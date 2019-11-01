 Война изменила отношение к армии в Украине, но политики до сих пор не понимают ее сути, - Сыроид

"Это передалось украинским политикам, потому что они либо избегали разговоров об армии, либо пытались спекулировать на этой теме", - заявила сопредседатель Львовского форума по безопасности , лидер партии "Объединение Самопомич" Оксана Сыроид во время панельной дискуссии "Военное лидерство в контексте современных угроз" .



По ее словам, война немного изменила эту ситуацию - многие сейчас более активными и политики больше озабочены вопросами армии. "Но, все равно, политики все еще не понимают самой сути армии и что конкретно должна делать армия. Некоторые политики делают вид, что для того, чтобы понять армию, нужно иметь какое-то особое элитное и эксклюзивное понимание, а поскольку мы не принадлежим к рядам Вооруженных Сил - мы не можем иметь это понимание Но это неправильное мышление. Политики и военные должны общаться, чтобы формировать взаимное доверие, чтобы политики с одной стороны понимали проблемы армии, а с другой - военные должны научиться отстаивать задачи, интересы и потребности армии перед политиками", - отметила Оксана Сыроид.



Подполковник британской армии (в отставке) Глен Грант отметил, что в Украине должны произойти изменения в процессе подготовки военных, поскольку советская парадигма, советский способ работы не позволяет молодым офицерам развиваться. "Весь образовательный процесс должен измениться. Нам нужна новая парадигма лидерства, новые подходы к обучению", - отметил он.



Сопредседатель Львовского форума по безопасности генерал-лейтенант Вооруженных сил США (в отставке) Бен Ходжес при обсуждении проблемы лидерства отметил, что "советская система культивировала не доверие, а нечто совсем другое - избегать ошибок, избегать неудач". Глен Грант считает, что нужно изменить систему образовательного процесса, который должен генерировать доверие и должен позволить людям ошибаться. По его словам, нужны новые подходы к обучению новых офицеров, другие подходы к тому, каким лидером должен быть офицер.



Львовский форум на тему: "Россия в Европе: старые ошибки и новые вызовы" завершил сегодня работу в информационно-культурном центре им. А. Шептицкого Украинского католического университета во Львове.



Модераторами нынешнего форума были сопредседатели Львовского форума по безопасности Оксана Сыроид, лидер партии "Объединение"Самопомич" и Бен Ходжес, генерал в отставке, экс-командующий ВС США в Европе.



В рамках Львовского форума участники обсудили восемь тем:



- История: выучили ли мы ее уроки?

- Понимание и отрицание угроз

- Морская стратегия в Балто-Черноморском регионе: обеспечение безопасности через систему международного права

- Ответ на угрозу: военное измерение

- Будущее Балто-Черноморского региона глазами молодежи

- Украинские военнопленные без статуса, но с надеждой вернуться домой

- Медиа как критическая инфраструктура

- Критическая инфраструктура: стабильность или опасность?



В форуме приняли участие более 200 экспертов и чиновников из более чем 10 стран мира: США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Румынии, Финляндии, Испании, Германии и др.



Эксперты обсуждали, как защитить критическую инфраструктуру - информационное и киберпространство, важные объекты жизнеобеспечения, экономику и политическую систему от агрессивных действий России направленных против Украины и Запада. В фокусе дискуссий также были - формула Штайнмайера, особый статус Донбасса, российские вызовы для Балто-Черноморского региона.



Организаторы форума: ОО "Институт Просвещения", Украинский католический университет, КУ "Институт города" и Львовский городской совет.



Львовский форум по безопасности проходит при поддержке Фонда Ганса Зайделя, Фонда Черного моря Немецкого фонда Маршалла, Центра Информации и документации НАТО в Украине и Международного фонда Возрождение.



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