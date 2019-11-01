 В отрасли производства спирта будет проведена демонополизация, приватизация и детенизация, - Милованов. ИНФОГРАФИКА

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.

Производство легального спирта сократилось в 4 раза за 10 лет. Доля теневого рынка выросла с 10% в 2007 году до 55% сейчас. Рентабельность Укрспирта остается около 1% за исключением 2016 года. Текущая ситуация приводит к потерям у 10 млрд несобранного акциза (через теневой рынок).





Читайте на "Цензор.НЕТ": Минэкономики объявило конкурс на должность главы "Укрспирта", - Милованов. ДОКУМЕНТ

"Также есть плохая уголовно-правовая ситуация (по простому - бандиты), и не развивается отрасль.", - сообщил Милованов.

По словам министра, президент Зеленский заявил, что статус-кво в отрасли оставлять нельзя и нужны радикальные изменения. В отрасли производства спирта будет проведена демонополизация, приватизация и детенизация.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Приватизация "Укрспирта" может принести более 5 млрд грн, - замглавы ОП Ковалив

Для этого Президент Зеленский внес как неотложный законопроект №2300, который:

А. Отменяет монополию на спирт с начала 2020 года.

Б. Разрешает строительство новых спиртзаводов и приватизацию существующих.

С. Создает систему лицензирования со стороны государства.

Е. Ограничивает импорт до 2022 года.

По мненю Милованова, эти шаги приведут инвестиции в отрасль, увеличат объем производства и количество рабочих мест, увеличат поступления в бюддет, и со временем позволят нарастить экспорт спирта в другие страны.

Смотрите: 55% производства спирта в Украине сегодня находится в тени, - Зеленский. ВИДЕО



