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Все про:оружие (3787) Нацполиция (10326) стрельба (2536) Харьков (4473)

 В ходе расследования факта стрельбы 25 октября в Харькове обнаружен еще один тайник с оружием, - Нацполиция

На участке, расположенном в одном из районов Харьковской области, правоохранители нашли ящик с патронами и гранатомет РПГ. Для исследования всго изъятого оружия назначена комплексная судебная экспертиза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

"Оперативные мероприятия по дополнительному исследованию участков в садовом кооперативе, находящихся в собственности главного фигуранта уголовного производства, .. проводились работниками аппарата следственного управления областного главка полиции, Управления уголовного розыска, следователями Новобаварского отдела полиции под процессуальным руководством областной прокуратуры. На участке, расположенном в одном из районов Харьковской области, правоохранители нашли ящик с патронами и гранатомет РПГ", - говорится в сообщении.

На след тайника с оружием правоохранителей вывела служебная собака.

Напомним, 25 октября в Харькове произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, второй доставлен в больницу с ранением. Полиция преследовала стрелявших. Один из них достал гранату и по предварительным данным, хотел бросить ее в полицейских, но сам погиб от взрыва.

26 октября телеграм-канал опубликовал информацию о результатах обыска на даче у Титова и фото обнаруженного оружия и боеприпасов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157336
 
 
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