 Это является одним из логических шагов, - Пристайко о требовании распустить "Л/ДНР"

Об этом он сказал в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.



"В принципе это (роспуск так называемых "Л/ДНР". - Ред.) абсолютно логично, несмотря на то, что комментируется некоторыми средствами массовой информации и некоторыми иностранными лидерами. Это является абсолютно логичным шагом, если вы посмотрите на планы, которые у нас есть. Например, план проведения местных выборов на территории отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Очевидно, что с момента проведения выборов никакой власти на местах иной, чем та, которая была выбрана, быть не может. Поэтому, возможно, это не очень подробно обсуждалось ранее, но это является одним из логических шагов, которые должны быть сделаны, если мы идем вдоль всего этого плана", – заявил Пристайко.

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Напомним, ранее пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам работы ТКГ в Минске заявила, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно, кроме прочего, только при условии роспуска квазигруппировок "Л/ДНР".