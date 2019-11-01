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Все про:вакцина (408) Минздрав (2062) дифтерия (37) Курпита (5)

 Минздрав планирует создать в Украине восстанавливаемый запас сывороток для болезней с высокой летальностью, - Курпита

Министерство здравоохранения планирует создать в Украине восстанавливаемый фонд сывороток для болезней с высокой летальностью.

Об этом на брифинге заявил директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Существует программа закупки медикаментов для болезней с высокой летальностью, ежегодно стоимость этой программы составляет около 40 млн грн. В рамках этой программы закупают сыворотки от дифтерии, ботулизма, столбняка, и Минздрав продолжает эту программу", - сказал Курпита.

Сейчас, по его словам, ПРООН в Украине ведет переговоры с производителями сывороток с тем, чтобы создать в Украине восстанавливаемый запас таких сывороток.

В то же время Курпита отметил, что в мире есть только 10 производителей сывороток от болезней с высокой летальностью, в частности от дифтерии, поэтому для обеспечения защиты нужно вакцинироваться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У жительницы Харьковской области обнаружили дифтерию, - Центр общественного здоровья Минздрава

"Из-за высокого уровня охвата вакцинацией в мире потребность в сыворотках существенно уменьшается. И сейчас около 10 производителей сыворотки в целом в мире ... Проблема не в том, чтобы сыворотки были в большом количестве. Мы не можем обеспечить избыточное количество, в этом нет смысла . Стоит перестать лечить "ожоги", а вместо этого не хвататься за "горячий чайник". Для того, чтобы не получить "ожоги", мы должны делать вакцинацию, тогда потребность в сыворотках будет уменьшаться", - сказал он.

Курпита напомнил, что в 2018 году Минздрав перешел на трехлетнее планирование закупки вакцин, имеющийся запас вакцин от дифтерии покрывает потребность до июня 2020 года, дальше планируется следующая поставка вакцин.

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По данным Минздрава, сейчас в Украине в наличии есть 6 млн 800 доз вакцины от дифтерии для всех возрастных категорий. Также в наличии имеется 189 флаконов противодифтерийной сыворотки; в течение ноября в Украину будет доставлено еще 150 флаконов сыворотки. Также 100 флаконов сыворотки предоставит в качестве гуманитарной помощи посольство Индии в Украине.

По состоянию на 1 ноября в Украине зарегистрировано 21 случай заболевания дифтерией.

Источник: https://censor.net.ua/n3157391
 
 
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Минздрав Германии планирует -- шо б не все помереть успели .... ...я куею, хлава... *)
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Его нет??? Если кусает змея нет сыворотки?
Степень деградации медицины зашкаливает...
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пора уже как в Индии, приступить к программе "made in Ukraine"...
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А нельзя придумать биолгическое оружие, которое бы действовало только на петиков? Я бы помог материально если дойдёт до крауфандинга... Минздрав планирует создать в Украине восстанавливаемый запас сывороток для болезней с высокой летальностью, - Курпита - Цензор.НЕТ 3593
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лучше помоги себе или милованову.)
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У нас нужно восстановить производство своих вакцин и сывороток, зачем покупать что-то сомнительного качества?
Неужели нет фармкомпаний готовых и имеющих возможности производить.
Есть вещи которые государство, для своей безопасности должно финансировать, это одна из них.
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Создайте запас врачей и учителей , тысячами уезжающими за своими 4тыс . долл. за границу ....
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