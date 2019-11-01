 Донецкие террористы распространили фейк о том, что ВСУ обстреляли санитарную машину, которая якобы ехала к ребенку в село Белую Каменку, где никто не живет уже 4 года

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал пользователь твиттера Necro Mancer.
Он отметил: "Просто комбо от бакланов: тут тебе и младенец в трусиках, и санитарный автомобиль с огромным красным крестом во все стороны, и злобная бандитская ракета".
Пользователь продолжил: "Пока я собирался уточнить у бакланов, в каком из этих окопов жил заболевший ребёнок, на ЛА уже всё без меня написали".
и свидетели есть
Новогригорівка (Старогнатівська сільська рада)
Это точно так же, как БУК привезли не в тот Первомайск. Откуда они могли знать, что у "дурных хохлов", названия населенных пунктов может быть почти одинаковое)