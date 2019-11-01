 Налоговая милиция Хмельнитчины ликвидировала схему незаконного импорта и продажи молдавского спирта. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках проведения операций "Акциз-2019", "Рубеж" и оперативного сопровождения уголовного производства по ч.1 ст.199 и ч.1 ст.204 УК Украины был обнаружен канал незаконного перемещения спирта молдавского производства через государственную границу Украины.

Подакцизные товары ввозились вне таможенного контроля на территорию приграничных районов Винницкой области, где происходило их накопление и дальнейшее перемещение на территорию Хмельницкой области с целью незаконного производства ликероводочных изделий.

На основании постановлений суда проведен обыск в месте хранения подакцизной продукции, по результатам которого из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 7 тыс. литров спирта, разлитого в пластиковые ПЭТ-бочки различных объемов общей ориентировочной стоимостью 1,4 млн. грн.

Следствие продолжается".

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