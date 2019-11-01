 Профсоюз ГП "Укрспирт" не пустили на встречу к Президенту

Профсоюз государственного предприятия "Укрспирт" требует встречи с президентом Владимиром Зеленским в Тернополе. Соответствующее заявление они опубликовали в Facebook, пишет УНИАН.

"Встреча Президента состоялась, но без участия представителей Профсоюза ГП" Укрспирт ", которые приехали из 5 различных областей, чтобы донести свою позицию относительно критической ситуации на госпредприятии. Работников ГП "Укрспирт", которые представляют трудовой коллектив, не пустили на встречу к Президенту, оставив их за дверью ОГА ", - заявили в профсоюзе.

Работники ГП "Укрспирт" призывают Владимира Зеленского найти в рабочем графике время и встретиться с ними в Тернополе. В своем заявлении они акцентируют, что не против приватизации ГП "Укрспирт". Они обеспокоены намерениями демонополизировать спиртовую отрасль перед этой приватизацией.

"Подчеркиваем, что мы не против приватизации ГП"Укрспирт". Мы против демонополизации спиртовой отрасли Украины в "турборежиме" и последующей невзвешенной приватизации, в результате которой спиртовая отрасль будет безвозвратно уничтожена", -говорится в заявлении. В целом они имеют четыре требования и просят, чтобы их мнение услышали:

- Отозвать законопроект от 23 октября 2019 № 2300 "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" по либерализации деятельности в сфере производства спирта этилового, как уничтожающий спиртовую отрасль Украины и смежные отрасли переработки сельскохозяйственного сырья, грозящий безработицей, социальной напряженностью и новой волной массовой иммиграции из страны;

- Пересмотреть назначение Сергея Блескуна на должность и.о. директора ГП "Укрспирт", как лица, которое имеет конфликт интересов и не может работать на руководящих должностях в отрасли. Прислушиваться к мнению трудового коллектива ГП "Укрспирт" при принятии кадровых решений и провести конкурс на должность руководителя ГП "Укрспирт" предусмотренным законодательством способом;

- Включить делегированных представителей профсоюзных выборных органов, а именно Сосницкого Виталия Владимировича, Дмитерко Олега Михайловича и Радзьоху Екатерину Валерьевну к работе в комитетах и ​​подкомитетах Верховной Рады Украины, комиссиях и рабочих группах органов государственной власти по реформированию спиртовой отрасли Украины, в том числе по рассмотрению законопроекта от 23 октября 2019 № 2300;

- Внести изменения в Уголовный кодекс Украины и усилить уголовную ответственность за незаконное производство и/или реализацию подакцизной продукции (этилового спирта, ликероводочных изделий и т.д.).