EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  2816  40
Материалы по теме:
Все про:Донбасс (19820) Пристайко (252)

 Это является одним из логических шагов, - Пристайко о требовании распустить "Л/ДНР"

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал логичным шагом для выполнения политического блока Минских соглашений роспуск террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

 Об этом он сказал в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.

"В принципе это (роспуск так называемых "Л/ДНР". - Ред.) абсолютно логично, несмотря на то, что комментируется некоторыми средствами массовой информации и некоторыми иностранными лидерами. Это является абсолютно логичным шагом, если вы посмотрите на планы, которые у нас есть. Например, план проведения местных выборов на территории отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Очевидно, что с момента проведения выборов никакой власти на местах иной, чем та, которая была выбрана, быть не может. Поэтому, возможно, это не очень подробно обсуждалось ранее, но это является одним из логических шагов, которые должны быть сделаны, если мы идем вдоль всего этого плана", – заявил Пристайко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Встреча в "нормандском формате" в ближайшее время в большей степени зависит от РФ, - Пристайко. ВИДЕО

Напомним, ранее пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам работы ТКГ в Минске заявила, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно, кроме прочего, только при условии роспуска квазигруппировок "Л/ДНР".

Источник: https://censor.net.ua/n3157350
 
   
 Топ комментарии
 
Заодно розпустіть на атоми усіх зелених дегенератів!!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Заодно розпустіть на атоми усіх зелених дегенератів!!!
 показать весь комментарий
 
 
Нет таких организаций, были только в СССР такие номерные знаки.
 показать весь комментарий
 
Что значит распустить ? Т.е. ликвидировать ?
 показать весь комментарий
 
 
ой, типа колорадских жуков кто-то жалеет? Залил кипятком да и вылил на дорогу)
 показать весь комментарий
 
 
та нифига:
"распустить" с точки зрения колаборантов Зе-команды, значит провести выборы и узаконить паРашные террористические организации на территории Украины.

или зачем КГБ-та Дрыстайка поставили на эту должность?..
 показать весь комментарий
 
По моему зеленое стадо идет поперек...а не вдоль...😀
 показать весь комментарий
 
 
еще расформировать кацапские бандформирования в крыму
 показать весь комментарий
 
 
И на границе о. Тузла поставить пропускной пункт(Керченский мост)
 показать весь комментарий
 
 
это как???))
воши ану нах с головы пошли!!!!
********** - на выход!!!
паразитов только уничтожить можно
иначе загрызут
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Так и думал, что петики будут против.
 показать весь комментарий
 
Як це по-українські, сразу все розламати, а потім плакать шо це не ми винуваті Это является одним из логических шагов, - Пристайко о требовании распустить "Л/ДНР" - Цензор.НЕТ 6826
 показать весь комментарий
 
 
"ні етаму фашисту рішать шо нам дєлать, ми самі ат ліца народа дамбаса ришим шо с нім здєлать: разпускать, папускать ілі апускать" - вірогідна відповідь з того боку.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Владимир Цемах отметил, что узнал про крушение Боинга тогда же, когда и все остальные жители Донбасса. Это произошло или вечером, или на следующий день после трагедии, - сказал он в интервью агентству РИА «Новости». Также бывший боец самопровозглашенной республики добавил, что во время активной фазы конфликта отвечал за воздушную оборону в районе города Снежное. При этом, по словам Цемаха, там не хватало установок, которые бы сошли за ПВО. Зенитчик сказал, что большинство из них были сделаны из жести и труб, набитых песком, а предназначены эти конструкции были для того, чтобы своим видом пугать украинскую авиацию.
Помимо прочего, бывший военный рассказал о том, как его увезли в Киев, про условия содержания в столице и про допросы международной следственной группы.
Ранее международные специалисты пришли к выводу, что летом 2014-ого года Боинг был сбит из зенитно-ракетной установки БУК, которую привезли в зону боевых действий из России. Обвинения в причастности к этой операции предъявили четверым военным. Владимира Цемаха среди них нет.

https://echo.msk.ru/news/2530045-echo.html
 показать весь комментарий
 
Владимира Цемаха среди них нет.
Я не я и зенитка не моя! За одно участие в отрядах против законной власти полагается наказание.
 показать весь комментарий
 
 
Это министр иностранных дел, дипломат, который должен знать , шо в международных договорах нет и быть не может никаких "логически вытекающих", а должна быть продумана и обсуждена каждая буква и запятая. Т.е., раз в договоре не прописан роспуск "рэспублик", то его и быть не может. И еще вопрос...а шо насчет роспуска бандформирований - т.н. "1 и 2 корпусов"? Тоже "логически вытекающие"?
 показать весь комментарий
 
шо в международных договорах нет и быть не может никаких "логически вытекающих", а должна быть продумана и обсуждена каждая буква

Особенно это видно по будапештскому меморандуму...
 показать весь комментарий
 
 
Ну так. В Будапештском Меморандуме четко сказано, шо в случае его нарушения одной из сторон прописываются переговоры и консультации в международных организациях. И ничего больше.
 показать весь комментарий
 
 
А так про эту - нет капитуляций визжать петяботи ?
 показать весь комментарий
 
Для вас, зебобиков, это не капитуляция, а "воссоединение с братским народом".
 показать весь комментарий
 
Я есть граждан Германи я плохо понимать тебе руски свинья! Ты есть руски свьнья агрессор ты будешь капитулировать !
 показать весь комментарий
 
Ты есть обычная русская свинья. Иди хрюкать на срусь.сру
 показать весь комментарий
 
Українських дипломатів не пустили на зустріч Данилюка та Єрмака з посадовцями Білого дому, - Чалий .
За словами Чалого, він описав подію в офіційному листуванні із зовнішньополітичним радником глави українського МЗС Вадима Пристайка. Однак, як припускає співрозмовник НВ, "інші люди" ознайомили з цим листом і самого президента Зеленського.
"Таким чином, я зафіксував із цього моменту, з 10 числа [липня, - Ред.], що дипломати фактично були відсторонені від підготовки візиту президента і від спілкування на найвищому рівні", - підкреслив Чалий.
Крім цього, дипломат також додав, що з 10 липня в офіційному спілкуванні між США і Україною почали застосовуватися "якісь інші методи роботи", крім як через посольства країн.Так Пристайко все ж займається дипломатиєю чи капці Єрмаку підносить... поки той потелефону з кремливськими наближенними консультується
 показать весь комментарий
 
Журналісти чи задаватиме ви йому питання щодо його обовязків під командуванням Єрмака?
 показать весь комментарий
 
Ты там с Зеленским согласуй кому капитулировать будете ? ОРДЛО или Московии ?
 показать весь комментарий
 
Ну так местные и выберут именно ту власть, которая сейчас там есть, и чего?
 показать весь комментарий
 
Цьом-цьом с НАТО , заявление о репарациях от России , заявление о необходимости распустить эти две ДЫРЫ - кремлевского дипКоня помощница Манька просто взахлебе от опровержений и возмущений ... А отвод продолжается ...
 показать весь комментарий
 
Розпустити? Та вони й так розпущені далі нікуди, берегів вже давно не бачать. Це є одним із логічних кроків, - Пристайко про вимогу розпустити "Л/ДНР" - Цензор.НЕТ 470
 показать весь комментарий
 
В это время ЕС требует прекращать Кремль гумконвоить на Донбассе , в это время Трамп погряз в своих проблемах и не очень готов подставить плечо Пуйлу... В это время США нашли след России в протестах в Чили, в это время Пристайко не исключает разговоры и о газе на Нормандском саммите... чем еще надуют этот мыльный пузырь по названием НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ
 показать весь комментарий
 
где его откопали этого дрыпристайка, такую чушь несет, даже для зебика чересчур
 показать весь комментарий
 
Нарешті Пристайко пристав до вимог патріотів. Хоч в чомусь.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх