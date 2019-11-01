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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:ОГА (1537) Черниговщина (601) Прокопенко Андрей (1)

 Новым председателем Черниговской ОГА назначен политтехнолог Прокопенко. ФОТО

Новым председателем Черниговской областной государственной администрации стал киевлянин, 37-летний политтехнолог Андрей Прокопенко.

Активу области его представил в пятницу, 1 ноября, первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Трофимов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Новым председателем Черниговской ОГА назначен политтехнолог Прокопенко 01

"По поручению Президента хочу представить вам нового председателя облгосадминистрации Прокопенко Андрея Леонидовича. Уверен, что он приложит максимум усилий для решения поставленных задач", - сказал Трофимов.

Указ о назначении Прокопенко Зеленский подписал 31 октября.

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Новым председателем Черниговской ОГА назначен политтехнолог Прокопенко 02

Прокопенко в своей короткой речи приоритетами назвал создание рабочих мест и развитие человеческого капитала. "Необходимо остановить отток людей, потому что без них экономический рост невозможен", - отметил он.

Новым председателем Черниговской ОГА назначен политтехнолог Прокопенко 03

Трофимов к числу ключевых задач отнес борьбу с коррупцией, завершение реформы децентрализации и привлечение инвестиций в область.

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По информации Укринформа, Прокопенко окончил философский факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, является кандидатом философских наук.

В 2012-2013 годах работал советником вице-президента, а впоследствии возглавлял один из департаментов российской нефтяной компании ТНК-ВР. В 2011 и 2013 годах занимался местными выборами в Российской Федерации.

В 2015 году возглавил компанию "Прокопенко и партнеры", специализирующуюся на управлении избирательными кампаниями, стратегическими и кризисными коммуникациями. В том же году был избран депутатом Черниговского областного совета 7 созыва по списку партии "Наш край", однако 2016 году сложил полномочия.

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В марте 2018 года Прокопенко стал заместителем председателя Черниговской областной организации Аграрной партии. На парламентских выборах 2019 года возглавлял Одесский областной штаб "Слуги народа".

Согласно декларации, датированной октябрем 2019 года, в собственности семьи Прокопенко - три квартиры в Киеве и Буче Киевской области и два автомобиля 2013 года выпуска.

Источник: https://censor.net.ua/n3157396
 
 
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Повезло жителям - этот лапшу будет профессионально вешать
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так вся эта шобла изначально заточена исключительно под навешивание лапши
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А почему не секс-идеолог-извращенец Яременко?! Не по-европейски как-то...
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Нєє, у нього важливіша місія - блуде готувати законопроект про легалізацію проституції!
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по простому профессиональный нае...щик
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