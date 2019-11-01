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Все про:пограничники (1222) правоохранительные органы (476) терроризм (18138)

 Пограничники задержали в Краматорске террориста, который в 2014 году находился в составе незаконные военных формирований. ФОТО

1 ноября 2019 года, оперативные сотрудники Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины, в результате реализации оперативной информации в городе Краматорск задержали гражданина Украины, который принимал непосредственное участие в деятельности незаконных вооруженных формирований так называемой "Донецкой народной республики".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "В ходе опроса задержанного правоохранители выяснили, что 36-летний украинец, в июне 2014 года, решил добровольно пойти на службу к боевикам. Выполняя задачи российских кураторов добросовестно выполнял на блокпостах в г. Краматорск Донецкой области. По словам задержанного, он проверял документы граждан и осматривал транспортные средства.

Полицейскими внесены данные в ЕРДР об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законами Украины вооруженных формирований или участие в их деятельности". Проводятся дальнейшие следственные действия. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой".

Пограничники задержали в Краматорске террориста, который в 2014 году находился в составе незаконные военных формирований 01

Источник: https://censor.net.ua/n3157354
 
 
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задержали, примирились, сели в один поезд и поехали
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Ще є один для обміну. Формула обміну зміниться. Віддамо на одного більше.
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За такого чахлого не дадут . Надо жирных ловить .
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пора отдать братушкам, а то а-я-я-й нам ещё скажут...
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Ждем сообщения о терактах, которые он совершил.
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