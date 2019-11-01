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 Политика Украины
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Все про:Боголюбов (44) ГПУ (9447) Коломойский (1231) Приватбанк (552) Рябошапка Руслан (179)

 Дела о возможных расхищениях, совершенных бывшими собственниками ПриватБанка, переданы для расследования в НАБУ, - Рябошапка

Уголовные производства, касающиеся возможных расхищений, совершенных бывшими собственниками ПриватБанка, переданы для расследования в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас это дело нашими силами практически не осуществляется, осталось две экспертизы, которые мы завершаем. Параллельно несколько производств мы передаем в НАБУ, поскольку с 20 ноября мы вообще не сможем расследовать дела, поэтому мы должны консолидировать все материалы в одних руках, и практически все материалы уже в НАБУ", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве.

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Напомним, что на момент национализации ПриватБанка крупнейшими крупнейшими его акционерами были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

18 декабря 2016 года стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: "Это было ключевым условием переговоров". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством". По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляла 148 млрд гривен. В связи с национализацией капитал "ПриватБанка" увеличивался несколько раз. Государство тремя траншами докапитализировало "Приватбанк" на 116,8 млрд грн, в том числе ОВГЗ, привязанными к курсу доллара.

Решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.

Ранее стало известно, что государство выиграло апелляцию в Лондоне в деле "ПриватБанка" против бывших владельцев.

Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".

Источник: https://censor.net.ua/n3157328
 
 
 Топ комментарии
 
Значит, недолго Рябошапке генпрокурорствовать. Кто зебуину дороже, отец родной беня или какой-то там рябошапка?
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Вот почему Бенина собачка Дубинский требует снятия Рябошапки! Бене могут сделать чуть больно!)
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Отлично, зачет! Возьми с полки пирожок порцию шаурмы.
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Молодец!

Соевые, запевай!!
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Отлично, зачет! Возьми с полки пирожок порцию шаурмы.
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Истерика? Где? Это навас слово Порох действует как красное на быка. А лично я сижу и гадаю, как долго этот цирк продлится.
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Справа в ГПУ майже не рухалася протягом майже трьох років. Тепер на Набу єдина надія. Справа покаже , чи виросло вже НАБУ із дитячих штанців.
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- Это грабеж! - завизжал Паниковский. Кто такой Козлевич, чтобы с ним делиться! Я не знаю никакого Козлевича! (С)
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Вот почему Бенина собачка Дубинский требует снятия Рябошапки! Бене могут сделать чуть больно!)
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Значит, недолго Рябошапке генпрокурорствовать. Кто зебуину дороже, отец родной беня или какой-то там рябошапка?
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А Ха Ха Ха Ха Ха класс инфа для зебилов . Ты это как найдешь хищение посадишь беню так и оглашай свои достижения а так это пук в воду впрочем как и вся ваша деятельность сплошная шляпа
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Такое может случиться с каждым очень крупным собственником, раз и отобрали один из самых крупных, рентабельных банков, не забывая вешать лапшу на уши простым людям.
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Я даже кушать не могу, всё переживаю за дорогого Игорьвалерьича. Как он бедняга без банка выживает. И вообще у олигархов надо всё отнять и поделить, особенно у барыги, а спасителю Украины Игорьвалерьиччу вернут незаконно отобранный банк.
И клятый порох так далеко зашел в борьбе против крупного собственника, что даже ФБР подкупил и суд организовал.
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У Рябошапки в отличие от папередника есть образование -диплом университета Соломона.Уж он то покажет израильтянам Коломойскому и Боголюбову козью морду.
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Только вот при чем тут НАБУ? Поправьте, если я ошибаюсь.
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Беня немного был на гос. должностях довольно высокого уровня. Может поэтому. А может просто хотят "слить " это дело. Думаю, второе вероятней.
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Ну так дело же расследуется по факту вывода денег из "Привата". Не, если он конечно подмазывал кого в НБУ, то вполне объяснимо.
А вдруг Лера взяла бабки у Игоря и не исполнила что обещала? Обмануть такую пройдоху как Беня... Гений. То-то у них давно вышло это на невиданный уровень дружелюбия.
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