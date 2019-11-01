 Это является одним из логических шагов, - Пристайко о требовании распустить "Л/ДНР"

Об этом он сказал в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.
"В принципе это (роспуск так называемых "Л/ДНР". - Ред.) абсолютно логично, несмотря на то, что комментируется некоторыми средствами массовой информации и некоторыми иностранными лидерами. Это является абсолютно логичным шагом, если вы посмотрите на планы, которые у нас есть. Например, план проведения местных выборов на территории отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Очевидно, что с момента проведения выборов никакой власти на местах иной, чем та, которая была выбрана, быть не может. Поэтому, возможно, это не очень подробно обсуждалось ранее, но это является одним из логических шагов, которые должны быть сделаны, если мы идем вдоль всего этого плана", – заявил Пристайко.
Напомним, ранее пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам работы ТКГ в Минске заявила, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно, кроме прочего, только при условии роспуска квазигруппировок "Л/ДНР".
"распустить" с точки зрения колаборантов Зе-команды, значит провести выборы и узаконить паРашные террористические организации на территории Украины.
или зачем КГБ-та Дрыстайка поставили на эту должность?..
воши ану нах с головы пошли!!!!
********** - на выход!!!
паразитов только уничтожить можно
иначе загрызут
Помимо прочего, бывший военный рассказал о том, как его увезли в Киев, про условия содержания в столице и про допросы международной следственной группы.
Ранее международные специалисты пришли к выводу, что летом 2014-ого года Боинг был сбит из зенитно-ракетной установки БУК, которую привезли в зону боевых действий из России. Обвинения в причастности к этой операции предъявили четверым военным. Владимира Цемаха среди них нет.
https://echo.msk.ru/news/2530045-echo.html
Я не я и зенитка не моя! За одно участие в отрядах против законной власти полагается наказание.
Особенно это видно по будапештскому меморандуму...
За словами Чалого, він описав подію в офіційному листуванні із зовнішньополітичним радником глави українського МЗС Вадима Пристайка. Однак, як припускає співрозмовник НВ, "інші люди" ознайомили з цим листом і самого президента Зеленського.
"Таким чином, я зафіксував із цього моменту, з 10 числа [липня, - Ред.], що дипломати фактично були відсторонені від підготовки візиту президента і від спілкування на найвищому рівні", - підкреслив Чалий.
Крім цього, дипломат також додав, що з 10 липня в офіційному спілкуванні між США і Україною почали застосовуватися "якісь інші методи роботи", крім як через посольства країн.Так Пристайко все ж займається дипломатиєю чи капці Єрмаку підносить... поки той потелефону з кремливськими наближенними консультується
пристайка, такую чушь несет, даже для зебика чересчур