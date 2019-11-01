 Сотрудники СБУ ликвидировали механизм производства неучтенного топлива на Полтавщине и Харьковщине, который нанес ущерб 5 млн евро. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сотрудники главка К СБУ ликвидировали преступный механизм неучтенного производства и реализации подакцизных товаров - дизельного топлива и бензина в Черкасской области.

На производственных мощностях ТОВ "Альтернатив энерджи сорсес компани" и ТОВ "Энергетическая альтернатива-7", где официально производят тополиво, производились неучтенные бензин и дизельное топливо. После чего топливо переправлялось на складские помещения в городе Кременчуг, а оттуда, без оплаты акцизных сборов направлялось на АЗС в 8 областях.

1 ноября были проведены три обыска в г. Мерефа Харьковской области и гг. Сагайдак и Кременчуг Полтавской области на заводах, где производилось топливо и в офисных помещениях.

Были изъяты документы и черновые записи о нелегальной деятельности.

По предварительным подсчетам в 2019 году дельцы реализовали около 20 тысяч тонн топлива, в результате чего, только в качестве неуплаченных акцизов, государству был нанесен ущерб в размере 5 млн. евро.

Следсвенные действия проводили сотрудники СБУ совместно со следователями Генеральной прокуратуры.











