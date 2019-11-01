 "Стратегия развития службы, выбранная руководством таможни, верна", - Макаренко поддержал реформы нового главы таможни Нефьодова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Макаренко отметил: "Вряд ли, идя на кадровый конкурс, Максим Нефьодов предполагал, какое хлопотное хозяйство ему достанется вместе с победой.

После лихолетья нахождения в составе недобропамятного Минсдоха, а потом уже почти почившей в той же недоброй памяти Фискальной службы, таможня, как государственный институт, потеряла практически всё. Разрушенная инфраструктура и деморализованные, демотивированные кадры - вот что досталось новому руководителю.

Из года в год чья-то рука иногда грубо и грязно, а зачастую осознанно и настойчиво убивала таможенную систему страны. В обществе создавался образ "тотальной коррупции на таможне". Реальная тотальная коррупция на границе подменялась образом этакого вселенского "зла" - людей в таможенных погонах. За этой ширмой очень удобно прятались все реальные конечные бенефициары контрабанды - частосменяемые руководители ГФС, властные политики, силовики всех мастей.

Но, после нескольких лет почти безнадежной борьбы немногих "аматоров", правительство Гройсмана (бывшему Премьеру за это пожизненный респект) приняло решение - вернуть стране таможню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К сентябрю следующего года все региональные таможни будут объединены, - Нефьодов

И наконец пришел день сегодняшний, когда новой таможни еще нет, но "рулить" ею уже пытаются все. И советуют все - от политиков высшего ранга с Печерских холмов до девушек из косметических салонов. Толпы "экспертов" штурмуют информационное пространство и кабинеты главного офиса таможни. Подняла голову шантрапа, которая ещё недавно уничтожала таможню, превращая её в коррупционную индустрию Януковича. Все в одночасье кинулись "помогать" Нефьодову. И за этой "помощью", на мой взгляд, прячется, как правило, одна идея - собственная корысть. Кто-то хочет быть красивым на телеэкране, кто-то влиятельным "на таможне". Слишком хорошо знаю многое и многих, чтобы так судить.

Сказать, что во всем и всегда поддерживаю Главу Таможенной Службы, наверное, будет неправдой. Злюсь на прежнее засилье силовиков и слабое противостояние всяким "Бастионам" и "оперативно-войсковым группам" в зонах таможенного контроля. Не понимаю, к чему толпы лжеэкспертов, кружащих вокруг кабинета Главы ГТСУ. Возмущаюсь медленным разворачиванием новой штатной структуры. Сомневаюсь в удачном подборе будущих "победителей" на должности заместителей главы таможни. И, конечно, переживаю за судьбы тысяч профессиональных и достойных таможенников, наблюдая, как нечесть потоком прет в штаты "Новой таможни", а кадровые собеседования проводят некие юноши и барышни с непонятной биографией и полномочиями. Многое не понимаю, не согласен, сделал бы по-другому. Но, не факт, что тоже бы не ошибался и не был бы объектом упреков и обид. Такая уж миссия у любого руководителя любого ведомства. Не быть удобным для всех.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таможенную службу нужно создавать с нуля: все, что можно было развалить, было развалено, - Нефьодов

Но, считаю, что стратегия развития службы, выбранная руководством таможни, верна. Минимизация человеческого фактора при решении вопросов таможенного контроля. Избавление от участия в нем силовиков и влияния политического лобби. Сохранение профессиональных кадров. Восстановление международного сотрудничества. Обновление и совершенствование нормативной базы. Налаживание коммуникации по вертикали Минфин-Минэкономики-Таможенная Служба. Открытость для бизнеса и общества. Мне кажется, это и многое другое делается настойчиво и поступательно.

Времени у всех нас не так много и все мы хотим результат сегодня и сейчас. На мой взгляд, главным индикатором правильного, эффективного вектора развития таможенной системы страны будут ближайшие кадровые решения - назначение руководителей таможен. Именно эти люди сделают или не сделают главную работу - формирование фундамента системы - новых таможен.

Надеюсь, Министерство финансов, руководство ГТСУ смогут и здесь сохранить тренд на позитивные перемены.

Если страна хочет быть сильной, она обязана иметь сильную, современную, достойную таможню".

Читайте на "Цензор.НЕТ": К концу года часть статистики Таможенной службы станет доступной онлайн, - Нефьодов