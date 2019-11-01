 Импорт электроэнергии из РФ ставит под угрозу интеграцию нашей энергосистемы с европейской, - эксперт

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии британскому изданию Energyvoice, пишет Обозреватель.

Он напомнил, что закупка импортируемой электроэнергии осуществляется у российского госмонополиста "Интер РАО ЕЭС", глава совета директоров которого Игорь Сечин находится под санкциями США из-за агрессии РФ против Украины. И этот факт будет негативно воспринят международными партнерами Украины, вплоть до возможной отмены ими ранее введенных санкций против РФ.

"В настоящее время Сечин находится под международными санкциями в связи с аннексией Крыма и военной агрессией России в регионах Донбасса. Таким образом, это решение подрывает евроатлантическое единство в отношении применения этих санкций и поставит под угрозу положение Украины с нашими западнями партнерами", – сказал Омельченко.

Он обратил внимание, что покупка электроэнергии у Беларуси также приведет к осложнению наших отношений с европейскими партнерами.

"Новый белорусский национальный производитель электроэнергии (АЭС) Островец, также, вероятно, будет поставлять электроэнергию в Украину. Многие страны ЕС, а именно Польша и Литва, категорически против покупки электроэнергии, произведенной на этой АЭС, из-за плохой экологической ситуации. Покупка электроэнергии у Островца поставит под угрозу наши отношения с этими стратегическими партнерами", – пояснил Омельченко.

По мнению эксперта, импорт электроэнергии из РФ ставит под угрозу выполнение обязательств Украины перед ЕС по синхронизации отечественной энергосистемы с европейской, поскольку в 2022 году мы должны отсоединиться от энергосистемы России-Беларуси и проработать год в автономном режиме.

"Основной целью Энергетической стратегии Украины на 2035 год является синхронизация энергосистем Украины с соседними европейскими партнерами. Согласно условиям соглашений Украины с ЕС, невозможно интегрировать наши энергосистемы, в то время как коммерческие поставки электроэнергии продолжают импортироваться из России и Белоруссии. Решения такого типа не только ставят под угрозу нашу способность достичь целей нашей энергетической стратегии в практическом плане, но и подрывают уверенность ЕС в нашей приверженности этому", - подчеркнул Омельченко.

Напомним, ранее народный депутат Украины Валентин Наливайченко заявил, что восстановление импорта электроэнергии из России, инициированное председателем комитета Верховной Рады по энергетике Андреем Герусом, приведет к отмене международных санкций против Кремля. А также отметил, что торговля Украины со страной-агрессором уже вызвала негативную реакцию среди наших международных партнеров.

В свою очередь украинский дипломат Константин Елисеев подчеркнул, что импорт электроэнергии из РФ нарушает евроинтеграционные обязательства Украины в части интеграции энергосистемы в единую энергетическую систему ЕС, и назвал заключение контрактов на поставку электроэнергии из России неприемлемым с юридической точки зрения.