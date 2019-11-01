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 Политика Украины, Экономика
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Все про:импорт (437) электроэнергия (324)

 Импорт электроэнергии из РФ ставит под угрозу интеграцию нашей энергосистемы с европейской, - эксперт

Из-за импорта электроэнергии из РФ мы не сможем интегрировать отечественную энергосистему с европейской, а также высок риск потерять единство Запада в вопросе санкций против Кремля.

 Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии британскому изданию Energyvoice, пишет Обозреватель.

Он напомнил, что закупка импортируемой электроэнергии осуществляется у российского госмонополиста "Интер РАО ЕЭС", глава совета директоров которого Игорь Сечин находится под санкциями США из-за агрессии РФ против Украины. И этот факт будет негативно воспринят международными партнерами Украины, вплоть до возможной отмены ими ранее введенных санкций против РФ.

"В настоящее время Сечин находится под международными санкциями в связи с аннексией Крыма и военной агрессией России в регионах Донбасса. Таким образом, это решение подрывает евроатлантическое единство в отношении применения этих санкций и поставит под угрозу положение Украины с нашими западнями партнерами", – сказал Омельченко.

Он обратил внимание, что покупка электроэнергии у Беларуси также приведет к осложнению наших отношений с европейскими партнерами.

"Новый белорусский национальный производитель электроэнергии (АЭС) Островец, также, вероятно, будет поставлять электроэнергию в Украину. Многие страны ЕС, а именно Польша и Литва, категорически против покупки электроэнергии, произведенной на этой АЭС, из-за плохой экологической ситуации. Покупка электроэнергии у Островца поставит под угрозу наши отношения с этими стратегическими партнерами", – пояснил Омельченко.

По мнению эксперта, импорт электроэнергии из РФ ставит под угрозу выполнение обязательств Украины перед ЕС по синхронизации отечественной энергосистемы с европейской, поскольку в 2022 году мы должны отсоединиться от энергосистемы России-Беларуси и проработать год в автономном режиме.

"Основной целью Энергетической стратегии Украины на 2035 год является синхронизация энергосистем Украины с соседними европейскими партнерами. Согласно условиям соглашений Украины с ЕС, невозможно интегрировать наши энергосистемы, в то время как коммерческие поставки электроэнергии продолжают импортироваться из России и Белоруссии. Решения такого типа не только ставят под угрозу нашу способность достичь целей нашей энергетической стратегии в практическом плане, но и подрывают уверенность ЕС в нашей приверженности этому", - подчеркнул Омельченко.

Напомним, ранее народный депутат Украины Валентин Наливайченко заявил, что восстановление импорта электроэнергии из России, инициированное председателем комитета Верховной Рады по энергетике Андреем Герусом, приведет к отмене международных санкций против Кремля. А также отметил, что торговля Украины со страной-агрессором уже вызвала негативную реакцию среди наших международных партнеров.

В свою очередь украинский дипломат Константин Елисеев подчеркнул, что импорт электроэнергии из РФ нарушает евроинтеграционные обязательства Украины в части интеграции энергосистемы в единую энергетическую систему ЕС, и назвал заключение контрактов на поставку электроэнергии из России неприемлемым с юридической точки зрения.

Источник: https://censor.net.ua/n3157369
 
 
 Топ комментарии
 
зато он очень выгоден зеленым чмошникам
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Зеленая плесень работает только на олигархат в ущерб интересов Украины и народа.
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ЗеДебилы, как там на счёт торговли на крови этим "президентом"? Импорт электроэнергии из РФ ставит под угрозу интеграцию нашей энергосистемы с европейской, - эксперт - Цензор.НЕТ 4137
Кстати, рекомендую к просмотру. Взгляд из Индии на вашего любимца Зе.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&v=czicLYkz1o4

Импорт электроэнергии из РФ ставит под угрозу интеграцию нашей энергосистемы с европейской, - эксперт - Цензор.НЕТ 7823
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зато он очень выгоден зеленым чмошникам
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Да что вы, как дети малые. Папа Беня сказал "Мне очень нужно" и куклы сразу взяли к исполнению. Кто там задумывается о последствиях, если сам папа сказал?
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Зеленая плесень работает только на олигархат в ущерб интересов Украины и народа.
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Кто вообще дал разрешение на покупку єпектроенергии ??? Блин где СБУ и прокуратура -- явно статья 111 Измена Импорт электроэнергии из РФ ставит под угрозу интеграцию нашей энергосистемы с европейской, - эксперт - Цензор.НЕТ 7815
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Текст не читал, но заголовок с технической точки зрения жуткий бред.
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для ватана може і брєд.
йому його рашка подобається.
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"Новый белорусский национальный производитель электроэнергии (АЭС) Островец, также, вероятно, будет поставлять электроэнергию в Украину. Многие страны ЕС, а именно Польша и Литва, категорически против покупки электроэнергии, произведенной на этой АЭС, из-за плохой экологической ситуации. Покупка электроэнергии у Островца поставит под угрозу наши отношения с этими стратегическими партнерами", - пояснил Омельченко.Источник: https://censor.net.ua/n3157369
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Ваш пост тоже бредятина. АЭС ещё не заработала, всё на уровне "вероятно и может быть", но Вы с Омельченко уже обеспокоены и местами озабочены.
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Откуда ж я знаю почему вы так обеспокоены? Сами и поясните.
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ви же знаєте певну інформацію по цій справі.
то "зачитайте", не соромтесь.
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Речь идет не о технической, а о юридической и политической точках зрения.
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С юридической и политической пусть СП-2 сначала рассмотрят.
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ЗеДебилы, как там на счёт торговли на крови этим "президентом"?
Кстати, рекомендую к просмотру. Взгляд из Индии на вашего любимца Зе.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&v=czicLYkz1o4


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Центр Разумкова . Ужасное совпадение . Импорт электроэнергии из РФ ставит под угрозу интеграцию нашей энергосистемы с европейской, - эксперт - Цензор.НЕТ 1458
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Импорт электричества ставит под угрозу друга Парашенка Ахметку,он не сможет поднять тарифы
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Так кто-же теперь "барыга" и наживается на крови, раз импорт энергии из Раши вырос в несколько раз и она вся идет только на папины заводики?
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импорт электричества привел к тому, что с января будут сокращения работников тепловых электростанций.
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и какой вывод из этого факта я должен сделать?
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однозначный！
Зрада и капитуляция！ потом дефолт, бакс по сто мы все замерзнем и умрем
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я вижу, что ты умный. как ты думаешь, на сколько вырастет цена э\э после того как в украине порежут на металл энергоблоки за ненадобностью, и рашка вхреначит цену, какую захочет?
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висновок один - зелене стадо хоче змінити монополісти.
дамбаса ахмєта на олігарха коломойського і росєян.
мені видається, що хтось пиляє гілку, на якій плаштована його дупця
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Так Ахметов- украинский олигарх, а покупают электричество у российского олигарха
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о, та ты тупое, а лезешь такие темы обсуждать. Приходи, когда узнаешь, сейчас пшло отсюда.
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А для чего тогда папа Беня получил право на монопольный импорт угля из Раши и даже в три раза увеличил его импорт только за август-сентябрь? И что такое ЦентрЭнерго, куда Беня поставляет уголек через свою прокладку втридорога? И как он умудрился фактически прихватить официально государственную компанию и получает с нее энергию ниже себестоимости?
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Все хотят грошей,и бедный и богатый только мудрый здоровья
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"Ермак вернул Коломойского в бизнес с Россией в обмен на "формулу Штайнмайера"
Олигарх Игорь Коломойский вернулся в Украину после избрания президентом Владимира Зеленского, чтобы восстановить утраченные в президентство Петра Порошенко позиции. На деле же Коломойский за каких-то три месяца не только наверстал упущенное, но и развернул новые масштабные схемы обогащения. Его компании импортируют дешевый уголь и электроэнергию из РФ, а ферросплавный бизнес процветает. Сам олигарх изменил риторику по отношению к России и уже называет агрессию РФ на Донбассе "гражданским конфликтом". И это не случайно, ведь бизнес и политика в Украине тесно переплетены. В обмен на возможность Коломойского зарабатывать Украина обязалась пойти на уступки Кремлю по Донбассу. Главный переговорщик Зеленского Андрей Ермак является архитектором схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера", которую в Киеве называют актом капитуляции. По нашей информации, именно это стало причиной конфликта главы СНБО Александра Данилюка с Ермаком и с людьми Коломойского в окружении Зеленского - Богданом и Герусом - и дальнейшего его увольнения."
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А зачем пэдро с ахметом заграницу продают эленергию дешевле, чем украинцам? Если таким образом им рога обламают, то я не против
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брєд повний! в України немає сполучень з енергосистемою ЄЕС, крім мікро Буршинського енергоострова.
ми сполучаємося з ЄЕС лише через системи постійного струму, тобто синхронизація систем неможлива.
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Украина всегда была экспортёром электроэнергии , - за счёт атомных электростанций . Экспортировали даже в Беларусь ! . Непонятно , шо может поменяться , шоб шото изменилось ... .
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Да у нас реально єлектроенергии валом и должна стоить она копейки -- только хитромудрые позаключали договора и подняли цену !!! Куда смотрит антимонопольный комитет непонятно !!!
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Пусть Ахметов умерит свои аппетиты и снизит цену на свою электроэнергию до рыночного уровня, вот и весь рецепт.
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А экспорт в ЕС природного газа через "Северный поток-2" не ставит угрозу газотранспортной системе ЕС?Я уже запутался.Там можно,тут нельзя,там ставит -тут не ставит.Одно понял.Как много у нас "экспертов".И всех надо кормить.Желательно красной рыбой и черной икрой.
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а можно большими буквами написать? А НА ХЕРА??? на хера ваще покупать????
своей мало? или что за посмешище? чего мы еще не знаем ???
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Некоторое время назад это называлось ТОРГОВЛЯНАКРОВИ, сейчас пэромога молодой команды
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