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Все про:пропаганда (2344) терроризм (18138) Донбасс (19820) фейк (233)

 Донецкие террористы распространили фейк о том, что ВСУ обстреляли санитарную машину, которая якобы ехала к ребенку в село Белую Каменку, где никто не живет уже 4 года

Донецкие террористы распространили фейк о том, что якобы со стороны ВСУ была выпущена противотанковая ракета по санитарной машине, которая якобы ехала к ребенку в село белую Каменку, где никто не живет уже 4 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал пользователь твиттера Necro Mancer.

Он отметил: "Просто комбо от бакланов: тут тебе и младенец в трусиках, и санитарный автомобиль с огромным красным крестом во все стороны, и злобная бандитская ракета".

Пользователь продолжил: "Пока я собирался уточнить у бакланов, в каком из этих окопов жил заболевший ребёнок, на ЛА уже всё без меня написали".

Донецкие террористы распространили фейк о том, что ВСУ обстреляли санитарную машину, которая якобы ехала к ребенку в село Белую Каменку, где никто не живет уже 4 года 01
Донецкие террористы распространили фейк о том, что ВСУ обстреляли санитарную машину, которая якобы ехала к ребенку в село Белую Каменку, где никто не живет уже 4 года 02

Источник: https://censor.net.ua/n3157367
 
 
 Топ комментарии
 
У нас в Киеве Мертвечук с Бойком и прочими ублюдками такие фейки дискридитирующие Укарину распространяют, что чему удивляться что там боевики пишут.
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Не, это не фейк ,там живёт РАСПЯТЫЙ МАЛЬЧИК и ехала не Скорая а танк к которому была привязана мама распятого мальчика ,при чём мальчик в трусиках а мама без .... Донецкие террористы распространили фейк о том, что ВСУ обстреляли санитарную машину, которая якобы ехала к ребенку в село Белую Каменку, где никто не живет уже 4 года - Цензор.НЕТ 2938
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зеля вже приніс офіційні вибачення та співчуття ?
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Зеленая тварь, вместе с сивохой уже пошли отсасывать террористам, лишь бы не было войны?
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У нас в Киеве Мертвечук с Бойком и прочими ублюдками такие фейки дискридитирующие Укарину распространяют, что чему удивляться что там боевики пишут.
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Не переживайте , НОРМАЛЬНЫЕ Украинцы не смотрят вата-тв , и не верят в этот бред в "трусиках" .
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Главное, шо в этот бред поверило все московитское стадо. Это начало тех самых провокаций, о которых зебилов предупреждали умные люди. Через пару днй окажется, шо "пострадавшие" - подданные московитского фюрера.
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Хрен с ними . Пусть верят . Наsрать .
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Угу. Конечно. Бандитов русня усилила наступательной техникой под видом учений. Пошли провокации, заточенные на создание определенной инфокартинки для московитского стада. А вы продолжайте отступать, оставляя подготовлнные позиции.Nasrat' жеж потому шо...
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Не, это не фейк ,там живёт РАСПЯТЫЙ МАЛЬЧИК и ехала не Скорая а танк к которому была привязана мама распятого мальчика ,при чём мальчик в трусиках а мама без .... Донецкие террористы распространили фейк о том, что ВСУ обстреляли санитарную машину, которая якобы ехала к ребенку в село Белую Каменку, где никто не живет уже 4 года - Цензор.НЕТ 2938
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это мальчик в трусиках выжил и все эти четыре года прятался от бандеровцев Донецкие террористы распространили фейк о том, что ВСУ обстреляли санитарную машину, которая якобы ехала к ребенку в село Белую Каменку, где никто не живет уже 4 года - Цензор.НЕТ 5877
и свидетели есть Донецкие террористы распространили фейк о том, что ВСУ обстреляли санитарную машину, которая якобы ехала к ребенку в село Белую Каменку, где никто не живет уже 4 года - Цензор.НЕТ 5877
Донецкие террористы распространили фейк о том, что ВСУ обстреляли санитарную машину, которая якобы ехала к ребенку в село Белую Каменку, где никто не живет уже 4 года - Цензор.НЕТ 7880
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зеля вже приніс офіційні вибачення та співчуття ?
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Надо петропарашных квакеров с цензора перегнать туда, для обмена опытом ...
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Украинская агрессия,ихтамнет,черное это белое а белое это чёрное,русский мир во всей "красе" надо быть больным на голову чтоб с настоящим агрессором встречатся один на один как хочет клоун
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Что вы хотите от НЕместных дремучих рассеянцев?)
Это точно так же, как БУК привезли не в тот Первомайск. Откуда они могли знать, что у "дурных хохлов", названия населенных пунктов может быть почти одинаковое)
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