 Годовая национальная программа "Украина-НАТО" будет максимально приближена к ПДЧ: мы вдвое увеличиваем активность на евроатлантическом треке, - Кулеба

Об этом Кулеба сказал на совместном брифинге с министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Принятие Годовой национальной программы на 2020 год. В начале декабря я буду в Брюсселе презентовать ее союзникам. Это документ нового качества, он был полностью подготовлен по методологии, которая используется в самом НАТО. Мы не гонимся в нем за количеством мероприятий, мы чрезвычайно важное внимание уделяем их качеству", - отметил вице-премьер.

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По словам Кулебы, Годовая национальная программа Украина - НАТО на 2019 года предусматривает около 600 мероприятий, а программа на 2020 год - более 1,1 тыс. мероприятий.

"Мы вдвое увеличиваем активность на евроатлантическом треке", - добавил он.

"ГНП-2020 будет максимально и по содержанию, и по форме близка к ПДЧ, которые получали другие страны и проходили на пути к членству в НАТО", - подчеркнул вице-премьер.