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Все про:проституция (276) секс (321) торговля людьми (191)

 Пограничники задержали в зоне ООС турка, вербовавшего девушек для секс-индустрии за рубежом. ФОТО

В районе проведения ООС пограничники задержали гражданина Турции, который вербовал женщин для оказания интимных услуг за рубежом

Как передает Цензор.НЕТ, об єтом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

В информации отмечается: "Оперативные подразделения Госпогранслужбы из состава Объединенных сил продолжают борьбу с противоправной деятельностью лиц в зоне ответственности. На этот раз, на одном из блокпостов на выезде из Мариуполя, были сорваны план гражданина Турции, согласно которому он двигался из города после поиска новых жертв торговли людьми. В ходе спецоперации он был задержан с двумя гражданками Украины, которых он собирался вывезти с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации за рубежом - в странах Европейского Союза.

Во время проведения оперативных действий было установлено причастность данного лица к противоправной деятельности, связанной с торговлей людьми. 45-летний гражданин Турции осуществлял вербовку гражданок Украины для дальнейшей их сексуальной эксплуатации за рубежом. 

Мужчина находил девушек и женщин, которые находились в сложном материальном положении, через социальные сети методом убеждений втягивал их в секс-индустрии в одной из стран Западной Европы.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека), в рамках которого правоохранители задокументировали несколько фактов вербовки граждан Украины.
Сейчас иностранцу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, следствие продолжается".

Пограничники задержали в зоне ООС турка, вербовавшего девушек для секс-индустрии за рубежом 01

Источник: https://censor.net.ua/n3157401
 
 
 Топ комментарии
 
Оказывается на этом можно и заработать, не только просрать...
Пограничники задержали в зоне ООС турка, вербовавшего девушек для секс-индустрии за рубежом - Цензор.НЕТ 3747
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Не поедет. Она у Бени на содержании.
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Лена "Каністра" - вдова "Мотороли" (Арсена Павлова). Вже з українськими "документами"..

Пограничники задержали в зоне ООС турка, вербовавшего девушек для секс-индустрии за рубежом - Цензор.НЕТ 8013
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а это ваш новый паспорт или старого образца
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6 травня 2014 року у Слов'янському відділі ГУДМС України в Донецькій області четверо озброєних членів НЗФ "ДНР" під загрозою застосування зброї примусили начальника відділу видати чисті бланки паспортів в кількості 160 штук. Ось один із вкрадених бланків і "знайшовся", в якому намалювали те, що захотіли.
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Так зачем ты зраду раздуваешь? Только подтверждаешь, шо все соевые это провокаторы
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ЗЕбіл у чому зрада?
Хто їй громадянство ліквідовував?

лєнке пора вже пенсію нарахувати по "патерекармільца"
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ну, явно не айди карта) А так, стандартная книжка....но подделку можно сразу заподозрить. На фото, правый верхний угол, незаметно оттиска печати. Да и почерк))) Походу, паспортный стол был пьяный или сам владелец паспорта и писал))
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бот если не сбрешет, то похлёбки не получит..тот паспорт на фото в статье от 2016 года..плохо лахта трудитесь..

Жена Моторолы жила по украденному на войне украинскому паспорту
https://www.mk.ru/incident/2016/10/24/zhena-motoroly-zhila-po-ukradennomu-na-voyne-ukrainskomu-pasportu.html
Пограничники задержали в зоне ООС турка, вербовавшего девушек для секс-индустрии за рубежом - Цензор.НЕТ 9048
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Майбутній депутат від слуги народу

Скоро вам малоросам ЗЕбілам закони писатиме, перша рехворма буде - заборона ліфтів!
А там як піде!
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Шо, ботику, облом вийшов..? така гарна новина про чергову зраду, але дуже застаріла.. Пограничники задержали в зоне ООС турка, вербовавшего девушек для секс-индустрии за рубежом - Цензор.НЕТ 8841
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Малоросе, саме в чому облом вийшов..?
Після "виборів" Лєначку будемо слухати ще й у ВР.. Головне що наступає "мир"!

Так малоросе?
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м-а-л-о-р-о-с-е..ти диви воно навіть кличний відмінок..
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тогда это старого образца а не биометрический, тогда это не опасно. Кстати, кто то знает, где теперь эта канистра, чем дышит - возможно что слюнила к любимо пирдёнишю.
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Вона у кадровому резерві ПСН

Майбутній депутат Верховної Ради від фракції ЗЕбілів
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підпис безграмотної людини яка в руках більше тримала член ніж ручку Пограничники задержали в зоне ООС турка, вербовавшего девушек для секс-индустрии за рубежом - Цензор.НЕТ 7340
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Монику Зеленски хорошо бы... Украине нужна валюта.
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Не поедет. Она у Бени на содержании.
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Давай тебя в мочеполовое рабство продадим?У Зеленского хоть хватило мозгов провести избирательную компанию и выиграть, а ты кто?Cum-fed swapper?
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да, выиграть хватило (спасибо добрым людям, подсказали, научили как брехать), а дальше что? перестать стрелять? инвесторы айда все в Украину? даешь расширение базы налогообложения? вот что конкретно? лично я до сих пор так ничего от Зеленского и не услышал. он же по ситуации выражается. фрау Меркель он жужжит про евроинтеграцию, Трампу про то, что согласен на 1000% с ним по поводу того что ЕС мало денег Украине выделяет. он сперва заявлял, что будет люстрация чиновников предыдущей власти, а потом "забыл" об этом. трепло ваш Зеленский. быдло и трепло. но если вам нравится за ним разгребать, вольному - воля...
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Он не проводил избирательную кампанию, её ему тупо купили, а самому ему велели заткнуться и спрятаться куда подальше
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кто, Беня?И потому Зеля ему Приват не камбэкает?
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Наташ искал, там их достаточно, не все конечно, но больше чем в остальной Украине.
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я не против, наши для нас а ваши наташи для всех кому не лень.
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Во-первых не наши, Наташи это у русни. И второе, ваше "Квислинг" стало куда как более нарицательным, чем "Наташа". Символ коллаборационизма.
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во первых о руцких и писал, но коль ты отозвался, то это не мой прокол.

а на счёт Квислинг - это мнение опять же сруских дуриков, лично я не считаю Бандеру коллаборационистом Украины или Власова рассеики - они были за свою страну, чтоб идокомунисты подохли как мухи, но увы, не получилось.
Также я считаю наших легионеров героями, которые боролись против красной чумы.
ещё есть скрепные вопросы?
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Сложно понять о чём ты, но всё же один вопрос интересует: ваши легионеры это кто вообще?
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Надо было его в плен не брать, а то наши продажные судьи (какой хер они наши?) выпустят его под смешной залог и он через 3 часа будет в Турции дули правоохранительной системе быдло-элиты грабящей Украину крутить.
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Ну если не шахрай - скатертью дорожка.

че гос-во должно взрослым людям или женщинам чет запрещать-то?
эти.... б*же, андреи и бобданы вроде чет там кукарекали о "либертарианстве"?(смешно было, это да), так пусть делают свободу, по чуть-чуть то.
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сразу видно тебя твоя мамка уже нагодувала языком, бурятская мондавошка.
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Та який же він гарненький ))

Розкрита тайна малороса кощєя Yaris Racer, каже: я голці, яке в яйці, яйце в зеркалі, зеркало скинути треба! Пограничники задержали в зоне ООС турка, вербовавшего девушек для секс-индустрии за рубежом - Цензор.НЕТ 4228
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Оказывается на этом можно и заработать, не только просрать...
Пограничники задержали в зоне ООС турка, вербовавшего девушек для секс-индустрии за рубежом - Цензор.НЕТ 3747
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ТАК ОН ТУРОК?!?!?! С международными связями!

Пограничники задержали в зоне ООС турка, вербовавшего девушек для секс-индустрии за рубежом - Цензор.НЕТ 2318
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Какой сюрприз вас ждет до конца года? https://www.youtube.com/watch?v=1tFQmW-3a6k&feature=youtu.be
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здаётся мне этот турок не раз ставил дамбас на колени...
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