 Экс-нардепа ВР Рудьковского будут судить в Москве за нападение на российское посольство в Киеве в 2014 году

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Интерфаксу" в Генеральной прокуратуре РФ.
"Заместитель генерального прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Украины Николая Рудьковского. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ (участие в нападении на служебные помещения и транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений)",- сказали в российском ведомстве.
По данным следствия, в июне 2014 года Рудьковский, являясь депутатом Верховной Рады Украины, "совместно с неустановленными лицами из числа активистов украинской националистической организации "Правый сектор", чья деятельность запрещена на территории РФ, принял участие в нападении на российское посольство, расположенное в Украине в г. Киеве".
При этом, полагают в Генпрокуратуре РФ, целью нападения являлось осложнение международных отношений России с Украиной и другими государствами".
Напомним, Рудьковского задержали в Москве за "нападение" на посольство РФ в Киеве. Еще в мае 2016 года он был заочно арестован.
Согласно материалам суда, Рудьковскому предъявлено обвинение по части 2 статьи 360 УК РФ (нападение на учреждение, пользующееся международной защитой, в целях провокации войны или осложнения международных отношений). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
В ночь с 14 на 15 июня 2014 года у здания посольства РФ в Украине прошла акция протеста после того, как российские оккупанты сбили в аэропорту Луганска военный самолет Ил-76 с 49 военными. При этом участники акции разбили окна в здании, сорвали флаг и перевернули припаркованные рядом машины дипломатов РФ. Тогда Рудьковский также бросил камень в посольство РФ в Украине. Российские следователи возбудили в отношении чиновника уголовное дело.
Рудьковский занимал должность министра транспорта и связи Украины в 2006–2007 годах.
Рудькивский и Правый сектор?
Рудькивский лет 20 чалился в Социалистической партии и в ходил в ее политсовет, то есть это типичный носитель комуняцкой идеологии... он скорее к Медведчуку примкнет чем к Правому сектору...
По ходу ФСБ готовит нам очередного "мученика", по типу Троянской Кобылы... чтобы потом проталкивать его в политику и во власть... они уже точно знают, что с каждым годом ориентированные на Москвию политики будут набирать все меньше голосов - так как их электорат в основном совковая вата - которая вымирает...
короче - ваще по фиг!