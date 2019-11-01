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Все про:Кременчуг (171) обыск (1370) СБУ (13960) топливо (470)

 Сотрудники СБУ ликвидировали механизм производства неучтенного топлива на Полтавщине и Харьковщине, который нанес ущерб 5 млн евро. ФОТОрепортаж

Сотрудники СБУ ликвидировали механизм неучтенного производства и реализации подакцизных товаров - дизельного топлива и бензина, который реализовывали в восьми областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сотрудники главка К СБУ ликвидировали преступный механизм неучтенного производства и реализации подакцизных товаров - дизельного топлива и бензина в Черкасской области.

На производственных мощностях ТОВ "Альтернатив энерджи сорсес компани" и ТОВ "Энергетическая альтернатива-7", где официально производят тополиво, производились неучтенные бензин и дизельное топливо. После чего топливо переправлялось на складские помещения в городе Кременчуг, а оттуда, без оплаты акцизных сборов направлялось на АЗС в 8 областях.

1 ноября были проведены три обыска в г. Мерефа Харьковской области и гг. Сагайдак и Кременчуг Полтавской области на заводах, где производилось топливо и в офисных помещениях. 

Были изъяты документы и черновые записи о нелегальной деятельности. 

По предварительным подсчетам в 2019 году дельцы реализовали около 20 тысяч тонн топлива, в результате чего, только в качестве неуплаченных акцизов, государству был нанесен ущерб в размере 5 млн. евро. 

Следсвенные действия проводили сотрудники СБУ совместно со следователями Генеральной прокуратуры. 

Сотрудники СБУ ликвидировали механизм производства неучтенного топлива на Полтавщине и Харьковщине, который нанес ущерб 5 млн евро 01
Сотрудники СБУ ликвидировали механизм производства неучтенного топлива на Полтавщине и Харьковщине, который нанес ущерб 5 млн евро 02
Сотрудники СБУ ликвидировали механизм производства неучтенного топлива на Полтавщине и Харьковщине, который нанес ущерб 5 млн евро 03
Сотрудники СБУ ликвидировали механизм производства неучтенного топлива на Полтавщине и Харьковщине, который нанес ущерб 5 млн евро 04
Сотрудники СБУ ликвидировали механизм производства неучтенного топлива на Полтавщине и Харьковщине, который нанес ущерб 5 млн евро 05
Сотрудники СБУ ликвидировали механизм производства неучтенного топлива на Полтавщине и Харьковщине, который нанес ущерб 5 млн евро 06

Источник: https://censor.net.ua/n3157387
 
 
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Вот почему порохоскоты беснуются.
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«Мені говорили, що не можна об'єднати зелене й мокре.
Але якщо зелене обосситься, то воно буде і зелене й мокре.»
© Микола Вересень
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To 18:00 on November 1st, the foreign invaders of Ukraine from Muscovy attacked Starohnativka, Novohnativka, Mayorsk (near the civilian "safe crossing" for vehicles) and Luhanske (in the Svitlodarsk Bulge).
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Which year, remind me... please make it clear as someone will shit them' pants you bet...
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Бугагагагааа... указать точки, где из бутылок и канистр бензином барыжат на Салтовке? Причем, как на рабочем месте, не меняя его, изо дня в день. Грешен, купил у них на пару гиней дешевле для бензопилы и косы. И шо, Рюкзаковцы не знают? И про сигареты с лотков безакцизные тоже? Чушь не мелите, левоохоронцы
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