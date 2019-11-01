 Пограничники задержали в зоне ООС турка, вербовавшего девушек для секс-индустрии за рубежом. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об єтом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.
В информации отмечается: "Оперативные подразделения Госпогранслужбы из состава Объединенных сил продолжают борьбу с противоправной деятельностью лиц в зоне ответственности. На этот раз, на одном из блокпостов на выезде из Мариуполя, были сорваны план гражданина Турции, согласно которому он двигался из города после поиска новых жертв торговли людьми. В ходе спецоперации он был задержан с двумя гражданками Украины, которых он собирался вывезти с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации за рубежом - в странах Европейского Союза.
Во время проведения оперативных действий было установлено причастность данного лица к противоправной деятельности, связанной с торговлей людьми. 45-летний гражданин Турции осуществлял вербовку гражданок Украины для дальнейшей их сексуальной эксплуатации за рубежом.
Мужчина находил девушек и женщин, которые находились в сложном материальном положении, через социальные сети методом убеждений втягивал их в секс-индустрии в одной из стран Западной Европы.
По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека), в рамках которого правоохранители задокументировали несколько фактов вербовки граждан Украины.
Сейчас иностранцу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, следствие продолжается".
Хто їй громадянство ліквідовував?
лєнке пора вже пенсію нарахувати по "патерекармільца"
Жена Моторолы жила по украденному на войне украинскому паспорту
https://www.mk.ru/incident/2016/10/24/zhena-motoroly-zhila-po-ukradennomu-na-voyne-ukrainskomu-pasportu.html
Скоро вам малоросам ЗЕбілам закони писатиме, перша рехворма буде - заборона ліфтів!
А там як піде!
Після "виборів" Лєначку будемо слухати ще й у ВР.. Головне що наступає "мир"!
Так малоросе?
Майбутній депутат Верховної Ради від фракції ЗЕбілів
а на счёт Квислинг - это мнение опять же сруских дуриков, лично я не считаю Бандеру коллаборационистом Украины или Власова рассеики - они были за свою страну, чтоб идокомунисты подохли как мухи, но увы, не получилось.
Также я считаю наших легионеров героями, которые боролись против красной чумы.
ещё есть скрепные вопросы?
че гос-во должно взрослым людям или женщинам чет запрещать-то?
эти.... б*же, андреи и бобданы вроде чет там кукарекали о "либертарианстве"?(смешно было, это да), так пусть делают свободу, по чуть-чуть то.
Розкрита тайна малороса кощєя Yaris Racer, каже: я голці, яке в яйці, яйце в зеркалі, зеркало скинути треба!