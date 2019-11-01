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 Политика Украины
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 У нас будут очень хорошие продвижения по делу об убийстве Гандзюк, возможно, даже на следующей неделе, - Рябошапка

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка обещает в ближайшие дни обнародовать важную информацию по расследованию убийства активистки Екатерины Гандзюк.

"У нас будут очень хорошие продвижения по этому делу. И, возможно, даже на следующей неделе мы кое-что сможем сообщить обществу", - сказал Генпрокурор журналистам в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что с сентября следствие по этому делу значительно активизировалось.

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"Поэтому вскоре будут результаты", - добавил Генпрокурор.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы, активистку Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

4 декабря объявили подозрение ранее судимому гражданину Алексею Левину. Позже Левина объявили в розыск.

28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

7 мая правоохранители задержали 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиты Грабчука. Через несколько месяцев обвиняемые признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

6 июня суд вынес приговор исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

15 февраля суд арестовал Мангера с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО под залог, а 18 февраля он вышел на работу.

3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

31 мая Мангеру смягчили и продлили меру пресечения. 25 июня суд снова обязал Мангера носить браслет и сдать загранпаспорт.

24 июля стало известно, что ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина в деле об убийстве Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3157317
 
 
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Рябошапка, более-менее адекватный персонаж из этого гнилого вазелинового болота....
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По этому Дубинский с Бужанским так гонят на него... Бо не всегда в рыго-бениных интересах действует.
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ну да, а если не на следующей неделе, то потом.
Когда-нибудь. Возможно. А может и нет.
Но вы ждите.
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Читаешь новости и сразу на адрес смотришь - прямо на рашинскую страницу попал: полетим на Марс, , возможно, даже в 2020. Повысим пенсии, , возможно, даже в следующем году. Закроем все задолженности,, возможно, даже на следующей неделе
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Зачем раньше времени ляпать язьіком? Хочется попиариться, как папередники?
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Хочется верить, что Манагер хотя бы испугался....
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