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Все про:обстрел (8380) Донбасс (19820) операция Объединенных сил (1743)

 Ситуация в зоне ООС: за сутки - 5 обстрелов, потерь нет

С начала суток противник трижды открывал огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" и дважды – в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на штаб Операции объединенных сил.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:

- дважды вблизи Староигнатьевки - из минометов калибра 120 мм, СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

- неподалеку от Новоигнатьевки - из станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 2 обстрела наших позиций:

- у Майорска - из станковых противотанковых гранатометов;

- неподалеку от Луганского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов", - сказано в сообщении штаба.

"В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - добавили в штабе.

Также на Цензор.НЕТ: Разведение сил в Золотом практически завершено. Территория находится под контролем МВД, - Загороднюк

Ситуация в зоне ООС: за сутки - 5 обстрелов, потерь нет 01
Ситуация в зоне ООС: за сутки - 5 обстрелов, потерь нет 02Ситуация в зоне ООС: за сутки - 5 обстрелов, потерь нет 03

Источник: https://censor.net.ua/n3157393
 
 
 Топ комментарии
 
Я можу дивитися на це нескінченно)

ЗЕлох і коридор ганьби в Тернополі

Ситуація в зоні ООС: за добу - 5 обстрілів, втрат немає - Цензор.НЕТ 9342
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аха!! и ещё про ,,сильные руки" не в тему упомянул!!(все их видели !!если чё!! то рева готов повторить!!(провокацию для журналюг))(эт так навскидку!!) Ситуація в зоні ООС: за добу - 5 обстрілів, втрат немає - Цензор.НЕТ 5113 Ситуація в зоні ООС: за добу - 5 обстрілів, втрат немає - Цензор.НЕТ 9107
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судячи про мармизі його та Шифера - таке що вони обісрались Ситуація в зоні ООС: за добу - 5 обстрілів, втрат немає - Цензор.НЕТ 7337Ситуація в зоні ООС: за добу - 5 обстрілів, втрат немає - Цензор.НЕТ 5526
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умиляет!!обстрелы есть!! и потерь никаких!!вот что значит!!разведение!!развод!!или разводилово??молодца!! ЗЁ!!так отводит!! что никто и ни чем не достанет!!(чай украина не самая маленькая!! а там смотриш и в европах раствориться можно)
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Я можу дивитися на це нескінченно)

ЗЕлох і коридор ганьби в Тернополі

Ситуація в зоні ООС: за добу - 5 обстрілів, втрат немає - Цензор.НЕТ 9342
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ЗЕ - ПРЕДАТЕЛЬ И АГЕНТ КРЕМЛЯ.
Гром-2 САМОЕ ГРОЗНОЕ ОРУЖИЕ ПРОТИВ ВАТЫ, оно обходит про и нивелирует шанса успешного нападения на украину. И первое что сделают чекисты когда зайдут в украину, это уничтожат этот проект как уничтожили сапсан через руцкого гражданина лебедева с воровством 200млнгривен по 8 и который получил за это орден от путина. Тоесть это говорит что зе завел чекистов в украину и сбу. И первое что они уничтожают это устраняют директора южмаша с.войта. Тоесть зе это путинский агент, и правильно говорила федына вражеский агент должен сдохнуть. Главная задачу путина уничтожить поставки такого грозного оружия в войска,которое способно обходить ПРО, что парашка не сможет нападать на украину, потому что выстрел грома на 100% может попасть куда ему укажут. Уничтожение и непоставленка в войска гром-2 и вильха-м или тянуть как кота за яйца с поставками - это первая задача путинского агента. И результат тут же на лицо. Другие косвенные моменты, это если арестович запоет запутински или околотогочтобывиднонебыло значит чк добралась до его яиц.Следующие признаки когда зомбоящик перестанет называть кацапов агрессором, а бгацкимнагодом и тд.
Тоесть коломойский, богдан и зеленский это агентура кремля. По поставкам гром-2 и вильх-м в всу вы узнаете на 100% что за дерьмо коломойский через зомбоящик быдлу 73% впарил и с кем коломойша торгуется и по чем продает украину.Директор войта уже уволен чекистами.Это говорит что зе -работает на кремль.
ЗЕ - ПРЕДАТЕЛЬ И АГЕНТ КРЕМЛЯ. Уже по многим признакам это видно.
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