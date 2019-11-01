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 Слова Сивохо о "воинствующем меньшинстве" - это слова "циничного промосковского брехла", - волонтер Стеценко

Волонтер, эксперт Украинского института по правам человека, экс-руководитель ОО "Украинский Легион" Святослав Стеценко заявил о том, что слова Сергея Сивохо о "воинственном меньшинстве", которое хочет продолжать войну - это свидетельство того, что советник секретаря СНБО " циничное промосковское брехло".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Стеценко отметил: "Друган господина Зеленского господин Сивохо пренебрежительно высказался о "воинствующем меньшинстве" как по его оценке маргинальном слое в пользу якобы большинства, которое за мир с агрессором и оккупантом.

Он или тупой, или циничное промосковское брехло, и я думаю, что второе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мир неизбежен, несмотря на "надоевшую политику воинствующего меньшинства", - Сивохо

Потому что противостояние идет не между "большинством", которое "за мир" и меньшинством, готовым за свою землю и за независимость своей страны.

Большинство оно вообще не имеет никакого влияния на принятие решений, оно всегда и везде идет туда, куда его ведут. Кто сильнее, за тем и идет большинство.

Противостояние у нас между теми, для кого свобода и достоинство являются главными неотъемлемо связанными ценностями, и между теми, для кого такими главными ценностями являются личный успех, собственный комфорт и удовольствие.

Господин Сивохо из вторых. Как и большинство зеленой команды. Из тех, кто убежит от непосредственной угрозы или встанет на колени, но не возьмут оружие и не будут драться до конца. Из тех, кто использует то большинство как материал для себя, для своего успеха и благополучия. И в этом он тождественен всем тем, кто в Украине правил до зеленых.

Одного господин Сивохо и такие как он не учитывают, того, что мы, стойкое меньшинство, никогда не склонимся под этих дельцами, как склонялись до них ни под Порошенко, ни под Авакова, ни под кого из предшественников. И под Московию НЕ склонимся ни при каких условиях. Мы знаем, что не всегда решают деньги и хуцпа, бывают времена, когда решают оружие, смелость и честь.

Мы знаем, что рабов в рай не пускают".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На неподконтрольных территориях есть люди, готовые идти на выборы от "Слуги народа", - Сивохо

Источник: https://censor.net.ua/n3157402
 
   
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Сивохо мерзкая до брезгливости сущность
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Сивохо он мягко говоря не очень умный .... Слова Сивохо о "воинствующем меньшинстве" - это слова "циничного промосковского брехла", - волонтер Стеценко - Цензор.НЕТ 3200
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Правильно сказал. Живет этот кусок сала в Украине и украинцев ненавидит. Раздвоение сознания.Шизофрения. Сваливай, падло, в паРашу раз тебе страна не нравится и ее народ. Живет тут с рождения, а голова кацапским дерьмом забита до старости.
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Сивохо это мразота которая должна болтаться на берёзке одна из первых
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"Большинство оно вообще не имеет никакого влияния на принятие решений, оно всегда и везде идет туда, куда его ведут. Кто сильнее, за тем и идет большинство"
У нас тут мамкины авторитарники получается Все еще не могут отойти от выборов.
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народ повинен зрозуміти і зробити все, щоб це був останній похід кацапствующих у владу Слова Сивохо о "воинствующем меньшинстве" - это слова "циничного промосковского брехла", - волонтер Стеценко - Цензор.НЕТ 6684
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Я коли взнав що сивоха зам рнбо то просто охренів перетворили крахну в лебіланик якийсь ви ще куклачова сюди визвіть !яке дно
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Негодяй и падлец этот Сивуха. Именно то что искал Зе.
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Вот и скажите ЗАЧЕМ ЕМУ ПЛАТИТЬ ЗАРПЛАТУ ИЗ ДЕНЕГ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА УКРАИНЫ?

Нехай дуе к сепарам и там зарабатывает с их налогов своей дурной болтавней
ПОЗОРИЩЕ А НЕ СНБО!
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