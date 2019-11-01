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 Политика Украины
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Все про:уголовное дело (2311) Рябошапка Руслан (179) Качура (13) Федына София (10)

 Там очевидные признаки преступления, - Рябошапка подтвердил открытие производства из-за высказываний нардепа Федыны в адрес Зеленского

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтверждает факт расследования уголовного дела относительно сообщения в Фейсбуке, в котором участвовала народный депутат фракции "Европейская солидарность" София Федына.

"Да, это правда. И не только он (народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура. - Ред.), но и много народных депутатов обращались по этому поводу. Производство было открыто в понедельник, там очевидные признаки преступления, по которым было открыто производство. Кажется, ГБР сейчас расследует", - сказал Генпрокурор в пятницу, отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности информация, обнародованная депутатом Качурой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интефракс-Украина.

Рябошапка подчеркнул, что речь идет о "фактовом деле по этому сообщению в Фейсбуке".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Против Федыны открыто уголовное производство из-за "призывов к убийству человека и свержению госвласти", - нардеп от СН Качура

Напомним, ранее депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" София Федына прокомментировала скандальное видео с Президентом Владимиром Зеленским во время его встречи с добровольцами в Золотом, отметив, что "кто-то думает, что он бессмертен".

"Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", - сказала Федына в прямом эфире.

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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после этого заявил, что такие высказывания "не приближают нас к единению в обществе и завершению войны". А заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после этого пообещал, что политсила обратится в правоохранительные органы.

Сама Федына говорит, что критики обратили внимание только на форму, но не на содержание ее слов. "И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты", - заявила она.

Источник: https://censor.net.ua/n3157331
 
   
 Топ комментарии
 
Украина при этой зелёной пленсени скатывается в Парашу. Стремительно скатывается в Парашу.
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Дубинский угрожал газом тоже в фейсбуке.
Фактовое дело.
Где дело по Дубинскому, шапка?
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хуже чем при - овощи - народ - если будем молчать ,когда за нами придут ,нас уже защищать будет некому - как в сссериии и гитлеровской германии
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Ванюша,твою кацапську натуру і за українським прапором не сховати.
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... сказало пригожинское под украинским флагом.
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Дурака напугай - он все ошибки сделает сам.
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"Срок за пост в фейсбуке"? Хм, смутно напоминает какую-то бензоколонку с воинственными пигмеями неподалеку... Или когда "новые лица" из "зе ко ман ды" говорили, что будут "сшивать страну", то имели в виду, что будут сшивать опухоль под названием ново0тс0сия?
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Черговий раз повторюю - Я щиро бажаю, що здох (бажано в муках) недопрезидент, єврейська наволоч, проросійська гидота зеленський (свідомо з малої літери). А також вся мерзота, котра цю ***** підтримує! КДБ, ФСБ, прошу звернути на мене увагу.
Слава Україні!
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Ох эти недо патриоты Украины.
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А що вин вкрав?"Слипый траст"?
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На мене теж зверніть! закликаю скликати Майдан та повалити злочинну владу зеленського!
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"Депутаты от слуги народа проститутку снять не могут, а вы реформы от них ждёте." из сети.
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Что вы от них хотите,у них все через жопу - и секс и работа.
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А фільм про розстріл ВР - це як, нормально?
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Рябая шапка-поганая шестёрка зеко манды.
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В США за угрозу жизни бывшего Обамы 61летнему мужику дали 20 лет.Почему у нас больше 15 не дают?.Неплохо было бы для сладкой парочки.Зозули-мамки.
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А на Шевченко что вместе с пропагандонами опускал Украину на рос тв? За сотрудничество с агрессором,а на Портнова за майдан а за Мертвечука врага Украины? Не думаете открывать?
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Там половину бпп придется закрыть тогда.
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Брысь в свой мухосранск, урод мордорский. БПП никогда не выступали в раше на тв, я понимаю- методичка из кремля жмет в трусах тебя, но ты иди на йух со своим руцким мнением
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украинцы должны зелёный понос смыть в унитаз иначе както кацапами воняет
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Ну что ж..., разберем детально высказывание "Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую "

- "Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… " - просто высказывание , ни о чём... Угроз в нём 1000% нет.

- "Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. " - теоритическое предположение того, что ОБЫЧНО происходит на фронте и никогда не может быть исключено ни с кем ! Непосредственно угроз СОВЕРШИТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЕ в данном высказывании НЕТ !

- "Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую " - чисто бабское ..., как обычно о красоте... Они даже когда о своей смерти (любой) говорят - не забывают о том, как они будут выглядеть... Угроз совершения преступления НЕТ 1000 % Тем более, что они не говорят "о ком то конкретном", а говорят о гипотетическом ком то "в белом"...

Так что УГОЛОВНОЕ ДЕЛО - развалить РАЗ ПЛЮНУТЬ ! Непосредственно нет УМЫСЛА убить, НЕТ подстрекательства на преступление иним лицам...! А значит - нет преступления !

Просто разговор двух "глупых" баб, коих полно !
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А что делать с высказываниями подруги? Где прям цитаты *****.
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"100 відсотків мій прокурор" відпрацьовує.
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Ну и ты и дебил...Шоб вы все здохли, пид@ры зеленые. Шоб на ваши сраные головы кирпичи падали...
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Рябошапка, ты же тоже не навсегда прокурор. Пусть даже и генеральный. Все ведь вернется бумерангом, так было всегда и всегда будет. Такова история. Книжки почитай по истории, это очень полезно, особенно для тех, кто занимает серьезные посты. С них спрос потом.
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Что там какая то щучка взболтнула в порыве злобного скулежа,так даже сам генпрокурор на это возбудился,а потрох полстраны обворовал - ему ничего не возбуждают.
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Ну это заявление рябошапки говорит, что новая власть очень боится.
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Не мешайте Зеленскому пинджак в ширинку застёгивать.А ВСУ у нас ничто? Тока Федини и Билецкие остались?Александры Матросовы?
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Пиджак в ширинку это так? Там очевидні ознаки злочину, - Рябошапка підтвердив відкриття провадження через висловлювання нардепки Федини на адресу Зеленського - Цензор.НЕТ 1214

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Зеленский - не Бессмертный. И за ЭТО - уголовное дело?
Там очевидні ознаки злочину, - Рябошапка підтвердив відкриття провадження через висловлювання нардепки Федини на адресу Зеленського - Цензор.НЕТ 4607
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Нет народ, не надейтесь, майдана не будет. Нынешняя власть умнее и хитрее, быдло как завороженное будет следить с экранов за происходящим и весело хлопать в ладоши.
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Пора посадить несколько порохоботов, тогда остальне успокоятся. Всеь форум загадили...
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пора тебе присесть на бутылку, кацапчег, слишком много вас *********** на украинском сайте! Там очевидні ознаки злочину, - Рябошапка підтвердив відкриття провадження через висловлювання нардепки Федини на адресу Зеленського - Цензор.НЕТ 8991
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Пора кремлеботов и зеленожопых уже киздить по взрослому. игорьдерьмо- завсегдатай Цензора, работающий на кремль и *****. Иди на отсос в путлеру, а то уже очередь свою пропустил, и на кладбище тебе давно прогулы засчитывают.
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Це вже готовий 37 рік. Стукачі стукнули. Охоронним органам сказали фас. І всім становиться зрозуміло, що тим самим попереджають всіх, щоб не чипали владу. Щоб вона не коїла - це ж влада. І скажить - чим ми тоді краще ніж путінський режим?
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Это здравая цивилизация нельзя в онлайне кричать "надо мочить в сортире" на первых лиц страны. В сша человеку позвонившему по телефону и угрожавшему обаме впаяли больше 15ти лет.
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Не знадо из ЗЕ делать идола. Делает откровенные глупости - его прямо предупреждают об последствиях.
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запускаем флешмоб с повторением ее речи слово в слово!
пусть попробуют открыть 100 000 дел.
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стало очевидним, шо Зє!білів тра' вже виносити вперед задніми кінцівками
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