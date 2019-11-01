EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  5964  143
Все про:журналистика (2499) Портнов (469) защита персональных данных (11)

 Портнов обнародовал персональные данные водителя "Схем" из-за готовящегося о нем расследовании

Замглавы АП Виктора Януковича Андрей Портнов опубликовал персональные данные члена съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях" из-за того, что редакция готовит расследование о его влиянии и связях с новой украинской властью. По мнению редакции "Схем" и юристов, таким образом он прямо нарушил украинское законодательство сразу по нескольким статьям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"В своем телеграм-канале Андрей Портнов выложил персональные данные водителя съемочной группы, которая занимается исследованием деятельности Портнова, а именно его полные паспортные данные и домашний адрес, номера авто, а также данные, свидетельствующие о слежке за его местом жительства", - говорится в сообщении.

Редакция расценивает эту публикацию как прямое давление на команду "Схем".

"Мы считаем исследования влияния Андрея Портнова и его связей с украинской властью общественно важной информации, а его личность - публичной. Поэтому редакция не планирует прекращать работу над этой темой из-за давления путем публикации персональных данных членов съемочной группы или из-за давления любым другим способом", - заявляют "Схемы".

Юристы заявляют, что обнародование Портновым такой информации является нарушением ряда статей Закона о защите персональных данных и Уголовного кодекса.

Сам Портнов в своем Telegram отреагировал и написал следующее: "Одиозное Радио Свобода выразило озабоченность, что вчера я обнародовал данные их автомобиля, внаглую неделями осуществлявшего за мной незаконные оперативно-технические мероприятия. Приношу одиозному СМИ свои извинения за фото их автомобиля и данных водителя. В следующий раз мы сделаем его фото с ведром на голове. Тысячи извинений за недоработку".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Следствию нужны внутренние данные редакции "Схем", - ГБР

Портнов обнародовал персональные данные водителя Схем из-за готовящегося о нем расследовании 01

Источник: https://censor.net.ua/n3157358
 
   
 Топ комментарии
 
зебильчики, а это уже тянет на уголовное дело или пока еще нет?
 показать весь комментарий
 
Ну что, Рябошапка, вот тебе и "состав преступления". Или ведро на голову - это норма? А может уши активистов, которые Портнов обещал купить - это просто одно из наименований товаров в супермаркете?
 показать весь комментарий
 
А государственная измена Портнова коим образом к этому. Или предательство Украины по новым "понятиям" уже есть хорошо?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Майдан начинался с нескольких десятков студентов. А ты в это время кОнешно ж бухал или слушал великое произведение игры хером на рояле.
 показать весь комментарий
 
Благодаря Зе-билам, вся мерзота приползла обратно в Украину, и снова чувствует себя здесь королями жизни. Спасибо, вы сделали это вместе!
 показать весь комментарий
 
 
Каждый божий день,начиная с 21 апреля, антиукраинская нечесть ведет себя более нагло и вызывающе.
 показать весь комментарий
 
 
мелко как то для портянки ...водитель......
 показать весь комментарий
 
Волали про жидів при владі? Отримали жидів при владi
Волали про кумовство? Отримали кумомство
Волали про зубожіння? Отримали зубожіння
Волали про сивого алкаша? Отримали сивого алкаша
 показать весь комментарий
 
 
Судя по тому как эта быкующая, ватная мразь откровенно угрожает всем направо и налево, абсолютно не стесняясь, а в ответ абсолютно никакой реакции, вполне очевидно, что это животное имеет связи с новой властью.

С нетерпением жду публикации расследования журналистов "Схем".
 показать весь комментарий
 
 
.Точка неповернення - ось що головне зараз. Україна впритул наблизилась до точки неповернення в якості суверенної держави. Визнання війни громадянською,репарації за Донбас,вода окупованому Криму,злив позову в Гаазі і,головне, нові газові угоди-після цього України не стане.
 показать весь комментарий
 
 
Его ЗЕ трогать нельзя он попутчик зеленых каста недоторканих
 показать весь комментарий
 
 
Портнов отрабатывает заказ коломойши - его никто не тронет.
 показать весь комментарий
 
 
Га-га-га ! Думали,якщо прислужували Бєні,так вже в команді ?
Портнов генпрокурора чмирить на всю країну, погрожує особистому ворогу Бєні,після чого того збиває машина і горить будинок,і- НІЧОГО,а то шофер якийсь !
Це про недоторканність.Будь-який депутат,що виступає проти Бєні-доторканний.Бєня,Бодя і Портнов-недоторканні.

 показать весь комментарий
 
 
Вы сразу посадите Портнова хоть за что-нибудь, а потом дружно гавкайте свою "ганьбу"
 показать весь комментарий
 
 
Правоохранители США получили право доставлять Коломойского для их участия в заседаниях. Вы верите,что соколы Сабакова вломятся к Бене,чтобы предоставить его США по требованию прокуратуры?
 показать весь комментарий
 
 
Запомните: Портнов, Бужанский, Дубинский - это три гандона, которые должны сидеть в тюрьме за призывы к изменению территориальной целостности государства, сепаратизм и госизмену. Тварь портнов (портянка) планировал работать в Генпрокуратуре! Банда януковича - предатели, сепаратисты и коллаборанты обещали шакалу портнову 200 млн. долл. если он поможет им разморозить/вернуть их миллиарды. Но Рябошапка принципиально дал ему подсрачник и не пустил ************ портянку на порог Генпрокуратуры! И вот сейчас вся эта помойная троица исходит на говно и бьется в конвульсиях. потому, что Генпрокурор отказался выполнять их приказы.
Портянка должна сидеть в тюрьме и сушить сухари.
 показать весь комментарий
 
 
Рябошапка а ты открыл справу на Портнова за майдан? Так как попередники не сделали то что должны,к тому же повезло он сам приехал не надо в розшук подавать
 показать весь комментарий
 
 
Вслід за Денисом Янтарем, премія Дарвіна відправляється водію Схем, чия боротьба з Порошенком призвела до того, що нова зелена влада встановила за ним стеження, оприлюднила його персональні дані і погрожує фізичною розправою

Сюди ж Стерненка можна додавати
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
"Схемы" - это бизнес контора журнашлюх, которая кормится на заказных расследованиях: кто больше заплатил, тот и натравил эту компашку на своего оппонента.
А вы шо думали? Шо они кормятся чистым воздухом и все из себя такие справедливые?
 показать весь комментарий
 
Гриша, Схеми - то є спільний проект Радіо Свобода і 1-го Національного. А Радіо Свобода - то не контора Рога і копита, Квартал 95, Офіс президента Офіс 95, а поважний ЗМІ.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну да... "Поважнi" СМИ, которые раскручивают негатив на новую власть похлеще парашенковких каналов... совершенно не вгружаясь в суть проблем, но заливая всё вокруг себя своим жидким вонючим говном.
Если для тебя это поважнi СМИ, то для меня это очередная "цензоровская" помойка. Где разгоняют только негатив, но не даётся никаких рецептов, а аналитика льётся токо из галичанских ротов. Кацап-ТВ могут позавидовать этой подзаборной шняге.
 показать весь комментарий
 
 
Ну а для тебе "поважні" - це Г + Г? Підсів на Сватів та Слугу урода?
Там да - негативу не розганяли. "Україна-повія" та інша хрєнь - то ж було весело. І ніякої "подзаборной шнягі".
 показать весь комментарий
 
Вы меня напрасно спамите. Щас разумные люди, которые заходят на эту порохоботскую помойку, в первую очередь обращают внимание на заспамленные комментарии, зная, шо там можно шо-то почитать. Это уже является отличительным знаком от всех порохоботских хоровых высеров.
 показать весь комментарий
 
Та не переживай ти так. Розумні якщо і звертають увагу на заспамлені коментарі зебланів, то лише з цікавості: "Ну і шо там ті придурки були висрали?"
 показать весь комментарий
 
"Портнов обнародовал персональные данные водителя Схем"
Діє як справжній юрЬІст. Такий самий, як і Зе.
 показать весь комментарий
 
 
Тю-ю-ю.
Опубликуйте персональные данные Портнова. (анонимно) Вплоть до номеров счетов на Кайманах.
Включая фото и телефоны любовницы ...
 показать весь комментарий
 
 
Эта шваль , дорвавшаяся до власти, решила построить в Украине фашистское государство, ГДЕ СВОБОДА ПРЕССЫ ПОД ЗАПРЕТОМ
 показать весь комментарий
 
 
В противостоянии схемы-портняжка - желаю победы обеим сторонам
 показать весь комментарий
 
 
а где тот зебанутый Максим, который из штанов выпрыгивал, доказывая, что это Пороху не до смеха почему то)))))))))))
 показать весь комментарий
 
 
Еще раз повторюсь- все жти чванливые политики нигде в мире не нужны, даже в раше. ОНИ ЗА 5 лет жизни зарубежом хорошо пообносились. И им , КРОВЬ ИЗ НОСА, надо добраться до бюджета феодального государства Украина и начать опять доить.
Потому они сейчас попытаются устрашать журналистов, чтобы закрыть им рты
гнать в шею всех , кто посягает на журналистов
 показать весь комментарий
 
 
Рыголета портнов валит рейтинг зё аж гай шумит, но зё видимо думает, что 73% это слишком много и можно частью пожертвовать. Зё, очнись - осталось уже процентов 20, а на Новый Год ты будешь уже обращаться к 5.
 показать весь комментарий
 
 
А уголовное дело на портнова откроют, или только на федину за два корявых слова на величайшего лидера всех времен и народов.
 показать весь комментарий
 
 
Неужели в Украине нет ни одного козака? Неужели родные Небесной сотни и погибших воинов на Донбассе не могут отомстить этому упырю?
 показать весь комментарий
 
 
У "юриста" Портнова к Овощу (Януковичу) и ко - вопросы есть или там все были белые и пушистые?...
 показать весь комментарий
 
водитель схем за что боролся на то и напоролся. теперь наслаждайтесь как зебики вас щемят
 показать весь комментарий
 
 
Ему и Шуфричу следует с профилактической целью набить пятаки.
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх