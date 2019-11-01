 "Стратегия развития службы, выбранная руководством таможни, верна", - Макаренко поддержал реформы нового главы таможни Нефьодова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Макаренко отметил: "Вряд ли, идя на кадровый конкурс, Максим Нефьодов предполагал, какое хлопотное хозяйство ему достанется вместе с победой.
После лихолетья нахождения в составе недобропамятного Минсдоха, а потом уже почти почившей в той же недоброй памяти Фискальной службы, таможня, как государственный институт, потеряла практически всё. Разрушенная инфраструктура и деморализованные, демотивированные кадры - вот что досталось новому руководителю.
Из года в год чья-то рука иногда грубо и грязно, а зачастую осознанно и настойчиво убивала таможенную систему страны. В обществе создавался образ "тотальной коррупции на таможне". Реальная тотальная коррупция на границе подменялась образом этакого вселенского "зла" - людей в таможенных погонах. За этой ширмой очень удобно прятались все реальные конечные бенефициары контрабанды - частосменяемые руководители ГФС, властные политики, силовики всех мастей.
Но, после нескольких лет почти безнадежной борьбы немногих "аматоров", правительство Гройсмана (бывшему Премьеру за это пожизненный респект) приняло решение - вернуть стране таможню.
И наконец пришел день сегодняшний, когда новой таможни еще нет, но "рулить" ею уже пытаются все. И советуют все - от политиков высшего ранга с Печерских холмов до девушек из косметических салонов. Толпы "экспертов" штурмуют информационное пространство и кабинеты главного офиса таможни. Подняла голову шантрапа, которая ещё недавно уничтожала таможню, превращая её в коррупционную индустрию Януковича. Все в одночасье кинулись "помогать" Нефьодову. И за этой "помощью", на мой взгляд, прячется, как правило, одна идея - собственная корысть. Кто-то хочет быть красивым на телеэкране, кто-то влиятельным "на таможне". Слишком хорошо знаю многое и многих, чтобы так судить.
Сказать, что во всем и всегда поддерживаю Главу Таможенной Службы, наверное, будет неправдой. Злюсь на прежнее засилье силовиков и слабое противостояние всяким "Бастионам" и "оперативно-войсковым группам" в зонах таможенного контроля. Не понимаю, к чему толпы лжеэкспертов, кружащих вокруг кабинета Главы ГТСУ. Возмущаюсь медленным разворачиванием новой штатной структуры. Сомневаюсь в удачном подборе будущих "победителей" на должности заместителей главы таможни. И, конечно, переживаю за судьбы тысяч профессиональных и достойных таможенников, наблюдая, как нечесть потоком прет в штаты "Новой таможни", а кадровые собеседования проводят некие юноши и барышни с непонятной биографией и полномочиями. Многое не понимаю, не согласен, сделал бы по-другому. Но, не факт, что тоже бы не ошибался и не был бы объектом упреков и обид. Такая уж миссия у любого руководителя любого ведомства. Не быть удобным для всех.
Но, считаю, что стратегия развития службы, выбранная руководством таможни, верна. Минимизация человеческого фактора при решении вопросов таможенного контроля. Избавление от участия в нем силовиков и влияния политического лобби. Сохранение профессиональных кадров. Восстановление международного сотрудничества. Обновление и совершенствование нормативной базы. Налаживание коммуникации по вертикали Минфин-Минэкономики-Таможенная Служба. Открытость для бизнеса и общества. Мне кажется, это и многое другое делается настойчиво и поступательно.
Времени у всех нас не так много и все мы хотим результат сегодня и сейчас. На мой взгляд, главным индикатором правильного, эффективного вектора развития таможенной системы страны будут ближайшие кадровые решения - назначение руководителей таможен. Именно эти люди сделают или не сделают главную работу - формирование фундамента системы - новых таможен.
Надеюсь, Министерство финансов, руководство ГТСУ смогут и здесь сохранить тренд на позитивные перемены.
Если страна хочет быть сильной, она обязана иметь сильную, современную, достойную таможню".
20 мин. ·
Припорахе такова небыло!!! )
Журналиста Евгения Плинского, который расследовал коррупционные схемы на таможне - с фактами, цифрами, названиями фирм-прокладок, явками, паролями, - не просто забанили, а «засуспендили», будто его аккаунта никогда не было в природе. Тупо завалили и ФБ, и Ютуб-канал фейковыми жалобами на нарушение авторских прав. Даже за тексты.
Я Евгению однажды при встрече сказал, что таможенная мафия - самая богатая преступная группировка, прикрывающаяся авторитетными людьми с безупречной репутацией и добром эти расследования не кончатся. Как минимум чем-то очень неприятным обязательно напакостят. В итоге имеем удаленные аккаунты на всех его страницах во всех соцсетях, где он был зарегистрирован. Разбаним, конечно же, но на это необходимо время.
Со слезами умиления прочитали слова Богдана о том, что Хорошковский консультирует Нефедова. По словам главы ОПУ, происходит это потому, что Хорошковский - величайший таможенник в мире, его опыт бесценен, и каждое его ненароком брошенное слово позволяет привлекать в бюджет Украины миллионы таможенных поступлений. Пока этого, правда, не видно - таможенные платежи падают на фоне роста импорта. Но это пока. Видимо, Хорошковский невнятно говорит, и Нефедову плохо слышно.
Об этом говорится в редакционной статье «ОРД».
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На самом деле Хорошковский такой же великий таможенник, как и сбушник. Уже как-то забылось, как он в 2010 году разрешил деятельность ФСБ в Крыму, заявив, что полуострову «сепаратизм не угрожает». А его великими успехами было собрать вокруг себя опытных казнокрадов в погонах с часами на руках за 50 тыс долларов вроде Ивана Деревянко, выстроить тарифную сетку их работы, а самому кататься на горных лыжах и делать педикюр с укладкой.
Все «консультации» Хорошковского сводятся к тому, что он попросту расставляет своих людей на таможне, например, из недавнего - на Волынской. А допускают к этим процессам Хорошковского, потому что он, как и Коломойский, хорошо вложился в предвыборную кампанию Зеленского (не будем забывать, что Хорошковский вообще-то в не столь далёком прошлом был владельцем «Квартала-95»), и деньги надо как-то отдавать.
И поэтому Коломойскому подарили Центрэнерго, а Хорошковского постепенно запускают в таможенный курятник.
И падение платежей на фоне растущего импорта - это не только и не столько слабость Нефедова, как необходимость отдавать вложенные в кампанию Зеленского деньги Хорошковского и группы Калетника-Павлюка. И поэтому Нефедов и вынужден нести ахинею о том, что сканеры для таможни не нужны, а грузы надо просто взвешивать.
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По нашей информации, Нефедову дали сроку до 1 декабря, потом будут принимать кадровые решения, и весьма вероятно, что таможню возглавит человек Хорошковского, а, может быть, даже сама, как ласково называла Валерия Ивановича Юлия Тимошенко, «напомажена істота», и как называли Хорошковского в СБУ - Кен. Чего, в принципе, в интервью не исключает Богдан.
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И мы не можем не восхититься кадровой политикой президента. Друг ФСБ, партнер бизнесменов из ближайшего круга Путина - Абрамовича, Абрамова и Фролова. И к тому же эффективный менеджер. Правда, по-своему.
Например, собственником сразу трех своих бизнесов он стал после странной смерти их бывших владельцев - создателя «Украинских новостей» Михаила Коломийца, повесившегося в белорусском лесу, владельца «Интера» Игоря Плужникова, в бессознательном состоянии поставившего подпись под договором о продаже канала, и совладельца «Союза-Виктан» Виктора Удовенко, которого Хорошковский сначала спас из-под следствия, а затем Удовенко заболел и умер.
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Если такого человека не вернуть во власть, то в деятельности президента будет какая-то недосказанность. Поэтому - ждем, господин президент, и аплодируем!
А телеграмм-канал "Шаурма Зеленского" пишет вот что. "Мы нашли, где хранит основные деньги друг Богдана Хорошковский. Это Кипр. Там зарегистрирована фирма Хорошковского «K.H. Management Limited», которая позволяет ему контролировать весь медиа-холдинг группы «Интер».
Но и это не всё, есть такая фирма как ООО "Бригантина-В". Адрес: 04073, Винницкая область, город Винница, улица Киевская, дом 29, корпус 13, квартира 16. Дата основания 30.07.2007. Код ЄДРПОУ 35321721. Директор: Раац Наталя Александровна. Уставной капитал 700 000 грн. Основной вид деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта.
Известно, что именно через эту фирму Хорошковский отмывает деньги в Украине.
Конечным бенефициаром этой фирмы является Василиадис Христодоулос, Кипр, подставное лицо Хорошковского.
В Украине курирует «Бригантину-В» хмельницкий миллионер Грушецкий Богдан Августинович."
И вы всерьез верите, что мутный миллионер Хорошковский вот чисто ради Украины консультирует Нефедова?
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Не смешите наши тапочки. Приехал в очередной раз помародерить Украину, а потом вернется в Москву или в Монако.
моет
зе ворьё