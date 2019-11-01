 Портнов обнародовал персональные данные водителя "Схем" из-за готовящегося о нем расследовании

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
"В своем телеграм-канале Андрей Портнов выложил персональные данные водителя съемочной группы, которая занимается исследованием деятельности Портнова, а именно его полные паспортные данные и домашний адрес, номера авто, а также данные, свидетельствующие о слежке за его местом жительства", - говорится в сообщении.
Редакция расценивает эту публикацию как прямое давление на команду "Схем".
"Мы считаем исследования влияния Андрея Портнова и его связей с украинской властью общественно важной информации, а его личность - публичной. Поэтому редакция не планирует прекращать работу над этой темой из-за давления путем публикации персональных данных членов съемочной группы или из-за давления любым другим способом", - заявляют "Схемы".
Юристы заявляют, что обнародование Портновым такой информации является нарушением ряда статей Закона о защите персональных данных и Уголовного кодекса.
Сам Портнов в своем Telegram отреагировал и написал следующее: "Одиозное Радио Свобода выразило озабоченность, что вчера я обнародовал данные их автомобиля, внаглую неделями осуществлявшего за мной незаконные оперативно-технические мероприятия. Приношу одиозному СМИ свои извинения за фото их автомобиля и данных водителя. В следующий раз мы сделаем его фото с ведром на голове. Тысячи извинений за недоработку".
Волали про кумовство? Отримали кумомство
Волали про зубожіння? Отримали зубожіння
Волали про сивого алкаша? Отримали сивого алкаша
С нетерпением жду публикации расследования журналистов "Схем".
Портнов генпрокурора чмирить на всю країну, погрожує особистому ворогу Бєні,після чого того збиває машина і горить будинок,і- НІЧОГО,а то шофер якийсь !
Це про недоторканність.Будь-який депутат,що виступає проти Бєні-доторканний.Бєня,Бодя і Портнов-недоторканні.
Портянка должна сидеть в тюрьме и сушить сухари.
Сюди ж Стерненка можна додавати
А вы шо думали? Шо они кормятся чистым воздухом и все из себя такие справедливые?
контора Рога і копита, Квартал 95, Офіс президентаОфіс 95, а поважний ЗМІ.
Если для тебя это поважнi СМИ, то для меня это очередная "цензоровская" помойка. Где разгоняют только негатив, но не даётся никаких рецептов, а аналитика льётся токо из галичанских ротов. Кацап-ТВ могут позавидовать этой подзаборной шняге.
Там да - негативу не розганяли. "Україна-повія" та інша хрєнь - то ж було весело. І ніякої "подзаборной шнягі".
Діє як справжній юрЬІст. Такий самий, як і Зе.
Опубликуйте персональные данные Портнова. (анонимно) Вплоть до номеров счетов на Кайманах.
Включая фото и телефоны любовницы ...
Потому они сейчас попытаются устрашать журналистов, чтобы закрыть им рты
гнать в шею всех , кто посягает на журналистов