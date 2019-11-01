 Донецкие террористы распространили фейк о том, что ВСУ обстреляли санитарную машину, которая якобы ехала к ребенку в село Белую Каменку, где никто не живет уже 4 года

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал пользователь твиттера Necro Mancer.

Он отметил: "Просто комбо от бакланов: тут тебе и младенец в трусиках, и санитарный автомобиль с огромным красным крестом во все стороны, и злобная бандитская ракета".

Пользователь продолжил: "Пока я собирался уточнить у бакланов, в каком из этих окопов жил заболевший ребёнок, на ЛА уже всё без меня написали".



