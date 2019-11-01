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 Политика Украины
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 В случае открытой агрессии РФ НАТО не сможет напрямую помогать Украине, но поможет лучше подготовиться к возможной атаке, - Кулеба

Украина не может рассчитывать напрямую поддержку НАТО в случае открытой агрессии РФ, однако Альянс делает все возможное, чтобы как можно быстрее подготовить Украину к вероятной атаке.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил на брифинге в Киеве в пятницу.

"Если бы Украина была членом НАТО, тогда бы была задействована статья 5 о коллективной обороне, и НАТО должно было бы всеми средствами защищать Украину как одного из союзников. Собственно, к этому мы стратегически стремимся, когда говорим о членстве в НАТО. Но поскольку мы пока не являемся членами НАТО, то речь идет только о том, какую помощь может оказать Альянс для укрепления сектора безопасности и обороны Украины. И в этом плане у нас есть абсолютное согласованное видение с нашими партнерами", - подчеркнул Кулеба.

Он напомнил, что НАТО изо всех международных партнеров максимально решительно и четко квалифицирует действия РФ и в Крыму, и на востоке Украины, как агрессию.

По его словам, во время визита в офис Североатлантического совета украинская делегация презентовала 5 стратегических направлений, на которых Украина хочет сосредоточиться в дальнейшем сотрудничестве.

Как отметил Кулеба, для Украины главное, чтобы НАТО помогло ей лучше подготовиться к возможной атаке.

"Цель сейчас очень проста - поскольку вы не можете, условно говоря, за нас воевать, то помогите нам как можно лучше самим подготовиться к возможной атаке", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина попросила НАТО предоставить ей статус участника партнерства расширенных возможностей, - Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/n3157349
 
 
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Ми не грузини. Тому нам відкриють 5 нових трастів загальною сумою в кілька мільйрнів баксів.
Навіть на експорт і Україну зброї заборона.
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Т.е. сейчас не открытая , а закрытая агрессия ? Хороши гаранты .
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Та нафиг Нате нужна эта Украина? 40 млн спиногрызов.
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значит ЗЕ РВАНЕТ НА СВОЮ ВИЛЛУ ВСТРАНУ НАТО ИТАЛИЮ. Эта украинцы будут погибать от раши ? Им бежать некуда
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стратегически, надо стремится иметь возможность нанести противнику невосполнимые потери, как Польша например..
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ЕС и НАТО - дерьмопартнеры. Строят СП-2, приостанавливают военную помощь, банды украинцев у них круче руцькой мафии и опаснее миллионов "беженцев" с Востока. А про такую страну, как Мадьярщина, тоже члена ЕС и НАТО и разговора нет
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