 "Слуга народа" обсудит ситуацию с Яременко на следующей неделе, - Корниенко

"У нас будет на следующей неделе заседание фракции, мы будем это обсуждать, если до этого не будет каких-то действий по данному поводу", - сказал Корниенко журналистам в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он уточнил, что фракция настроена на работу и может собраться в следующий четверг - все зависит от графика работы комитетов.
"Настроение во фракции больше о работе, чем о выяснении отношений", - сказал Корниенко.
Нардеп также отметил, что фракция - это не правоохранительные органы, может только провести политический разговор с коллегами.
Ранее фракции "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" подняли вопрос о целесообразности пребывания народного депутата Яременко на должности главы комитета по вопросам внешней политики.
Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.
Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).
Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.
31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывается из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.
(Рассказывал, как-то начмед одного полка - "Черезнесколько дней, после присяги, приходит на приём молодой солдат, и жалуется на боль в члене. Проверил - свежая гонорея...... Я в шоке - "Откуда?!" Их же, до присяги, с казармы выводили только на строевые занятия и в столовую!!! Солдат рассказывает: "Так до мене, на присягу, нівеста приезжала...", "Так ви ж, з ними спілкувалися, після присяги тільки, і то - в спортзалі, за столами.."!!! "Так ми у угол одійшли, тато з мамою стали, поли польт розвернули, поки я "робив дєло..").
Иначе можно делать вывод , что СН строит партию ФАШИСТСКОГО ТОЛКА
Обращение редакции Интернет-издания «Буквы» к Президенту Украины и руководству фракции партии «Слуга народа» о недопустимости давления на СМИ
Редакция Интернет-издания #Буквы выражает свою обеспокоенность относительно заявления заместителя председателя фракции партии "Слуга народа" Александра Корниенко о работе СМИ в Верховной Раде Украины.
Заявление Корниенко опубликовано на сайте "LB.ua" 31 октября 2019 года.
Слова господина Корниенко о том, что "парламентские фотокорреспонденты должны быть осторожнее", иначе "это может вызвать ответную реакцию", а также упоминание Уголовного кодекса и намеки на судебный иск против фотокорреспондентов, Интернет-издание #Буквы расценивает как призыв журналистов к самоцензуре, что является прямым давлением на независимые СМИ.
Также мы расцениваем заявление господина Корниенко как давление непосредственно на Интернет-издание #Буквы, которое днем ранее опубликовало фотофакты переписки народного депутата от фракции партии "Слуга народа" Богдана Яременко с проституткой. Отметим, что переписка происходила в рабочее время депутата в зале Верховной Рады Украины. Позже сам депутат признал факт переписки и публично извинился перед фракцией и Президентом Украины.
Обращаем внимание, что народный депутат, находясь в стенах Верховной Рады Украины, является публичным лицом, представляя интересы граждан Украины в Парламенте. Учитывая это, обязанностью СМИ является информировать общество о том, чем занимается депутат в свое рабочее время, находясь на своем рабочем месте.
Интернет-издание #Буквы обращается к руководству фракции партии "Слуга народа" и Президенту Украины с требованием дать оценку и осудить позицию господина Корниенко и провести соответствующую работу среди представителей фракции партии "Слуга народа" для недопущения любых высказываний или действий, направленных на ограничение деятельности независимых СМИ в Украине.
Вот вам ИНТРЕСНЫЙ коммент с форума
Поки що є зародки. Але зважаючи на те, як швидко зеленські пройшли шлях від демократичних виборів до повноти авторитарної влади, все може статися за рік. Фактично залишилось підпорядкувати судову систему і це реально для монобільшості. А ще домовитись з власниками і поставити під контроь ЗМІ, аби почати пропагандис
Но угрозы с трибуны в сторону журналистов от Яременко и в угрозы от Корниенко - первый звоночек фашизма
за это их надо лишить мандата. Они бога за яйки не поймали и стул депутата по наследству в Украине не передается
"Речи не раз уже слышали модные:
мол, перемены грядут.
Только по-прежнему слуги народные
Лучше хозяев живут."
Вот это уже скандал ТАК СКАНДАЛ !
КОГДАТО до пороха не дошло последствие закона о евробляхах - подписать его с молниеносной скоростью и обозлить 5 млн украинцев могли только люди уверенные в своей незаменимости. результат известен.
КОГДАТО до Янека не дошло , что убратьЗахарченко быстро по требованию НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ будет правильным ходом .
результат известен.
Ждемс следующих " НЕ ДОШЛО" 😀😀😀
Пока всё не забудется.