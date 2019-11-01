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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3528) профсоюз (220) Укрспирт (130)

 Профсоюз ГП "Укрспирт" не пустили на встречу к Президенту

Во время сегодняшнего визита в Тернопольскую область Президент собрал совещание по ситуации в ГП "Укрспирт", но самих представителей трудового коллектива на встречу к нему не пустили.

Профсоюз государственного предприятия "Укрспирт" требует встречи с президентом Владимиром Зеленским в Тернополе. Соответствующее заявление они опубликовали в Facebook, пишет УНИАН

"Встреча Президента состоялась, но без участия представителей Профсоюза ГП" Укрспирт ", которые приехали из 5 различных областей, чтобы донести свою позицию относительно критической ситуации на госпредприятии. Работников ГП "Укрспирт", которые представляют трудовой коллектив, не пустили на встречу к Президенту, оставив их за дверью ОГА ", - заявили в профсоюзе.

Работники ГП "Укрспирт" призывают Владимира Зеленского найти в рабочем графике время и встретиться с ними в Тернополе. В своем заявлении они акцентируют, что не против приватизации ГП "Укрспирт". Они обеспокоены намерениями демонополизировать спиртовую отрасль перед этой приватизацией.

"Подчеркиваем, что мы не против приватизации ГП"Укрспирт". Мы против демонополизации спиртовой отрасли Украины в "турборежиме" и последующей невзвешенной приватизации, в результате которой спиртовая отрасль будет безвозвратно уничтожена", -говорится в заявлении. В целом они имеют четыре требования и просят, чтобы их мнение услышали:

- Отозвать законопроект от 23 октября 2019 № 2300 "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" по либерализации деятельности в сфере производства спирта этилового, как  уничтожающий спиртовую отрасль Украины и смежные отрасли переработки сельскохозяйственного сырья, грозящий безработицей, социальной напряженностью и новой волной массовой иммиграции из страны;

- Пересмотреть назначение Сергея Блескуна на должность и.о. директора ГП "Укрспирт", как лица, которое имеет конфликт интересов и не может работать на руководящих должностях в отрасли. Прислушиваться к мнению трудового коллектива ГП "Укрспирт" при принятии кадровых решений и провести конкурс на должность руководителя ГП "Укрспирт" предусмотренным законодательством способом;

- Включить делегированных представителей профсоюзных выборных органов, а именно Сосницкого Виталия Владимировича, Дмитерко Олега Михайловича и Радзьоху Екатерину Валерьевну к работе в комитетах и ​​подкомитетах Верховной Рады Украины, комиссиях и рабочих группах органов государственной власти по реформированию спиртовой отрасли Украины, в том числе по рассмотрению законопроекта от 23 октября 2019 № 2300;

- Внести изменения в Уголовный кодекс Украины и усилить уголовную ответственность за незаконное производство и/или реализацию подакцизной продукции (этилового спирта, ликероводочных изделий и т.д.).

Источник: https://censor.net.ua/n3157321
 
   
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Хотели заслушать начальника транспортного цеха?
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Торчок спиртом не интересуется. Да и обычным куревом тоже.
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Ну і правильно. А то ще хтось образить нашу бубочку.
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Кацахол, не маскируйся - вернись к старому и привычному нику.
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Конечно, ею от тебя на многих ветках глючит.
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С каких это пор профсоюзы стали представителями трудового коллектива?! Профспілку ДП "Укрспирт" не пустили на зустріч до Президента - Цензор.НЕТ 9405
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Який до біса "трудовий колектив"!
Цією профспілкою заправляє аферист сосницький. Який є маріонеткою в руках організаторів різних кримінальних схем в "Укрспирті".
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Как раз аферисты и хотят приватизировать высокодоходную отрасль.
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Аферісти вже давно її приватизували без приватизації, як такої. А сосницький - один із них.
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Факты на стол - кто, когда, где и как это сделал. После этого пиши в прокуратуру.
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Профспілка Укрспирту? Якийсь оксиморон. Профспілку ДП "Укрспирт" не пустили на зустріч до Президента - Цензор.НЕТ 3139 А хіба ще існує ця совкова відрижка?

І всі до "баріна" хочуть.
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Отрыжка - не отрыжка, но майна у профсоюзов на миллиарды
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Після розпаду совка пропонувалося це майно націоналізувати, адже все воно набувалося не за рахунок внесків. Але комуняцька морозівська більшість не дозволила цього. І тому "профспілки" завжди підтримували комуняцько-донецьких.
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Гнати потрібно афериста сосницького якнайдалі від "Укрспирту".
Ніяк не нажереться паскуда!
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Приведи доказательства именно его афер и напиши о них в прокуратуру. А того, кто его туда поставил гнать не хочешь?
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А почему теневой рынок спиртного был в 2007 году 10%, а в 2019 достиг 50% (по оценке Милованова)? Может не госссобственность на спиртозаводы виновата, а те кто ею "управляет" на уровне правительства?
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приватизируешь незаконно укрспирт - получаешь монополию на водку! Все, другие водочники могут закрываться!
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