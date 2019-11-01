 Ситуация в зоне ООС: за сутки - 5 обстрелов, потерь нет

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на штаб Операции объединенных сил.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:
- дважды вблизи Староигнатьевки - из минометов калибра 120 мм, СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку от Новоигнатьевки - из станковых противотанковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 2 обстрела наших позиций:
- у Майорска - из станковых противотанковых гранатометов;
- неподалеку от Луганского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов", - сказано в сообщении штаба.
"В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - добавили в штабе.
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ЗЕлох і коридор ганьби в Тернополі
Гром-2 САМОЕ ГРОЗНОЕ ОРУЖИЕ ПРОТИВ ВАТЫ, оно обходит про и нивелирует шанса успешного нападения на украину. И первое что сделают чекисты когда зайдут в украину, это уничтожат этот проект как уничтожили сапсан через руцкого гражданина лебедева с воровством 200млнгривен по 8 и который получил за это орден от путина. Тоесть это говорит что зе завел чекистов в украину и сбу. И первое что они уничтожают это устраняют директора южмаша с.войта. Тоесть зе это путинский агент, и правильно говорила федына вражеский агент должен сдохнуть. Главная задачу путина уничтожить поставки такого грозного оружия в войска,которое способно обходить ПРО, что парашка не сможет нападать на украину, потому что выстрел грома на 100% может попасть куда ему укажут. Уничтожение и непоставленка в войска гром-2 и вильха-м или тянуть как кота за яйца с поставками - это первая задача путинского агента. И результат тут же на лицо. Другие косвенные моменты, это если арестович запоет запутински или околотогочтобывиднонебыло значит чк добралась до его яиц.Следующие признаки когда зомбоящик перестанет называть кацапов агрессором, а бгацкимнагодом и тд.
Тоесть коломойский, богдан и зеленский это агентура кремля. По поставкам гром-2 и вильх-м в всу вы узнаете на 100% что за дерьмо коломойский через зомбоящик быдлу 73% впарил и с кем коломойша торгуется и по чем продает украину.Директор войта уже уволен чекистами.Это говорит что зе -работает на кремль.
ЗЕ - ПРЕДАТЕЛЬ И АГЕНТ КРЕМЛЯ. Уже по многим признакам это видно.