думаю, что второе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мир неизбежен, несмотря на "надоевшую политику воинствующего меньшинства", - Сивохо

Потому что противостояние идет не между "большинством", которое "за мир" и меньшинством, готовым за свою землю и за независимость своей страны.

Большинство оно вообще не имеет никакого влияния на принятие решений, оно всегда и везде идет туда, куда его ведут. Кто сильнее, за тем и идет большинство.

Противостояние у нас между теми, для кого свобода и достоинство являются главными неотъемлемо связанными ценностями, и между теми, для кого такими главными ценностями являются личный успех, собственный комфорт и удовольствие.

Господин Сивохо из вторых. Как и большинство зеленой команды. Из тех, кто убежит от непосредственной угрозы или встанет на колени, но не возьмут оружие и не будут драться до конца. Из тех, кто использует то большинство как материал для себя, для своего успеха и благополучия. И в этом он тождественен всем тем, кто в Украине правил до зеленых.

Одного господин Сивохо и такие как он не учитывают, того, что мы, стойкое меньшинство, никогда не склонимся под этих дельцами, как склонялись до них ни под Порошенко, ни под Авакова, ни под кого из предшественников. И под Московию НЕ склонимся ни при каких условиях. Мы знаем, что не всегда решают деньги и хуцпа, бывают времена, когда решают оружие, смелость и честь.

Мы знаем, что рабов в рай не пускают".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На неподконтрольных территориях есть люди, готовые идти на выборы от "Слуги народа", - Сивохо