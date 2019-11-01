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 Политика Украины
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Все про:отставка (2475) Рябошапка Руслан (179)

 Я спокойно отношусь к инициативе своей отставки и готов обсудить ее в Раде, - Рябошапка

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявляет, что спокойного относится к инициативе его отставки, которую озвучил народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

"На самом деле, никакой реакции нет: профессиональная и спокойная", - сказал Рябошапка журналистам в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос о том, как отреагировал на инициативу Дубинского, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина

"Если подписей будет достаточно, чтобы общаться в парламенте на предмет этих подписей, то я приду в парламент и буду общаться. А пока что даже не о чем говорить", - добавил генпрокурор.

Отвечая на вопрос о том, известна ли ему причина, по которой в Раде инициируют его отставку, Рябошапка сказал: "Наверное, кто-то не доволен тем, что мы делаем. Наверное, реформы, которые мы сейчас проводим, затрагивает чьи-то интересы и люди ощущают, что увеличиваются риски для них, поэтому они предпринимают меры, чтобы плохие последствия для них не наступили".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубинский начал сбор подписей за отставку генпрокурора Рябошапки, - Лещенко

Источник: https://censor.net.ua/n3157330
 
 
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Навала за навалой.Ну почему Президент не застёгивает пинджак в ширинку?.Что-то не так!
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Потому что у него ширинька на заднице.
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От скажу вам откривенно, как таки говорят в Одессе на Приображенке, шо за оту отставку я не имею шо сказать, но имею сказать шо сегодня на минуточку 1 ноября и скоро таки ЙОЛКА. Я спокойно отношусь к к инициативе своей отставки и готов обсудить ее в Раде, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7114
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Запасаемся попкорном и наблюдаем. В красном углу ринга - Рябошапка. В зеленом - беня. В качестве арбитра преЗЮдент. Нас ожидает интереснейший поединок.
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А що змінить відставка/невідставка?...
Так само, а що змінить переатестація прокурорів?...
невже більше хороших справ у судах розглянуть? чи більше справедливості буде при "новоатестованих" прокурора порівняно з "недоатестованими" ?...
просто знущання над людьми з досвідом і вищою освітою...
І все це виключно заради самопіару і удаваної важливості і радості перебування при владі...
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- Начать карьеру многоженца без дивного, серого в яблоках, костюма было невозможно. К тому же нужно было иметь хотя бы десять рублей для представительства и обольщения, - думал Бендер (с).
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То какого хрена ты залез на эту должность, "спокойный"? Шобы продолжать спокойно торговать делами, как твой картавый предшественник?
Выгоните в шею этого "спокойного", бо от таких чертей вреда всегда больше, чем ожидаешь от них пользы.
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уже скоро наступит время когда народ отделит шапок от рябых зелёных от каломмасных
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Да,после заявления Рябошапки,что в случае требования экстрадиции Коломойского по зарубежным следственным делам,ему необходимо уйти с поста.Подобные вопросы-выдача подозреваемого в уголовных преступлениях в других странах есть не только единоличное мнение генпрокурора...и даже не в купе с президентом.Для этого есть профильные комитеты и обсуждение в парламенте.Пусть Рябошапка не юродничает,что основанием отказа может стать украинское гражданство.Преценденты выдачи украинских граждан другому государству были и этой же властью.
Интересно получается,для того,чтобы не потерять партнёрство с западом,нынешняя власть идёт на очень рискованный шаг-подписание и ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ т.н. "формулы майера",рискуя территориями и утратой стратегически важных объектов,обильно политых кровью украинских граждан.А вот самоЛИЧНО Рябошапка ставит убежище фигуранта уголовных дел о мошенничестве и присвоении особо крупных сумм (речь о миллиардах долларов)-Коломойского ценой,которая выше партнёрства и помощи Украине (которой она вкрай нуждается) и можно рисковать партн1рством 9потому как именно партнёры очень скоро затребуют выдачи Коломойского)...РЯБОШАПКУ-В ОТСТАВКУ!!! НЕМЕДЛЕННО!!!
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