 "Слуга народа" обсудит ситуацию с Яременко на следующей неделе, - Корниенко

"У нас будет на следующей неделе заседание фракции, мы будем это обсуждать, если до этого не будет каких-то действий по данному поводу", - сказал Корниенко журналистам в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он уточнил, что фракция настроена на работу и может собраться в следующий четверг - все зависит от графика работы комитетов.

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"Настроение во фракции больше о работе, чем о выяснении отношений", - сказал Корниенко.

Нардеп также отметил, что фракция - это не правоохранительные органы, может только провести политический разговор с коллегами.

Ранее фракции "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" подняли вопрос о целесообразности пребывания народного депутата Яременко на должности главы комитета по вопросам внешней политики.

Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.

31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывается из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.