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Все про:спирт (221) Хмельнитчина (454) ГФС (3466)

 Налоговая милиция Хмельнитчины ликвидировала схему незаконного импорта и продажи молдавского спирта. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Хмельницкой области совместно с работниками УСБУ в Винницкой области под процессуальным руководством прокуратуры Хмельницкой области разоблачили и ликвидировали схему незаконного оборота подакцизных товаров, которая функционировала на территории Винницкой и Хмельницкой областей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках проведения операций "Акциз-2019", "Рубеж" и оперативного сопровождения уголовного производства по ч.1 ст.199 и ч.1 ст.204 УК Украины был обнаружен канал незаконного перемещения спирта молдавского производства через государственную границу Украины.

Подакцизные товары ввозились вне таможенного контроля на территорию приграничных районов Винницкой области, где происходило их накопление и дальнейшее перемещение на территорию Хмельницкой области с целью незаконного производства ликероводочных изделий.

На основании постановлений суда проведен обыск в месте хранения подакцизной продукции, по результатам которого из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 7 тыс. литров спирта, разлитого в пластиковые ПЭТ-бочки различных объемов общей ориентировочной стоимостью 1,4 млн. грн.

Следствие продолжается".

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Налоговая милиция Хмельнитчины ликвидировала схему незаконного импорта и продажи молдавского спирта 01
Налоговая милиция Хмельнитчины ликвидировала схему незаконного импорта и продажи молдавского спирта 02
Налоговая милиция Хмельнитчины ликвидировала схему незаконного импорта и продажи молдавского спирта 03

Источник: https://censor.net.ua/n3157318
 
 
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Правильно. Употреблять нелегальный молдавский не патриотично. Только нелегальный отечественный.
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