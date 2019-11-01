 Я спокойно отношусь к инициативе своей отставки и готов обсудить ее в Раде, - Рябошапка

"На самом деле, никакой реакции нет: профессиональная и спокойная", - сказал Рябошапка журналистам в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос о том, как отреагировал на инициативу Дубинского, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина
"Если подписей будет достаточно, чтобы общаться в парламенте на предмет этих подписей, то я приду в парламент и буду общаться. А пока что даже не о чем говорить", - добавил генпрокурор.
Отвечая на вопрос о том, известна ли ему причина, по которой в Раде инициируют его отставку, Рябошапка сказал: "Наверное, кто-то не доволен тем, что мы делаем. Наверное, реформы, которые мы сейчас проводим, затрагивает чьи-то интересы и люди ощущают, что увеличиваются риски для них, поэтому они предпринимают меры, чтобы плохие последствия для них не наступили".
Так само, а що змінить переатестація прокурорів?...
невже більше хороших справ у судах розглянуть? чи більше справедливості буде при "новоатестованих" прокурора порівняно з "недоатестованими" ?...
просто знущання над людьми з досвідом і вищою освітою...
І все це виключно заради самопіару і удаваної важливості і радості перебування при владі...
Выгоните в шею этого "спокойного", бо от таких чертей вреда всегда больше, чем ожидаешь от них пользы.
Интересно получается,для того,чтобы не потерять партнёрство с западом,нынешняя власть идёт на очень рискованный шаг-подписание и ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ т.н. "формулы майера",рискуя территориями и утратой стратегически важных объектов,обильно политых кровью украинских граждан.А вот самоЛИЧНО Рябошапка ставит убежище фигуранта уголовных дел о мошенничестве и присвоении особо крупных сумм (речь о миллиардах долларов)-Коломойского ценой,которая выше партнёрства и помощи Украине (которой она вкрай нуждается) и можно рисковать партн1рством 9потому как именно партнёры очень скоро затребуют выдачи Коломойского)...РЯБОШАПКУ-В ОТСТАВКУ!!! НЕМЕДЛЕННО!!!