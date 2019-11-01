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 Политика Украины
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Все про:Яременко Богдан (67) Слуга народа (433) Корниенко (57)

 "Слуга народа" обсудит ситуацию с Яременко на следующей неделе, - Корниенко

Фракция "Слуга народа" обсудит ситуацию вокруг главы парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко на следующей неделе, сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

"У нас будет на следующей неделе заседание фракции, мы будем это обсуждать, если до этого не будет каких-то действий по данному поводу", - сказал Корниенко журналистам в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он уточнил, что фракция настроена на работу и может собраться в следующий четверг - все зависит от графика работы комитетов.

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"Настроение во фракции больше о работе, чем о выяснении отношений", - сказал Корниенко.

Нардеп также отметил, что фракция - это не правоохранительные органы, может только провести политический разговор с коллегами.

Ранее фракции "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" подняли вопрос о целесообразности пребывания народного депутата Яременко на должности главы комитета по вопросам внешней политики.

Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.

31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывается из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.

Источник: https://censor.net.ua/n3157322
 
 
 Топ комментарии
 
Имидж обосран.Избавляйтесь скорее от него.
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Шо тут обсуждать ,назначить его МАМОЧКОЙ в БОРДЕЛЬ ,там ему самое место... "Слуга народа" обсудит ситуацию с Яременко на следующей неделе, - Корниенко - Цензор.НЕТ 1450
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А с кем обсудит? С женой и детьми или родителей в Раду вызовут? Так ведь Рафикнеувиноват его просто шлюхи подставили ))
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Имидж обосран.Избавляйтесь скорее от него.
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Здається що в них самих їхній "імідж" на 18 год показує
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Фракция "Слуга народа" обсудит ситуацию вокруг главы парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко на следующей неделе В САУНЕ
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А с кем обсудит? С женой и детьми или родителей в Раду вызовут? Так ведь Рафикнеувиноват его просто шлюхи подставили ))
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Як від нього позбавитися? Ну може спробують обсудити ситуацію, ну скажуть щоб старий кобель обрежнішим був наступного разу і ввійдуть в його положення, бо самі такі як і він. І наступного тижня вони це доведуть, коли публічно виправдовуватимуть його і ніяк не покарають.
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Та викличіть вже йому ту курву за 100 дольців, ну скільки хлопа мучити можна? "Слуга народа" обсудит ситуацию с Яременко на следующей неделе, - Корниенко - Цензор.НЕТ 2972
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Та курва этому ******* не подходит...у нее аналтабу...😀
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Прям в Раду вызвать, а неЛох с Разумковым со свечками пусть проконтролируют... ну чтоб никаких провокаций не было в процессе
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Во-во... Самое то.. Главное, чтобы Разумков с "Блазнем" "польты" длинные, широкие одели... Станут по бокам, полы раздвинут, чтобы журналисты заснять не смогли, и - "дело в шляпе"!!!
(Рассказывал, как-то начмед одного полка - "Черезнесколько дней, после присяги, приходит на приём молодой солдат, и жалуется на боль в члене. Проверил - свежая гонорея...... Я в шоке - "Откуда?!" Их же, до присяги, с казармы выводили только на строевые занятия и в столовую!!! Солдат рассказывает: "Так до мене, на присягу, нівеста приезжала...", "Так ви ж, з ними спілкувалися, після присяги тільки, і то - в спортзалі, за столами.."!!! "Так ми у угол одійшли, тато з мамою стали, поли польт розвернули, поки я "робив дєло..").
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прикажут поделиться номерками таких бабонек?)
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Так мастерски была проведена рекламная компания Украины на высшем уровне, как страны дешевого секс-туризма и эксплуатации женщин, что даже полиграф не поможет.
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Шо тут обсуждать ,назначить его МАМОЧКОЙ в БОРДЕЛЬ ,там ему самое место... "Слуга народа" обсудит ситуацию с Яременко на следующей неделе, - Корниенко - Цензор.НЕТ 1450
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ЗАБЕРИТЕ У КОРНИЕНКО И ЯРЕМЕНКО МАНДАТЫ.
Иначе можно делать вывод , что СН строит партию ФАШИСТСКОГО ТОЛКА

Обращение редакции Интернет-издания «Буквы» к Президенту Украины и руководству фракции партии «Слуга народа» о недопустимости давления на СМИ

Редакция Интернет-издания #Буквы выражает свою обеспокоенность относительно заявления заместителя председателя фракции партии "Слуга народа" Александра Корниенко о работе СМИ в Верховной Раде Украины.
Заявление Корниенко опубликовано на сайте "LB.ua" 31 октября 2019 года.

Слова господина Корниенко о том, что "парламентские фотокорреспонденты должны быть осторожнее", иначе "это может вызвать ответную реакцию", а также упоминание Уголовного кодекса и намеки на судебный иск против фотокорреспондентов, Интернет-издание #Буквы расценивает как призыв журналистов к самоцензуре, что является прямым давлением на независимые СМИ.

Также мы расцениваем заявление господина Корниенко как давление непосредственно на Интернет-издание #Буквы, которое днем ранее опубликовало фотофакты переписки народного депутата от фракции партии "Слуга народа" Богдана Яременко с проституткой. Отметим, что переписка происходила в рабочее время депутата в зале Верховной Рады Украины. Позже сам депутат признал факт переписки и публично извинился перед фракцией и Президентом Украины.

Обращаем внимание, что народный депутат, находясь в стенах Верховной Рады Украины, является публичным лицом, представляя интересы граждан Украины в Парламенте. Учитывая это, обязанностью СМИ является информировать общество о том, чем занимается депутат в свое рабочее время, находясь на своем рабочем месте.

Интернет-издание #Буквы обращается к руководству фракции партии "Слуга народа" и Президенту Украины с требованием дать оценку и осудить позицию господина Корниенко и провести соответствующую работу среди представителей фракции партии "Слуга народа" для недопущения любых высказываний или действий, направленных на ограничение деятельности независимых СМИ в Украине.
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не проверял, но коллеги журналисты говорили что БУквы прокацапский сайт.
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Я сейчас объясняю возможность образования фашистской партии СН, и кацапы тут ни при чём
Вот вам ИНТРЕСНЫЙ коммент с форума
Поки що є зародки. Але зважаючи на те, як швидко зеленські пройшли шлях від демократичних виборів до повноти авторитарної влади, все може статися за рік. Фактично залишилось підпорядкувати судову систему і це реально для монобільшості. А ще домовитись з власниками і поставити під контроь ЗМІ, аби почати пропагандис
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Аби почати пропагандистську кампанию в стилі брехня - це правда
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Да согласен, опасность фашизма имеется, с учетом того что Билецкий их партнер, можно разные варианты пробывать. Но вот то, что СН построит фашизм не верю, они реально и простоваты для этого, они очень очень , как бы это помягче - полностью лишены и интеллектуального бекграунда и харизмы А фашизм хоть и примитивная идеология, но все таки требует других типажей умеющих делать вид что верят и убеждать других.
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Фашистская партия- жто партия можно большинства. Партия диктатуры. Коммунистическая партия была фашистской партией - т к жто была диктатура. Ни о какой демократии там речи не было
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Секс скандал создали искусствено!. Чтобы отвлечь внимание от разведения войск. И у них получилось, нас развели господа допысувачи. Безусловно Б.Яременко тварь , негодяй и лжец, но здесь он похоже выполнял волю президента Украины Коломойсогго.
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Украинскому обществу должно быть похер искственно или не искуственно.ЯРЕМЕНКО ДОЛЖЕН СЛОЖИТЬ МАНДАТ !!!!!
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Вот мне плевать сложит мандат Яременко или нет, в любом случае он политический труп, с манадтом или нет не важно. А то что в нашем обществе нет толерантности к манипуляция вот это реально страшно. Их никто не видит кроме десятка жураналистов и сотни пиарщиков. Например, Савченко, с первой секунды было понятно, что это пиартехнологии, но все поврели, ВСЕ! включая власть тогдашнюю.
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Во всем ЦИВИЛЛИЗОВАННОМ мире ПОСЛЕ СЕКС СКАНДАЛА ВИНОВНИК ИДЕТ В ОТСТАВКУ. ( о племенах обезьян мы не говорим)
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София простите я не хочу здесь это обсуждать. Для меня гораздо важней, что нас опять развели, что примитивные пиар технологии управляют мозгами сорока миллионов людей и самое страшно что нет и не предвидится лекарства.
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Можем и не обсуждать.
Но угрозы с трибуны в сторону журналистов от Яременко и в угрозы от Корниенко - первый звоночек фашизма
за это их надо лишить мандата. Они бога за яйки не поймали и стул депутата по наследству в Украине не передается
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А чего там обсуждать, этот клоун уже давным-давно наварнякал на отставку "Слуга народа" обсудит ситуацию с Яременко на следующей неделе, - Корниенко - Цензор.НЕТ 15
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Эй, зебанутые! вы нам сходняк в защиту янелоха 1го ноября по всему инету обещали ГДЕ??!!!)))
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Из КВН - 1989:
"Речи не раз уже слышали модные:
мол, перемены грядут.
Только по-прежнему слуги народные
Лучше хозяев живут."
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От холєра, за цим "скандалом", розтягуючи його в часі, можна всю Україну привести кацапам навіть без налигача.
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"У нас будет на следующей неделе заседание фракции, мы будем это обсуждать" , а что помешало собраться на этой?А кто обещал работать не покладая рук, турборежим и все такое ах, ах.Отвечу- к следующей неделе страсти поутихнут, и проблему можно будет заболтать ровно так, как произошло с кнопкодавством( ай ай обещали лишать мандата ) как с выступлением депутата СН на раша тв ( приняли больше не участвовать в запоребрик шоу, ах как грозно и как страшно)
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Жирный недоношенный *****-извращенец, лицо Слуги- морда не слазит с экранов больше месяца. На петушарню!!!
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никто не дает , ни за деньги ни за так, пришлось обезьяне бабу каменную обнимать
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и вот такое страхопуцало, хотела на 100 дол и в жопу и минет
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За секс скандалом ОТКРЫЛАСЬ СТРАШНАЯ ПРАВДА - слуги народа ( депутаты всех созывов ) СОДЕРЖАЛИ ЛЮБОВНИЦ НА ДЕНЬГИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ПОД ВИДОМ ПОМОЩНИЦ ДЕПУТАТОВ.

Вот это уже скандал ТАК СКАНДАЛ !
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столько, сколько в вашей фракции будет этот жопотрах вы будете обосраны вместе с ним , и страна тоже, ИЗБАВЛЯЙТЕСЬ
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До них еще не дошло.
КОГДАТО до пороха не дошло последствие закона о евробляхах - подписать его с молниеносной скоростью и обозлить 5 млн украинцев могли только люди уверенные в своей незаменимости. результат известен.
КОГДАТО до Янека не дошло , что убратьЗахарченко быстро по требованию НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ будет правильным ходом .
результат известен.
Ждемс следующих " НЕ ДОШЛО" 😀😀😀
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Главное в расследовании ситуации не выйти на самих себя, и потратить на это все 4 с половиной года, а сделать еще что-то полезное для Украины и Украинцев!
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Слуги избранного народа в очередной раз облажались и отложили слушания на неделю.
Пока всё не забудется.
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