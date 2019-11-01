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Все про:взятка (4761) вымогательство (291) Одесса (5708) правоохранительные органы (476) СБУ (13960)

 В Одессе сотрудник СБУ попался на вымогательстве 35 тыс. грн. ФОТО

Оперативники управления внутренней безопасности СБУ в Одессе уличили в вымогательстве сотрудника спецслужбы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В Одессе сотрудник СБУ попался на вымогательстве 35 тыс. грн 01

Установлено, что сотрудник СБУ вместе с сообщником требовали более 35 тыс. гривен от местной жительницы за содействие в возвращении автомобиля, изъятого сотрудниками полиции, и гарантировали якобы невмешательство правоохранителей в ее предпринимательскую деятельность.

Сотрудники СБУ задокументировали перечисления на банковскую карточку сообщника аванса в размере более чем 15 тыс. гривен. Сейчас в рамках начатого уголовного производства, происходят обыски по месту работы и жительства фигурантов дела.

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Обоим подозреваемым объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями 190 (мошенничество) и 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3157400
 
 
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при бубочке? - не верю, все уже отлажено и нормально грохочет.
fake news - ну разве шо попередники....
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ну так арештовано при бубочкє? а злочинна діяльність почалася, мабуть, раніше, - за петі і ко.
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От лошара. В Луганске СБУшники президентами стали, а этот мелочь сшибает.
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Чуть больше штуки баксов?Мельчает народец. Или же результат люлей от новой команды (при старой тибрили по принципу "после нас хоть потом")?Хочется думать, что второе.
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Да я зовсім не розумію. Ти працюєш в СБУ а не в комунальному підприємстві невже ти не мог посадити того поліцейського
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нехило так крутятили сбушники в тандеме с поліцаямі деловиков, и сколько десятков так сбушники спасли от лягавьіх, цікаво,а єти із старьіх, прошедших переатестацію?
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