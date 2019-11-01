EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  249  8
Материалы по теме:
Все про:НАТО (6541) членство в НАТО (348) Кулеба Дмитрий (201)

 Годовая национальная программа "Украина-НАТО" будет максимально приближена к ПДЧ: мы вдвое увеличиваем активность на евроатлантическом треке, - Кулеба

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявляет, что Годовая национальная программа Украина - НАТО будет максимально приближена к Плану действий по членству в НАТО.

Об этом Кулеба сказал на совместном брифинге с министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Принятие Годовой национальной программы на 2020 год. В начале декабря я буду в Брюсселе презентовать ее союзникам. Это документ нового качества, он был полностью подготовлен по методологии, которая используется в самом НАТО. Мы не гонимся в нем за количеством мероприятий, мы чрезвычайно важное внимание уделяем их качеству", - отметил вице-премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В случае открытой агрессии РФ НАТО не сможет напрямую помогать Украине, но поможет лучше подготовиться к возможной атаке, - Кулеба

По словам Кулебы, Годовая национальная программа Украина - НАТО на 2019 года предусматривает около 600 мероприятий, а программа на 2020 год - более 1,1 тыс. мероприятий.

"Мы вдвое увеличиваем активность на евроатлантическом треке", - добавил он.

"ГНП-2020 будет максимально и по содержанию, и по форме близка к ПДЧ, которые получали другие страны и проходили на пути к членству в НАТО", - подчеркнул вице-премьер.

Источник: https://censor.net.ua/n3157353
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В цьому році ми посадимо 500 га буряків. Нехай він подавиться! (анекдот про довгоносика).
 показать весь комментарий
 
 
Близько,дуже близько ПДЧ .Не мороч голову .Заявку в НАТО на ПДЧ подали?
 показать весь комментарий
 
 
Не пойдет,Кулеба.Цицерон Пэця сказав ПДЧ,значит ПДЧ.
 показать весь комментарий
 
Він ідіот?
Не відрізняє неформальної домовленості від від юридично-зобов'язуючого документу?!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх