 Импорт электроэнергии из РФ ставит под угрозу интеграцию нашей энергосистемы с европейской, - эксперт

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии британскому изданию Energyvoice, пишет Обозреватель.
Он напомнил, что закупка импортируемой электроэнергии осуществляется у российского госмонополиста "Интер РАО ЕЭС", глава совета директоров которого Игорь Сечин находится под санкциями США из-за агрессии РФ против Украины. И этот факт будет негативно воспринят международными партнерами Украины, вплоть до возможной отмены ими ранее введенных санкций против РФ.
"В настоящее время Сечин находится под международными санкциями в связи с аннексией Крыма и военной агрессией России в регионах Донбасса. Таким образом, это решение подрывает евроатлантическое единство в отношении применения этих санкций и поставит под угрозу положение Украины с нашими западнями партнерами", – сказал Омельченко.
Он обратил внимание, что покупка электроэнергии у Беларуси также приведет к осложнению наших отношений с европейскими партнерами.
"Новый белорусский национальный производитель электроэнергии (АЭС) Островец, также, вероятно, будет поставлять электроэнергию в Украину. Многие страны ЕС, а именно Польша и Литва, категорически против покупки электроэнергии, произведенной на этой АЭС, из-за плохой экологической ситуации. Покупка электроэнергии у Островца поставит под угрозу наши отношения с этими стратегическими партнерами", – пояснил Омельченко.
По мнению эксперта, импорт электроэнергии из РФ ставит под угрозу выполнение обязательств Украины перед ЕС по синхронизации отечественной энергосистемы с европейской, поскольку в 2022 году мы должны отсоединиться от энергосистемы России-Беларуси и проработать год в автономном режиме.
"Основной целью Энергетической стратегии Украины на 2035 год является синхронизация энергосистем Украины с соседними европейскими партнерами. Согласно условиям соглашений Украины с ЕС, невозможно интегрировать наши энергосистемы, в то время как коммерческие поставки электроэнергии продолжают импортироваться из России и Белоруссии. Решения такого типа не только ставят под угрозу нашу способность достичь целей нашей энергетической стратегии в практическом плане, но и подрывают уверенность ЕС в нашей приверженности этому", - подчеркнул Омельченко.
Напомним, ранее народный депутат Украины Валентин Наливайченко заявил, что восстановление импорта электроэнергии из России, инициированное председателем комитета Верховной Рады по энергетике Андреем Герусом, приведет к отмене международных санкций против Кремля. А также отметил, что торговля Украины со страной-агрессором уже вызвала негативную реакцию среди наших международных партнеров.
В свою очередь украинский дипломат Константин Елисеев подчеркнул, что импорт электроэнергии из РФ нарушает евроинтеграционные обязательства Украины в части интеграции энергосистемы в единую энергетическую систему ЕС, и назвал заключение контрактов на поставку электроэнергии из России неприемлемым с юридической точки зрения.
йому його рашка подобається.
то "зачитайте", не соромтесь.
Кстати, рекомендую к просмотру. Взгляд из Индии на вашего любимца Зе.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&v=czicLYkz1o4
https://www.youtube.com/watch?v=49dn__tZhkw
Зрада и капитуляция！ потом дефолт, бакс по сто мы все замерзнем и умрем
дамбаса ахмєта на олігарха коломойського і росєян.
мені видається, що хтось пиляє гілку, на якій плаштована його дупця
Олигарх Игорь Коломойский вернулся в Украину после избрания президентом Владимира Зеленского, чтобы восстановить утраченные в президентство Петра Порошенко позиции. На деле же Коломойский за каких-то три месяца не только наверстал упущенное, но и развернул новые масштабные схемы обогащения. Его компании импортируют дешевый уголь и электроэнергию из РФ, а ферросплавный бизнес процветает. Сам олигарх изменил риторику по отношению к России и уже называет агрессию РФ на Донбассе "гражданским конфликтом". И это не случайно, ведь бизнес и политика в Украине тесно переплетены. В обмен на возможность Коломойского зарабатывать Украина обязалась пойти на уступки Кремлю по Донбассу. Главный переговорщик Зеленского Андрей Ермак является архитектором схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера", которую в Киеве называют актом капитуляции. По нашей информации, именно это стало причиной конфликта главы СНБО Александра Данилюка с Ермаком и с людьми Коломойского в окружении Зеленского - Богданом и Герусом - и дальнейшего его увольнения."
ми сполучаємося з ЄЕС лише через системи постійного струму, тобто синхронизація систем неможлива.
своей мало? или что за посмешище? чего мы еще не знаем ???