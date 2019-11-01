 Разведение в районе Золотого-4 завершено, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил.
"Завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Представители СММ ОБСЕ, в том числе с использованием БПЛА, выполнили верификацию проведенных нами мероприятий", - сказано в сообщении.
"В случае угрозы - жизни и здоровью, захвату территорий или проникновению вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику", - добавили в штабе.
Читайте на Цензор.НЕТ: Разведение сил в Золотом практически завершено. Территория находится под контролем МВД, - Загороднюк
Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.
Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября заявил, что разведение сил в районе Петровского запланировано на 4 ноября.
Но 1 ноября стало известно, что в связи с обстрелами в Петровском дата разведения сил там будет пересмотрена. Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк.
Также на Цензор.НЕТ: Большинство ветеранов выехали из Золотого, - полиция
они на гору вылезли или туннель пробили в горе, чтобы отойти на километр ?
гугл-мап давно проверил - там гора.
вот у меня часто много лайков,
какую реальную выгоду я могу из этого получить ?
А если чейчас увидят, то что произойдёт ?
вот, оказывается, ради чего отводят военных, которые там каждый метр кровью полили при освобождении.
Учись, дурилка, тебе даже книжки читать не надо, их тебе цитирует человек, который их читал
враньянеправды про количество обстрелов и их район... тяжело верится, что все тихо и гладко... опять же ОБСЕ... часто видит только то, что надо видеть... а не то что есть!