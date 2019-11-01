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Все про:Львов (3550) Порошенко (17863) госпитализация (129)

 Должны сделать все, чтобы не допустить сдачи украинской земли, - Порошенко на встрече с воинами во львовском госпитале

Пятый президент Украины Петр Порошенко провел встречу с раненными украинскими воинами и коллективом Львовского военного госпиталя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко. 

В сообщении отмечается: "Петр Порошенко посетил защитников, проходящих реабилитацию. Героическая круглосуточная работа коллектива Военно-медицинского клинического центра Западного региона известна всей Украине. Я не раз слышал на фронте слова благодарности врачам. Не так давно к нашим специалистам присоединились канадские медики, чтобы консультировать тех, кто проводит операции сложным пациентам с фронта.

Счастлив сегодня проведать наших защитников. Рад, что они полны сил и оптимизма. Это, как говорят врачи, - залог скорейшего выздоровления. Говорили с ребятами о разведении войск. Должны сделать все, чтобы не допустить сдачи украинской земли, которую наши бойцы защищают ценой жизни и здоровья.

Низко кланяюсь воинам, которые сохранили Украину. И искренне благодарен украинским врачам, которые заботятся о наших Героях".

Источник: https://censor.net.ua/n3157397
 
   
 Топ комментарии
 
Зелька би не ризикнув до них навіть наблизитись
Одужання хлопцям. Теперішня влада намагається деморалізувати армію.
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Нелох пару раз к военным ходил. Результаты мы видели. Полное фиаско и фейспалм.

А этот спокойно ходит и всегда встречи адекватные, без быдлячества, без тыканья, без нахальства. Почему так?
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Шо мешает ЗЕбубачке сливать землю Украины сепарам? Ты недоволен??
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Свын, уймись не позорься!
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Шо мешает ЗЕбубачке сливать землю Украины сепарам? Ты недоволен??
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Свидомит почитай комменты своих солагерников.... Во где агрессссссссивные собрались!
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Оно не уймётся, пока ему не прищемят больно яйца в тисках правосудия.
Но... У нас пока нет того правосудия, шобы щемить топ мародёров, воров и уродов. Оно будет вылазить со своими мантрами на подобных помоечных СМИ и продолжать вешать лапшу на уши упоротым дегенератам.
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Мариуполь-Краматорск-Славянск отвоевал
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Выпустив Гиркина в Донецк? Офигенный обмен. А Дебальцево по Минску наш, а он его тупо сдал, так называемый плановый отход.
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К Пете претензии есть, но как это отменяет претензии к клоуну? типа грехи Порошенко автоматически оправдывают клоуна??? Ваш клоун за себя не отвечает??
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тисячи загиблих - це не претензії, це преступна халатність
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Зелька би не ризикнув до них навіть наблизитись
Одужання хлопцям. Теперішня влада намагається деморалізувати армію.
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Нелох пару раз к военным ходил. Результаты мы видели. Полное фиаско и фейспалм.

А этот спокойно ходит и всегда встречи адекватные, без быдлячества, без тыканья, без нахальства. Почему так?
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Хлопцы все понимают и на больного не сердятся.....
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А главзєбобіка ********, бо він здоровий...
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Відчуваєте різницю, зелебобікі?

Коридор ганьби для Зелі в Тернополі і ставлення до Пороху у Львові)

https://twitter.com/poroshenko/status/1190253038574936064
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Відчуваю різницю мародер і честна людина
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Мокша, у російському суспільстві анальний секс має соціальну функцію затвердження ієрархії.

Обсценна лексика навколо саме статевих органів, дій з ними, а також все, що пов'язане з тим оральним отвором, - це все вплив русифікації на мізки, а людина, яка часто в побуті вживає або використовує рос.мат, скоріше за все має всі ознаки русні.
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Плакал наверное… теперь в Западных регионах хер появится.
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Украиной правит дурак и его партия отобранных сертифицированных чк и коломойским дураков.
Предатель янукович-2, которого кинул и обманул путин с крымом, когда чекисты крикнули витя беги и в тот момент отжали крым.Хотя витя тоже был свой,чекистам целый этаж на владимирской отдал.Чекисты по киеву рассекали что у себя дома.Расстреливали майдан что у себя дома, около 5 тыс с майдана сожгли в крематориях, мобильных тоже.И убили около 50 тыс на войне. И дурак им говорит, вы все правильно сделали и вам за это ничего не будет. Делайте так дальше, потому что убивают каждый день специально для меня, чтобы дурак вытерпеть этого не мог и сдался и сдал всех.Когда на дорогах каждый день гибнет в разы больше, почему на эти трупы он не может смотреть.А почему чекистам не нападать снова и зарабатывать снова. Почему 2 путинских проекта лнр и днр. Потому что нужно было дать 2м башням кремля заработать на войне и грабежах- чекистам и воякам и не драться за награбленное между собой как уже бывало видимо в грузии.Вознаградить фсб и генштаб на грабежах за успешную подготовку к войне путина. Тоесть показать украине что если они чекистов слушать не будут, путь у них только один и только один - в русский мир дураков, плюс с аннексиями и войнами если не дай бог собственность ***** украина будет в европу смотреть. И дурак им говорит парашке за это ничего не будет - делайте так дальше.Устальцы устали от войны как в 1917 за что потом жрали своих детей в 1933м.
Так же и 73% по парашинским меркам заслужили жрать своих детей. И парашники исполнят свой долг еще раз. Тогда на десятки миллионов, сегодня немного меньше, потому население так и не восстановилось после януковича 1917-33-45.Сегодня уже 3 янукович дурак и его партия дураков правит украиной. И опять те же грабли. А кацапы когда-то себе изменяли? никогда.
Тварь дурак и его недоразвитая мамаша, которой он звонит, говорит: бобик, заканчивай ты эту войну,ой я смотреть это по телевизору не могу, переходи уже к миллионным кацапским убийствам как в 33м.Если кацапы будут отлавливать и убивать по украине, чтобы вы знали - вас приговорила мамаша дурака.

Война потому и называет гибридной, в этом весь ее смысл - чтобы было ниже огромной заметности в сми.Чтобы это не вынуждало меркель и др. реагировать, а она могла принимать все как будто ничего нет, хотя полностью все понимает.А кацапы могли "спокойно" убивать украинцев. В этом и весь смысл гибридной войны - воевать ниже радаров и крика в мировом сми.Чтобы не было поводов при проиграше попадать в суд в гааге.
Нельзя садиться дураку и клоуну за один стол с супершулерами, который украл 10 триллионов, ложью и подкупами выбирает себе президентов по всему миру, даже в сша. Которым кроме прочего попы 20 лет которому дуют в уши что он бог, что византию нужно восстанавливать - пусть там восстанавливает, но без украины с крымом.
И в парашке уже на самое необходимое деньги что-то не хватает - на пропаганду. Проплачивать и плодить абхазий, приднестровей,донбассов механизм уже барахлит, сурков обещал своим дырам финансирование обрезать. Террористические "гумконовои" ганять под видом жратвы туда снаряды, а назад трупы. Орбаны, земаны без кремлевских подачек что-то заглохли топить за вату вместе с другими.Хотя ватники там вякают, что денег еще много.А дурак и клоун хочет поломать 5 лет санкций, потому что его мамаша ***** "устала" воевать и просит дурачка закончить войну, чтобы кацапы завтра убили миллионы, когда чекисты опять займут весь второй этаж сбу ложью и подкупами, как януковича, но уже после уничтожения более 100000 кацапов. За меньшее в 33 убили от миллионов до десятков миллионов. Потому такая гибридная война в украине лучше мира и парашка в капкане своих возможностей-полномаштабно не может и вряд ли потянет и взад не может.Даже понты уже не помогают.Не сильно помогут имитации митингов в парашке для отлова самых несогласных и запугивание их сроками 5 лет за пост. Санкции тихо их накрывают."тучная" корова уже тощая и шатается, а украина как была тощей так и осталась и крепко стоит.сср в тысячу крат мощнее накрылся, а тут ******** бензоколонка решила повоевать против украины. Ну с такими предателями как зе и его гнилой крысой погтаном с гнилью коломойшей у них есть шанс.Чтобы не было предательства это дерьмо "дураки народа" нужно зачистить и промыть хлоркой после них.
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хтось мені пояснить, чому пеця ноги так широко розставляє? Йому тисне десь чи шо?
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Я надеюсь, шо Порох не выпадет из внутренней Политики! -- он, как раз такой дурак, шо учится на собственных ошибках... -- как и большинство из нас...
Я б его взял в Премьеры! -- ...да меня нихто не возьмёт в Президенты...*)
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не пойму, кто этот седой унылый старик на фото? ривалюцианер или контра?
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О лахтинец уже под британским флажком вылез...
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Ходит дядька по санбатам, раздаёт цветы солдатам.
Я спросил его: "Простите, Вы ночами крепко спите?"
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Цензор давай новость как главклоуна в Тернополе освистали и опозорили и как ЗЕбубочка драпал от туда!!!
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А чего этот сыньоносый шляется по стране, а не на работе?
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Сказал автор сданого Иловайска и Дебальцево.
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Петя никак из образа не выйдет. А спектакль то уже закончился, папередники даже занавес свинтили. А этот все с авансцены не уходит...
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він дуже чутливий до цього, не треба його лякатиДолжны сделать все, чтобы не допустить сдачи украинской земли, - Порошенко на встрече с воинами во львовском госпитале - Цензор.НЕТ 3270
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у зеленых аж слюни потекли, "Порошенко" - тренированые бо....
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Интересно: почему вокруг Пороха собрались патриоты Украины. Готовые отстоять страну, защитить от врага. И почему вокруг ЗЕ собрались шуты, наркоманы, откровенные сепары и предатели Украины? А вокруг них огромное стадо тупого быдла, не понимающее, что его ведут на убой. Это бренд?
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Це які патріоти? свинарчуки і кононенки?
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тому що біля Пороха українці,а біля неЛоха хохли
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Не украинцы а ж/д и это две большие разницы: ты или тебя...Улавливаешь нонкость момента?
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Пецик и вже все показав. Ні кому не треба твої лозунги Армія мова віра
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Тобі треба: «Пууутііін ввєдіііі !».
Не переймася. Це всі знають.
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Украинцы ДОСТОЙНО встречали зекапитулянта. С правильным приветствием - ГАНЬБА! Дякую Вам, тернополяни. Дякую. Щиро дякую.
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Ага! Аж 200 на весь свидомый Тернополь!
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митинг 73% ЗЕбеняток в поддержке зебобы состоялся)аж 50 лохов со всей Украины

Должны сделать все, чтобы не допустить сдачи украинской земли, - Порошенко на встрече с воинами во львовском госпитале - Цензор.НЕТ 4461
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ЗЕ - ПРЕДАТЕЛЬ И АГЕНТ КРЕМЛЯ
ром-2 САМОЕ ГРОЗНОЕ ОРУЖИЕ ПРОТИВ ВАТЫ, оно обходит про и нивелирует шанса успешного нападения на украину. И первое что сделают чекисты когда зайдут в украину, это уничтожат этот проект как уничтожили сапсан через руцкого гражданина лебедева с воровством 200млнгривен по 8 и который получил за это орден от путина. Тоесть это говорит что зе завел чекистов в украину и сбу. И первое что они уничтожают это устраняют директора южмаша с.войта. Тоесть зе это путинский агент, и правильно говорила федына вражеский агент должен сдохнуть. Главная задачу путина уничтожить поставки такого грозного оружия в войска,которое способно обходить ПРО, что парашка не сможет нападать на украину, потому что выстрел грома на 100% может попасть куда ему укажут. Уничтожение и непоставленка в войска гром-2 и вильха-м или тянуть как кота за яйца с поставками - это первая задача путинского агента. И результат тут же на лицо. Другие косвенные моменты, это если арестович запоет запутински или околотогочтобывиднонебыло значит чк добралась до его яиц.Следующие признаки когда зомбоящик перестанет называть кацапов агрессором, а бгацкимнагодом и тд.
Тоесть коломойский, богдан и зеленский это агентура кремля. По поставкам гром-2 и вильх-м в всу вы узнаете на 100% что за дерьмо коломойский через зомбоящик быдлу 73% впарил и с кем коломойша торгуется и по чем продает украину.Директор войта уже уволен чекистами.Это говорит что зе -работает на кремль.
ЗЕ - ПРЕДАТЕЛЬ И АГЕНТ КРЕМЛЯ. Уже по многим признакам это видно.
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Устало болезное. Поливать дерьмом 5 лет Порошенко, Украину, военных, ржать с тупых хохлов, было не так утомительно
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Так сделай, Петюня!А что ты, курва, сделаешь?Откроешь ещё десяток своих убогеньких магазинчиков?PS я перестал твоё дерьмо брать с 2015 года, наряду с касабскими товарами. Сам жри свой Вьичьерньий Киев.
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Фигня. Ющ обещал 3 млн рабочих мест?И?Зеля виноват?
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5 тыс неофициально убитых на майдане чекистами самой террористической страны в мире(китай на своей площади расстрелял танками только тысячу), которая убила больше людей в мире и их войсками, которые убили до 50 тысяч на востоке, черти из под шконки зеленского не имеют права учить как разговаривать федыне и зверобой. Причем дрыща, которые не может терпеть каждый день убитых на фронте, и который готовый отсосать у ***** лишь бы не стреляли.
Чтобы иметь право на равных с ними разговаривать зе должен доказать это еще большими самопожертвованиями.
Если какая-то шафка из его партии дураков будет что-то по судам тягать или подписи собирать, то они должныответить так же, как люди стояли на майдане и на востоке.То есть часть из должна сдохнуть, чтобы иметь право на равных разговаривать, они тоже должны пройти огонь и воду.Но они сссыкливые, дрыщи, оно даже отдать приказ не может к наступлению. В подушку плачет и мамочку слушает, которая просит его закончить войну с самым большим террористом в мире и который украл у кацапов более 10 трлн$,скупая всех президентов по миру.Сравните какой разброс между обосраными дрыщами партии дураков и самой отбитой в мире нацией, которая противостоит самому кровавому сатане мира и убийце, причем воины успешно в тапочках выстояли без армии, и после 5 лет парашка совмесно с санкциями уже копытцами шатается. Где другие в ес(германия, франция) и азии уже давно подчинились и забились под шконки.И эти твари что-то будут указывать и кого-то учить?Когда все защищали, они подпевали агрессору и обсирали эту нацию, ожидая прихода агрессора.С расчетом чтобы парашники их с говнокварталом пускали в парашку после президенства. За это ожидание они все вообще должны быть зачищены под ноль.Но им дали даже в президенты. Может это была ошибка?Ублюдка н.тищенка, который что-то там обещал поймать и в трусах на передовую под 120 мины пусть посрет дня так 3-4. Если ***** не закроет, то убить его нах.

Сильный президент нужен только путину, чтобы загнуть украину в рог.Потому что конституцию и демократию он переподчинил полностью под себя и ходит трясет своим гавном "согласно конституции", то есть согласно велению *****.Согласно конституции садит за лайк и перепост.Констиционщик лживый.
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Зебилы,не сдавайтесь!Топите за ****** Чмо!Ведь опять придет Порошенко,и что?Опять будут платить зарплаты,подешевеет борщевой набор,отменят кассовые аппараты таксистам,перестанут щемить ФОП,а главное после поездок Чма за границу у вас пропадет возможность сказать:Эбать какое Чмо!
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И головне - оживуть загиблі в котлах. І снаряди назад на склади повернуться.
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Лучше за него, чем за это свинорылое ***..ще.
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хоть и не совсем в тему, но все равно в тему: Должны сделать все, чтобы не допустить сдачи украинской земли, - Порошенко на встрече с воинами во львовском госпитале - Цензор.НЕТ 8899
Должны сделать все, чтобы не допустить сдачи украинской земли, - Порошенко на встрече с воинами во львовском госпитале - Цензор.НЕТ 4653
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Мы сами не местные, пришли вас убить, вспоможите чем можете...
Хорошая картинка, но ее быстро сносят. Это точки трансграничных обстрелов с территории России в 2014 году. Начало "гражданской войны". Масштаб дает понимание дистанции, на которую летит российское оружие.
Должны сделать все, чтобы не допустить сдачи украинской земли, - Порошенко на встрече с воинами во львовском госпитале - Цензор.НЕТ 9551

Можно и дальше, но такое оружие ******* дорого стоит, и его в России немного, как все, у чего "анало говнет". Типа девяносто единиц тактических ракет - это хорошо, но мало. Столько один-два американских фрегата УРО томагавков отбрасывают за один залп. А у раков - это вообще на всю страну столько на арсеналах. Мультики они могут рисовать, но благодаря нашим союзникам ГШ знает - сколько у них там чего и где.
Соответственно, насыпать надо из чего-то дешевого, у чего говнет анал есть даже у эфиопов, папуасов и прочих "луганских шахтеров".

А для этого оккупантам надо передвинуть фронт вглубь нашей страны, чтобы подкатить свой ржавый хлам еще ближе. Год за годом, в день по метру наши воины отодвигали периметр, чтобы сделать нервные, двигательные и жизненно важные узлы Нени недосягаемыми для обстрела агрессора. Шестьсот метров за полгода в Песках - это спокойствие Селидово, в Широкино - спокойный сон Мариуполя. Одна посадка - гектар окруженный лесом - бралась как сталинград.

Вошка это все подарил агрессору. А ****, он теперь богатый. Вчера он на корпоративах зарабатывал, а сегодня осознал, что цар. Кемска волость? - Та бери *****! Танцуют все! Требую продолжения банкета!

Раки с удовольствием дотянут свои стволы и трубы к следующему пределу поражения. Ну и потом естественно будет - а этонемы, а докаж, а ихтамнет. Вошка будет сокрушаться, вытирая с носа кокаин, а с ********* чорную икру по 56 гривен за килограм.

Так вот, для окончательного понимания ситуации, наш говнокомандующий кавээнщик, любимец российской публики, уклонист и оффшорщик с бизнесом в России, просто приказал войскам, попавшим под его командование, стать к стенке под расстрел. И не шевелиться, пока не попадут. А если промахнутся, то ждать пока враги перезарядят и стрельнут еще раз.

Поэтому я желаю всем, кто за него голосовал, такой же участи. Армия - часть народа. Если армию избивают враги по капризу зеленой ботвы - зеленая ботва обязана разделить ее участь. И не ******* при этом, что дом сгорел, работы нет, жрать нечего и семью снарядом накрыло.

Не надо звонить в скорую, полицию и пожарным. Звоните в КВН.(с)
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ви так хвилюєтесь за здачу нашої землі і разом з цим збираєтесь її розпродати іноземцям. Тобто задаром не можна, а за гроші з задоволенням? А після продажу за що будуть воювати наші воїни? За землю, яке буде легально належати іноземцям? І вам, Петро Олексійович, немалий шмат перепаде. А за що воїни - за 10 соток?
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Шо там Андруша Білецький, надалі з порошенком "ні капітуляції"
ВР направила листа в Конгресс США по Азову.
Не підписалися під зверненням ПЕС та ОПЗЖ ,совпадєніє,а ви й надалі підігруйте кремлівським агентам
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СОгласен , это прям как баба Юля всплывает на каждых выборах, и сливая их заплывает обратно.
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Петя нашим воинам оружие запирал по ящикам, что бы не стреляли. Зеля просто отводит. Два сапога пара. Обосранные полководцы.
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Порося -- агент Пуйла. Этот друг Медведчука, делает всё на пользу кремлю. Пять лет делил нас на разных украинцев, по мове, вире, компасу, выбору. В общем делал всё то, что так выгодно рашке в её желании оторвать от Украины как можно больше и судя по провокациям, это юг страны. Боты целыми днями строчат про малоросов, про Зелебобиков, про бурную нетерпимость по малейшим отличиям, а вот теперь, он пытается сорвать прекращение войны. Но слава богу, результатов эта деятельность не приносит, у нас уже иммунитет к порохоботам.
Порося должен сидеть! Слава Украине!
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П'ятничне алкозагострення у бариги триває........ Должны сделать все, чтобы не допустить сдачи украинской земли, - Порошенко на встрече с воинами во львовском госпитале - Цензор.НЕТ 7278
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