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 Политика Украины
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Все про:нападение (1779) посольство РФ (336) Рудьковский (294)

 Экс-нардепа ВР Рудьковского будут судить в Москве за нападение на российское посольство в Киеве в 2014 году

Московский городской суд рассмотрит дело бывшего депутата Верховной Рады Украины Николая Рудьковского, участвовавшего в налете на посольство России в Киеве в 2014 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Интерфаксу" в Генеральной прокуратуре РФ.

"Заместитель генерального прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Украины Николая Рудьковского. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ (участие в нападении на служебные помещения и транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений)",- сказали в российском ведомстве.

По данным следствия, в июне 2014 года Рудьковский, являясь депутатом Верховной Рады Украины, "совместно с неустановленными лицами из числа активистов украинской националистической организации "Правый сектор", чья деятельность запрещена на территории РФ, принял участие в нападении на российское посольство, расположенное в Украине в г. Киеве".

При этом, полагают в Генпрокуратуре РФ, целью нападения являлось осложнение международных отношений России с Украиной и другими государствами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следком РФ завершил расследование дела арестованного экс-нардепа Рудьковского, которого обвиняют в нападении на посольство России в Киеве

Напомним, Рудьковского задержали в Москве за "нападение" на посольство РФ в Киеве. Еще в мае 2016 года он был заочно арестован.

Согласно материалам суда, Рудьковскому предъявлено обвинение по части 2 статьи 360 УК РФ (нападение на учреждение, пользующееся международной защитой, в целях провокации войны или осложнения международных отношений). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

В ночь с 14 на 15 июня 2014 года у здания посольства РФ в Украине прошла акция протеста после того, как российские оккупанты сбили в аэропорту Луганска военный самолет Ил-76 с 49 военными. При этом участники акции разбили окна в здании, сорвали флаг и перевернули припаркованные рядом машины дипломатов РФ. Тогда Рудьковский также бросил камень в посольство РФ в Украине. Российские следователи возбудили в отношении чиновника уголовное дело.

Рудьковский занимал должность министра транспорта и связи Украины в 2006–2007 годах.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157375
 
 
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Бред...
Рудькивский и Правый сектор?
Рудькивский лет 20 чалился в Социалистической партии и в ходил в ее политсовет, то есть это типичный носитель комуняцкой идеологии... он скорее к Медведчуку примкнет чем к Правому сектору...
По ходу ФСБ готовит нам очередного "мученика", по типу Троянской Кобылы... чтобы потом проталкивать его в политику и во власть... они уже точно знают, что с каждым годом ориентированные на Москвию политики будут набирать все меньше голосов - так как их электорат в основном совковая вата - которая вымирает...
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всем бы рыгам такое, а то им вольготно сейчас живется
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а не страшно, пледик сохранил, памперсов подкупит и будет срать под себя на заседании суда
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Какая то муть... когда оно кацапское посольство штурмовало??? Заказал его мертвичук пуйлу чтоли... может и бизнес отжал
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Да чего переживать? Туда ему и дорога. На Колыму или в солнечный Магадан. Экс-нардепа ВР Рудьковского будут судить в Москве за нападение на российское посольство в Киеве в 2014 году - Цензор.НЕТ 5618
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Акелла промахнулся. Думал съездить в срашку и стать очередным узником свободы и перекрыть этим весь свой криминал, а получилось, что теперь украинцы спасибо кацапам скажут за посадку этого дебила.
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Не мытьём, так катаньем. Здесь на него управы не было, пусть хоть там сидит.
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а себя судить за нападение на украину никак??
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та не в том суть руске язык как блеенье осла в ауле))
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какая разница где ему сидеть пусть там сидит .кацапы пусть его кормят ))
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А Ха Ха Ха Ха класс 👍👍👍👍 щас козломордые братушки посадят эту скотину на бутылку шоб был как они 🙋🙋🙋🙋
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а как написать чтоб не забанили - ну и ... с ним !
короче - ваще по фиг!
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Це тобі Микольцю не з "телками" в Париж літати за кошти українців - це тобі маацква дикий край там не "домовишся" там тобі такі милі твоїй душі кацапи дадуть просратись! Того тобі і треба!!!
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наших коррупционеров только за границей и могут посадить...
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пожизненное чуваку светит... по-жиз-ненное Екснардепа ВР Рудьковського судитимуть у Москві за напад на російське посольство в Києві у 2014 році - Цензор.НЕТ 6146 А он так любил расейских братушек
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мало кто знает, но Рудьковский один из самых крупных владельцев газодобывающих мощностей в Украине. "История ЧАО "Нефтегаздобыча" началась в 1999 году. Его основали нынешние народные депутаты - Петр Порошенко и Николай Рудьковский. В начале 2000-х Порошенко в структуре собственников сменил нынешний народный депутат Нестор Шуфрич" Прикроют на годик как агента Пороха, перепишет всю бодягу на какое нибудь обрезанного, зеленое существо, и отпустят.
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скоро бубочку судить будут... на красной площади Екснардепа ВР Рудьковського судитимуть у Москві за напад на російське посольство в Києві у 2014 році - Цензор.НЕТ 6302
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ЗЕшмаркля выменяет сейчас его на какого нибудь русишвайне убийцу!
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