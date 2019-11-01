 Давление Трампа на Украину началось еще несколько лет назад, - Washington Post

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщает издание "Washington Post".

"Стандартная тема детективных триллеров утверждает, что преступник всегда испытывает желание вернуться на место преступления. Это очень иррациональное влечение. И читатели такой халтуры часто гадают: не хочет ли такой герой на самом деле попасться? Возможно, реальная версия такого вымышленного сюжета как раз разворачивается у всех на глазах в рамках истории о том, как президент Дональд Трамп требовал политическую помощь от Украины", - пишет издание.

Республиканцы сомневаются, что украинская история дотягивает до определения "преступления на высоком уровне", чтобы устраивать за это импичмент президента.

"Трамп пережил его первые попытки привлечь иностранную политическую помощь. Ему ничего не было за попытку получить у России информацию, которая навредила бы Хиллари Клинтон во время избирательной кампании в 2016 году. Но вскоре после того, как расследование специального прокурора Роберта Мюллера оправдало Трампа в вопросе относительно "заговора", он, кажется, решил сделать это снова. На этот раз он требовал политическую грязь от нового президента Украины Владимира Зеленского, поставив под условие передачу военной помощи Киеву", - говорится в материале издания.

Отмечается, что видимо Трамп решил, что от обвинений в препятствовании расследованию Мюллера его тоже лишили. Сам Мюллер не дал однозначного ответа в этом деле. После этого Трамп глубил свое обструктивное поведение, не позволяя свидетелям говорить в Конгрессе об Украине или о любом другом эпизоде его подозрительного поведения.

Издание отмечает, что существуют два вопроса, ответы на которые Следственные Палаты представителей, вероятно, смогут найти.

"Что было предпосылкой для первой встречи Трампа с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко, которая состоялась 20 июня 2017 года? Киев нанял лоббистскую фирму BGR Group в январе того же года, чтобы наладить контакты с американским президентом. Но ничего не произошло. А потом неожиданно дверь распахнулась. Почему?", - говорится в статье.

7 июня, менее чем за две недели до приезда Порошенко в Белый дом, адвокат Трампа Джулиани посетил Киев, чтобы выступить для "Фонда Виктора Пинчука". Также он встретился с Порошенко и тогдашним Генпрокурором Луценко. Об этом свидетельствуют сообщения фонда.

После визита Джулиани украинское расследование так называемой "черной бухгалтерии", в которой упоминались и выплаты бывшему главе избирательного штаба Трампа Полу Манафорту, перешло от НАБУ лояльной к Порошенко Генпрокуратуре.

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В мае 2018 года New York Times писало, что Украина "прекратила сотрудничество" с командой следователей Мюллера. Газета цитировала украинского депутата из партии Порошенко, который объяснял: "Мы не будем раздражать главных политиков Америки".

"Была ли какая-то тайная договоренность, что правительство Порошенко откажется от сотрудничества с расследованием Департамента юстиции США против Манафорта, обвинения против которого потом все равно были выдвинуты Мюллером? Почему посла США в Киеве Мари Йованович вдруг уволили в мае? Трамп, Джулиани вместе со своими союзниками атаковали ее с начала 2018 года. Но по какой причине? Украинский Генпрокурор Юрий Луценко сказал The Hill в марте, что она якобы дала ему список людей, против которых нельзя открывать расследование. Эти обвинения Дональд Трамп-младший повторил потом на своем Twitter. Но Луценко потом отказался от своих слов. Госдепартамент объявил, что история была сфабрикована. Почему же Трамп и Джулиани так сильно хотели избавиться от посла в Украине?" - отмечают в издании.

Бывший посол Йованович рассказала: "лица, которых в прессе называли контактами Джулиани, верили в то, что их личным финансовым амбициям мешала наша антикоррупционная политика в Украине".

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Возможно она имела в виду Игоря Фрумана и Льва Парнаса. Они были клиентами Джулиани. В прошлом месяце их обвинили в организации незаконных взносов для помощи иностранным правительствам. Их крупнейшим проектом, однако, был план по продаже американского газа Украине. В этом им помогал Джулиани и министр энергетики Рик Перри, которые проводили лоббирование в компании "Нафтогаз".

"Попытки Трампа играть политикой в Украине описываются во все большем потоке документов и свидетельств. Палата представителей теперь должна решить, может ли он и дальше занимать свою должность", - подытожили в издании.

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