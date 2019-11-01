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 Политика Украины
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 Яременко написал заявление о сложении полномочий главы Комитета ВР по вопросам внешней политики

Впрочем, передать заявление председателю ВР Разумкову он собирается только если решение об отставке с должности председателя Комитета примет фракция "Слуга народа".

Об этом Богдан Яременко написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"С целью спасения украинского парламентаризма от меня, а украинской журналистики в лице сайта "Буквы" от статьи 163 и 182 Уголовного кодекса Украины, и учитывая мелкий политический шантаж трех фракций парламента, я написал заявление о сложении полномочий председателя комитета", - сообщил Яременко.

По словам политика, ему "через Давида Арахамия" передали, что три фракции ("Европейская солидарность", "БЮТ" и "Голос". – Ред.) требуют, чтобы он до 19 объявил в Facebook о сложении с себя полномочий.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" обсудит ситуацию с Яременко на следующей неделе, - Корниенко

Копию заявления он пообещал не позднее 23:00 выложить на своей странице в соцсети, "потому что сейчас им янтыки в лучшем месте Киева".

"Написать напишу. Но передам председателю Верховной Рады Украины (перед которым мне за этот беспорядок действительно неудобно) только когда и если решение о моей отставке примет фракция партии Слуга народа, которая меня на эту должность и рекомендовала (ориентировочно в понедельник через неделю)", - добавил Яременко.

Необходимость оставить пост главы Комитета политик связывает с деятельностью фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Хочу поздравить лично Виктора Медведчука, Олега Волошина и остальных .... партнеров из фракции ОПЗЖ, которые смогли все это провернуть, оставшись формально в стороне шантажа своих коллег из ПЕС, БЮТ и Голоса", - написал он.

"Также хочу поздравить демократически избранное большинство в парламенте с чутким и внимательным отношением к коллегам. Из других фракций", - подытожил Яременко.

Также на Цензор.НЕТ: Три фракции просят Раду пересмотреть пребывание Яременко в должности главы Комитета по вопросам внешней политики. ВИДЕО

Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.

31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывается из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.

Читайте также: Трогавший себя за гениталии в зале парламента Кива обратился в полицию из-за секс-переписки Яременко. ДОКУМЕНТ

Яременко написал заявление о сложении полномочий главы Комитета ВР по вопросам внешней политики 01

Источник: https://censor.net.ua/n3157389
 
 
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А дрочил бы втихаря, как Кива. остался бы на месте. Яременко написал заявление о сложении полномочий главы Комитета ВР по вопросам внешней политике - Цензор.НЕТ 2437
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Унылый и озабоченный кабан Ярёменко не собирается покинуть Верховную Раду навсегда?
Яременко написал заявление о сложении полномочий главы Комитета ВР по вопросам внешней политике - Цензор.НЕТ 1201
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"потому что сейчас им янтыки в лучшем месте Киева". Источник: https://censor.net.ua/n3157389

Учёный человек. Голова.
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это Медведчук с накладными сиськами с ним в первый чатился а во второй раз Порох в женском платье
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Ти ба ! Ото шо значить в продвинутий барбершоп заглядать !
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сколько там еще таких моральных уродов можно только догадываться и вся эта шобла руководит страной, позор украинскому парламентаризму
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вообще-то, позор тем, кто их выбрал в Раду. бачили очi що купували...
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Не выдумывайте. Что он совершил собственно? Ходил налево от своей жены? Выразим ему тогда общественное порицание? Поставим в угол? Он и так от жены получил по полной программе. Прям все моралисты и девственники.
А по сути кто его закидывает камнями? Те , на ком самих пробы негде ставить. Мне не нравится этот хряк, но его 'преступление'- ничто в сравнении с тем же воровством в укроборонпроме, организованном образцовым семьянином, у которого четверо детей и его друзьями.
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написал заявление но передать заявление он собирается только если/ Не сомневаюсь в проведении встречи в нормандском формате, если все стороны этого хотят, - Зеленский/ слуги от Коломойского трёп в ближневосточной манере переняли.
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Богдан теж написав.Схоже,товаріща м'яко "попросили",бо судячи з жовчі і соплєй,що так щедро ллються від цього слуги в усі фракції,крім своєї,рідної,та ненависне ЗМІ,покидати підгодоване місце ,ой як не хочеться !
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ну, наконец-то. а то достали эти темы "инвестиций"
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После такого стресса ещё и импотентом станет, тогда уж точно будет на работе думать о работе.
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Может быть хуже, представляете как он будет бегать с дымящимся по Раде, проституще Ируське Геращенко тяжело будет на всё это смотреть. Конкуруенция однако
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обвинил в произошедшем всех вокруг, а сам типа белый и пушистый)
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Тебя тварь, вообще гнать надо с депутатов, иди к своим проституткам, сутенёром будешь у них.
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Без 100 баксов и депутатского мандата ему никто не даст, тогда только дрочить...))
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А він так мріяв дорости до закордонних курвів...
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"Чорт ти, висрана твоя морда"©
Нашёлся, понимаешь, лорд-мордоворот или баронет-борода лопатой ледей делать. Доделался? Понравилось?
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облажался - уходи тихо... гале привет!)
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и учитывая мелкий политический шантаж -"оральный секс"за 100 баксов,класика ,,,,(лицо "зе слуг" )
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ЗЕ - ПРЕДАТЕЛЬ И АГЕНТ КРЕМЛЯ.
Гром-2 САМОЕ ГРОЗНОЕ ОРУЖИЕ ПРОТИВ ВАТЫ, оно обходит про и нивелирует шанса успешного нападения на украину. И первое что сделают чекисты когда зайдут в украину, это уничтожат этот проект как уничтожили сапсан через руцкого гражданина лебедева с воровством 200млнгривен по 8 и который получил за это орден от путина. Тоесть это говорит что зе завел чекистов в украину и сбу. И первое что они уничтожают это устраняют директора южмаша с.войта. Тоесть зе это путинский агент, и правильно говорила федына вражеский агент должен сдохнуть. Главная задачу путина уничтожить поставки такого грозного оружия в войска,которое способно обходить ПРО, что парашка не сможет нападать на украину, потому что выстрел грома на 100% может попасть куда ему укажут. Уничтожение и непоставленка в войска гром-2 и вильха-м или тянуть как кота за яйца с поставками - это первая задача путинского агента. И результат тут же на лицо. Другие косвенные моменты, это если арестович запоет запутински или околотогочтобывиднонебыло значит чк добралась до его яиц.Следующие признаки когда зомбоящик перестанет называть кацапов агрессором, а бгацкимнагодом и тд.
Тоесть коломойский, богдан и зеленский это агентура кремля. По поставкам гром-2 и вильх-м в всу вы узнаете на 100% что за дерьмо коломойский через зомбоящик быдлу 73% впарил и с кем коломойша торгуется и по чем продает украину.Директор войта уже уволен чекистами.Это говорит что зе -работает на кремль.
ЗЕ - ПРЕДАТЕЛЬ И АГЕНТ КРЕМЛЯ. Уже по многим признакам это видно.
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Sveciji tak netolko ego vybrosili s parlamenta, no ecio i vozbudili ugolovnoje delo
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Тепер квартиру Галі точно не купить. Уявляю, що йому дома дружина влаштувала. Моя б мене четвертувала в такому випадку.
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Он невиноват, его Медведчук подставил!
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Член парламенту
Слуга Яременко цей титул заслужив.
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Яременко пройшов повний курс навчання в Трусковцях.Нема чому дивуватися. Яременко написав заяву про складання повноважень голови Комітету ВР з питань зовнішньої політики - Цензор.НЕТ 2460
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Злые вы. Порошенко погубили, теперь Яременко.
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Вуйку, Порошенка тимчасово погубили такі як Бодя Яременко. Але Бодя від себе не втік, так буде і з рештою Зешмарклєй.
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по рошенко погубили
а об этом подробнее
что именно у него и как погубили
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Бодя стільки років бодався і так оступився... Всьо прапало в одну мить.
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А Галька балувана! Парламент ще й пів-року не працював, а їй 10 штук дай. Таке враження шо діваху з полатєй Госдуми поперли.
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Хряк-осеменитель написал заяву "по собственному желанию", но покажет ее только тогда, когда его выгонят. Это же какая вывихнутая должна быть логика! Но у ЗЕ все так.
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Пару месяцев тому один зебил меня здесь спросил.
- Нас 73%, ты всех нас считаешь идиотами?
Я прямо ответил.
- Да, я считаю вас всех идиотами.
Прошло пару месяцев и я хочу вам повторить.
- Да, я считаю вас всех идиотами!
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вот оно как, чувак оказывается невиноватый, это Медведчук его подставил...
Оно что, не понимает насколько глупо все эти отмазки выглядят?
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elbdbntkmzj
удивительно!
Один из высших законодателей пользуется незаконными услугами и с него как с гуся вода
а в отставку а админ штраф
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Не боись держись подгоним девиц по 10 $ cупер.!
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Блеать, один дрочит, другой снимает проституток - не Верховная рада, а цирк уродов!
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