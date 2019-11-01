 Ситуация в зоне ООС: за сутки - 5 обстрелов, потерь нет

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на штаб Операции объединенных сил.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:

- дважды вблизи Староигнатьевки - из минометов калибра 120 мм, СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

- неподалеку от Новоигнатьевки - из станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 2 обстрела наших позиций:

- у Майорска - из станковых противотанковых гранатометов;

- неподалеку от Луганского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов", - сказано в сообщении штаба.

"В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - добавили в штабе.

Также на Цензор.НЕТ: Разведение сил в Золотом практически завершено. Территория находится под контролем МВД, - Загороднюк



