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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:Минздрав (2062) Харьковщина (1401) дифтерия (34)

 У жительницы Харьковской области обнаружили дифтерию, - Центр общественного здоровья Минздрава

У жительницы Харьковской области выявили дифтерию.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня в 14:30 из Харьковской области в Центр общественного здоровья Украины поступило экстренное сообщение о бактериологическом выделении нетоксигенного штамма дифтерийной палочки у больной ангиной", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что пациентка находится в стационаре и получает лечение антибиотиками.

"Сыворотка не вводилась в связи с выделением микроорганизма, который не производит токсин", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, эпидемиологи областного Центра осуществляют мероприятия по месту жительства и работы пациентки. Всего обследовано 27 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3157356
 
 
 Топ комментарии
 
даже в совке не спрашивали
а делали прививки
а теперь еще и кацап может подкинуть
шото слишком разброс большой по пациентам
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Ну дякувати одноглазнікам та решті вконтачених пейсбухов, з їхніми "яжемать" проти щеплень!
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Правильно сначала тупые мамаши отказываются прививать детей а потом получаем эпидемии
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даже в совке не спрашивали
а делали прививки
а теперь еще и кацап может подкинуть
шото слишком разброс большой по пациентам
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Насколько я знаю, диагностировать дифтерию может лишь лондонская лаборатория.. подправьте если кто знает..
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Лондонская лаборатория определяет лишь происхождение (генетику) штамма болезни (чтоб узнать местная или завезенная).

А диагностировать может по-идее может любая городская или областная лаборатория (на антитела)
(но...не претендую на истину)
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Ну дякувати одноглазнікам та решті вконтачених пейсбухов, з їхніми "яжемать" проти щеплень!
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Это точно.Там оракулов хватает,знатоков ипучих.
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******.Итить растудыть,а я ще не перепривился.Ну все.В понедельник "железно".Главное,что бы вакцина была.
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