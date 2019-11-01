 В отрасли производства спирта будет проведена демонополизация, приватизация и детенизация, - Милованов. ИНФОГРАФИКА

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.
Производство легального спирта сократилось в 4 раза за 10 лет. Доля теневого рынка выросла с 10% в 2007 году до 55% сейчас. Рентабельность Укрспирта остается около 1% за исключением 2016 года. Текущая ситуация приводит к потерям у 10 млрд несобранного акциза (через теневой рынок).
"Также есть плохая уголовно-правовая ситуация (по простому - бандиты), и не развивается отрасль.", - сообщил Милованов.
По словам министра, президент Зеленский заявил, что статус-кво в отрасли оставлять нельзя и нужны радикальные изменения. В отрасли производства спирта будет проведена демонополизация, приватизация и детенизация.
Для этого Президент Зеленский внес как неотложный законопроект №2300, который:
А. Отменяет монополию на спирт с начала 2020 года.
Б. Разрешает строительство новых спиртзаводов и приватизацию существующих.
С. Создает систему лицензирования со стороны государства.
Е. Ограничивает импорт до 2022 года.
По мненю Милованова, эти шаги приведут инвестиции в отрасль, увеличат объем производства и количество рабочих мест, увеличат поступления в бюддет, и со временем позволят нарастить экспорт спирта в другие страны.
3 ч. ·
Може молодим тридцятилітнім паничам це ще не так очевидно, але коли ви щось обираєте, ви від чогось відмовляєтесь, навіть якщо ці речі не здаються вам взаємовиключними, просто тому, що в добі 24 години, а спати ви зможете лише на одному ліжку, скільки б їх у вас не було.
В хвацькі 90-ті, в часи великого хапка, ви пішли в бізнес зі свого науково-дослідного інституту, в той час як колеги щось продовжували досліджувати, клепати на коліні, отримувати зарплату консервами по бартеру, захищалися, шукали західні гранти на дослідження тощо, - будете хай тричі з грошима, але без реноме вченого, навіть якщо купите собі дисертацію, бо що-що, а корпоративна солідарність у вчених ще залишилась. Але часто навіть на ці формальності вам часу не вистачить - просто розповідатимете на п'янках і в фейсбуці, які неймовірні відкриття в вашому обличчі втратила наука, а справжні кандидати й доктори посміюватимуться за спиною, якщо їм потрібні ваші гроші, і жорстко тролитимуть, якщо гроші в них є. Бо свій вибір ви в 90-ті зробили.
Те саме з літературою. Ну ось дістав вас айті і коди, хочеться гуманізму й видавничої справи - готуйтесь до вдесятеро менших заробітків і прибутків. В нас зо два десятки професійних письменників на країну і доходи в них, чесно кажучи, - як в поганенького сеніор розробника, і навіть флагмани ринку на кшталт Шкляра і Кідрука не зрівняються з поганеньким стартапом, який викупив Гугль. При цьому ж ніхто не гарантує, що ти напишеш хоч щось путнє, варте цих жертв.
Звісно, у видавництвах, періодичних виданнях, книгарнях та навколо знаходяться підробітки й решті літераторів і філологів, комусь треба і Гройсману промови писати, не всім бути Забужками. Але загальний рівень зарплат з айті непорівнюваний. Але як не дивно, є люди, які роблять цей вибір на користь книговидання чи літератури. І навіть є такі, що роблять це свідомо, вже побувши айтішниками від пуза, бо це коло спілкування дає щось більше, ніж спілкування з роботами все того ж Гугля. І те, і те суміщати майже неможливо в силу різних причин, пов'язаних з особливостями мислення та наявністю вільного часу. Тобто - теж вибір, навіть якщо таким не здається.
Молодим людям, яких товариство досі вважало порядними, теж здається, що піти в "уряд технократів недержавного зразка, в зелену раду трускавецьким кнопкодавом - то так, не смертельно. Або просто перевзутися в повітрі й починати топити за бубочку в блозі, - то так, непомітно. А воно теж вибір. І вже нікому не цікаво, яка в тебе борода й чи підкочені джинси. І з Автомайдану чомусь вигнали. А блогери почитають, скажуть " і цей зашкварився", наче їхня думка когось цікавить. Але потім комусь буде соромно. І це буде не іспанський сором, цей мучить нас за вас вже. Ми ж все бачимо. Але нічого, ми українці, ми треновані.
главное, чтоб алканафты не перешли на стекломой и боярышник...а то совсем как раха будет
Ахметова слабо демонополизировать?