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Все про:операция Объединенных сил (1743) Золотое (124) разведение сил (38)

 Разведение в районе Золотого-4 завершено, - штаб ООС

Этап разведения сил и средств на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области завершен. Разведение проведено с обеих сторон, его зафиксировали представители ОБСЕ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил.

"Завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Представители СММ ОБСЕ, в том числе с использованием БПЛА, выполнили верификацию проведенных нами мероприятий", - сказано в сообщении.

"В случае угрозы - жизни и здоровью, захвату территорий или проникновению вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику", - добавили в штабе.

Читайте на Цензор.НЕТ: Разведение сил в Золотом практически завершено. Территория находится под контролем МВД, - Загороднюк

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября заявил, что разведение сил в районе Петровского запланировано на 4 ноября.

Но 1 ноября стало известно, что в связи с обстрелами в Петровском дата разведения сил там будет пересмотрена. Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк.

Также на Цензор.НЕТ: Большинство ветеранов выехали из Золотого, - полиция

Источник: https://censor.net.ua/n3157395
 
 
 Топ комментарии
 
"Разведение проведено с обеих сторон, его зафиксировали представители ОБСЕ." - Ти й першого абзацу не дочитав, а вже комент лупашиш?
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Если это опытное разведение закончится в итоге хорошо, то это Билецкому просто гоплык, он может убираться обратно к Авакову и сосать соску.
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а по версии гугл-мап там через 500 метров от линии гора находится.

они на гору вылезли или туннель пробили в горе, чтобы отойти на километр ?
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ты дебил ?

гугл-мап давно проверил - там гора.
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"Разведение проведено с обеих сторон, его зафиксировали представители ОБСЕ." - Ти й першого абзацу не дочитав, а вже комент лупашиш?
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Потому что первые комменты больше лайков дают, поэтому надо комментить, чтобы опередить других
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а зачем много лайков ?

вот у меня часто много лайков,

какую реальную выгоду я могу из этого получить ?
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Якщо ні, то це вже їх проблеми, головне, що ми виконали всі домовленості. Західні партнери все бачать.
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а три кацапских танковых бригады возле Дебальцево они не видели ?

А если чейчас увидят, то что произойдёт ?
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Если это опытное разведение закончится в итоге хорошо, то это Билецкому просто гоплык, он может убираться обратно к Авакову и сосать соску.
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а я и не знал, что на кону капитуляции судьба билецкого.

вот, оказывается, ради чего отводят военных, которые там каждый метр кровью полили при освобождении.
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В чисто поле отвели...ни окопов...ни блиндажей...в палатки на мороз...
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Я немножко понимаю логику порохоботов, кажется вы хотите какать. В интернете.
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Ты ...зебобик ...уже высрался...без всяких "кажется"...
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А ты, порохнявый, уже был попьердолен ещё полгода назад. У тебя что, ещё болит?
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- Вы нестерпимо скучны, - сказал он. - Удивляюсь, как этого ещё не заметил ваш полковник.(с)
Учись, дурилка, тебе даже книжки читать не надо, их тебе цитирует человек, который их читал Розведення в районі Золотого-4 завершено, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4999
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так в поле отвели или на выстроенные пункты ?
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Та то не він. То йому Порох повні штані наклав.
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Ну що. Ставимо на те коли "та сторона" займе Золоте.
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Всех с праздником, дорогие товарищи! Мир, труд, май!
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А где Билецкий с 10 000 обещанными добровольцами? Розведення в районі Золотого-4 завершено, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9827
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после вранья неправды про количество обстрелов и их район... тяжело верится, что все тихо и гладко... опять же ОБСЕ... часто видит только то, что надо видеть... а не то что есть!
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Зелені святкують. Українська армія відступила. Все, як бубочка хотів
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Вот глупые порохобы,никак не поймут,что для того,чтобы получить конроль на границе с рашкой,Украине нужно отвести свои войска в сторону Днепра.
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