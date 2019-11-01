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 Политика Украины, Экономика
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Все про:спирт (225) Укрспирт (130) Милованов Тимофей (47)

 В отрасли производства спирта будет проведена демонополизация, приватизация и детенизация, - Милованов. ИНФОГРАФИКА

Правила производства спирта в Украине будут кардинально изменены, поскольку сейчас более половины отрасли находится в тени и не платит налоги.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.

Производство легального спирта сократилось в 4 раза за 10 лет. Доля теневого рынка выросла с 10% в 2007 году до 55% сейчас. Рентабельность Укрспирта остается около 1% за исключением 2016 года. Текущая ситуация приводит к потерям у 10 млрд несобранного акциза (через теневой рынок).

В отрасли производства спирта будет проведена демонополизация, приватизация и детенизация, - Милованов 01
В отрасли производства спирта будет проведена демонополизация, приватизация и детенизация, - Милованов 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минэкономики объявило конкурс на должность главы "Укрспирта", - Милованов. ДОКУМЕНТ

В отрасли производства спирта будет проведена демонополизация, приватизация и детенизация, - Милованов 03

 "Также есть плохая уголовно-правовая ситуация (по простому - бандиты), и не развивается отрасль.", - сообщил Милованов.

По словам министра, президент Зеленский заявил, что статус-кво в отрасли оставлять нельзя и нужны радикальные изменения. В отрасли производства спирта будет проведена демонополизация, приватизация и детенизация.

В отрасли производства спирта будет проведена демонополизация, приватизация и детенизация, - Милованов 04

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Приватизация "Укрспирта" может принести более 5 млрд грн, - замглавы ОП Ковалив

Для этого Президент Зеленский внес как неотложный законопроект №2300, который:

А. Отменяет монополию на спирт с начала 2020 года.

Б. Разрешает строительство новых спиртзаводов и приватизацию существующих.

С. Создает систему лицензирования со стороны государства.

Е. Ограничивает импорт до 2022 года.

По мненю Милованова, эти шаги приведут инвестиции в отрасль, увеличат объем производства и количество рабочих мест, увеличат поступления в бюддет, и со временем позволят нарастить экспорт спирта в другие страны.

Смотрите: 55% производства спирта в Украине сегодня находится в тени, - Зеленский. ВИДЕО

В отрасли производства спирта будет проведена демонополизация, приватизация и детенизация, - Милованов 05
В отрасли производства спирта будет проведена демонополизация, приватизация и детенизация, - Милованов 06

Источник: https://censor.net.ua/n3157373
 
 
 Топ комментарии
 
Они сами не знают что это такое . В отрасли производства спирта будет проведена демонополизация, приватизация и детенизация, - Милованов - Цензор.НЕТ 6913
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Короче , денег у "слуг" нет . Пытаются доить тощую корову за наш счёт . Даже номерные знаки на авто подорожали в два раза .
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Цікаво скільки спиртзаводів опиниться у Коломойського а скільки за поребріком через підставні фірми ?
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Короче , денег у "слуг" нет . Пытаются доить тощую корову за наш счёт . Даже номерные знаки на авто подорожали в два раза .
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страна в кредитах, доить нужно кого-то
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А на частный самогонный аппарат тоже нужна будет лицензия?
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Будь-який самогонний апарат прибутковий, на фіга продавать прибуткові підприємства ?!
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Цікаво, мило вані в. Питання в чому те мило. Заздалегідь вибачаюсь.
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Антон Санченко
3 ч. ·

Може молодим тридцятилітнім паничам це ще не так очевидно, але коли ви щось обираєте, ви від чогось відмовляєтесь, навіть якщо ці речі не здаються вам взаємовиключними, просто тому, що в добі 24 години, а спати ви зможете лише на одному ліжку, скільки б їх у вас не було.
В хвацькі 90-ті, в часи великого хапка, ви пішли в бізнес зі свого науково-дослідного інституту, в той час як колеги щось продовжували досліджувати, клепати на коліні, отримувати зарплату консервами по бартеру, захищалися, шукали західні гранти на дослідження тощо, - будете хай тричі з грошима, але без реноме вченого, навіть якщо купите собі дисертацію, бо що-що, а корпоративна солідарність у вчених ще залишилась. Але часто навіть на ці формальності вам часу не вистачить - просто розповідатимете на п'янках і в фейсбуці, які неймовірні відкриття в вашому обличчі втратила наука, а справжні кандидати й доктори посміюватимуться за спиною, якщо їм потрібні ваші гроші, і жорстко тролитимуть, якщо гроші в них є. Бо свій вибір ви в 90-ті зробили.
Те саме з літературою. Ну ось дістав вас айті і коди, хочеться гуманізму й видавничої справи - готуйтесь до вдесятеро менших заробітків і прибутків. В нас зо два десятки професійних письменників на країну і доходи в них, чесно кажучи, - як в поганенького сеніор розробника, і навіть флагмани ринку на кшталт Шкляра і Кідрука не зрівняються з поганеньким стартапом, який викупив Гугль. При цьому ж ніхто не гарантує, що ти напишеш хоч щось путнє, варте цих жертв.
Звісно, у видавництвах, періодичних виданнях, книгарнях та навколо знаходяться підробітки й решті літераторів і філологів, комусь треба і Гройсману промови писати, не всім бути Забужками. Але загальний рівень зарплат з айті непорівнюваний. Але як не дивно, є люди, які роблять цей вибір на користь книговидання чи літератури. І навіть є такі, що роблять це свідомо, вже побувши айтішниками від пуза, бо це коло спілкування дає щось більше, ніж спілкування з роботами все того ж Гугля. І те, і те суміщати майже неможливо в силу різних причин, пов'язаних з особливостями мислення та наявністю вільного часу. Тобто - теж вибір, навіть якщо таким не здається.
Молодим людям, яких товариство досі вважало порядними, теж здається, що піти в "уряд технократів недержавного зразка, в зелену раду трускавецьким кнопкодавом - то так, не смертельно. Або просто перевзутися в повітрі й починати топити за бубочку в блозі, - то так, непомітно. А воно теж вибір. І вже нікому не цікаво, яка в тебе борода й чи підкочені джинси. І з Автомайдану чомусь вигнали. А блогери почитають, скажуть " і цей зашкварився", наче їхня думка когось цікавить. Але потім комусь буде соромно. І це буде не іспанський сором, цей мучить нас за вас вже. Ми ж все бачимо. Але нічого, ми українці, ми треновані.
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решили быдло споить что бы мозгов вообще не было до следующих выборов
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Вот же гниды,а вякали с пеной у рта,что главные враги украинской экономики это фопы.
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Митрофанов - 5-6 заводов оставь для биэтанола...Для ЗСУ..
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ну...самогонку еще не забыли как гнать? опять же винцо дображивает...
главное, чтоб алканафты не перешли на стекломой и боярышник...а то совсем как раха будет
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имеете что-то против возобновляемых источников топлива? или нефти у вас куры не клюют..?
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милованов, конечно, дебил. Но, вот те, кто его поставил - подонки и ворье. Спирт - монополия государства. И демонополизировать в данном случае - преступление перед страной и бюджетом.
Ахметова слабо демонополизировать?
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Зебилы, це шо значыть, водяра подешевеет? Пояснить...
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демонополизация, вместо того чтобы на спирте 100% зарабатывало государство, теперь дадут лицензии прихлебателям которые будут на этом зарабатывать
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украинцы вам пи%да команда кловунов такими реформами ушатает страну
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