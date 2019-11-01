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 Политика Украины
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Все про:самоуправление (89) Филатов (369)

 "Местное самоуправление - это не вертикаль власти. Не может быть "своих" мэров", - Филатов

Что сегодня происходит в одном из крупнейших городов Украины? Зачем мэру Днепра собственная вооруженная полиция? На чем основывается его уверенность, что "новая власть строит в стране КПСС"? Почему децентрализация с деньгами, но без полномочий не заработает?

На эти и другие вопросы в своем интервью ZN.UA отвечает мэр Днепра Борис Филатов.

"Сейчас создалась такая ситуация во власти, когда есть монобольшинство, у которого в руках все рычаги влияния, - заявляет Борис Филатов. - Никто сейчас не мешает новой власти заниматься основными историческими вызовами, стоящими перед страной, - войной, экономикой, тарифами. Но одно дело - говорить о них во время избирательной кампании, когда ты хочешь понравиться всем, и совсем другое - отвечать на них сейчас. Поэтому у власти появился соблазн назначать врагов и иметь под рукой людей, исполняющих роль неких громоотводов. Но местное самоуправление - это не вертикаль власти. Оно не подчиняется партии, правительству или президенту".

"Мы хотим, чтобы везде были наши мэры, от "Слуги народа", - примерно такой идет посыл. Я опять же не буду ссылаться на фамилии людей, которые нам это озвучивают. По результатам следующих местных выборов хотят, проведением которых нас постоянно пугают, - уточняет Филатов. - Что значит от "Слуги народа"? А что у вас вообще за идеология? Кроме рейтинга президента страны? Не может быть своих мэров, своих местных депутатов. Не надо строить еще одну КПСС или Партию регионов. Мы все прекрасно знаем, к чему это однажды привело".

"У нас очень сложная страна. С разными регионами, политической историей, мировоззренческими установками. Поэтому говорить, что везде сидят феодалы, - неправильно. Где-то мэр - четыре срока, а где-то - один, как я. И вряд ли стоит всех мазать одной черной краской", - заключил мэр Днепра.

Подробнее читайте в материале Инны Ведерниковой "Борис Филатов. Мост" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

Полную видеоверсию интервью с Борисом Филатовым смотрите здесь .

Источник: https://censor.net.ua/n3157312
 
   
 Топ комментарии
 
В Тернополе Зеленского встречали криками "Ганьба!".

Видео:
https://www.facebook.com/redcoukr/videos/10157417860218801/
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В интервью Цензору президент Украины Коломойский сильно чехвостит Филатова, значит будут снимать, ведь это интервью и есть план нынешней власти, все уже почти сбылось:
https://censor.net.ua/resonance/3145520/igor_kolomoyiskiyi_poroshenko_uderjal_stranu_v_samoe_tyajeloe_vremya_k_natsionalizatsii_privatbanka (это вторая часть, первую рядом найдете)

И почему сразу человек Порошенко? Стереотипный подход. Филатову 47 лет, как Ленину в 17-м, при всех недостатках он точно умный и самодостаточный человек, зачем ему отделавших от одного олигарха ложится под другого? За то что Филатов отпетлял от днепропетровского монстра честь ему и хвала, это мягко говоря не очень безопасно.
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Филатов, ты не прав! "Свой, 100% генпрокурор" может быть, а свой мэр не может?
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Мальчик каломойского.Стал мальчиком парашенки.Нехороший мальчик.
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Томас: Хороший мальчик?
Мюнхгаузен: 12 килограмм.
Томас: Бегает?
Мюнхгаузен: Зачем? Ходит.
Томас: Болтает?
Мюнхгаузен: Молчит. Томас: Умный мальчик, далеко пойдёт.(С)
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В интервью Цензору президент Украины Коломойский сильно чехвостит Филатова, значит будут снимать, ведь это интервью и есть план нынешней власти, все уже почти сбылось:
https://censor.net.ua/resonance/3145520/igor_kolomoyiskiyi_poroshenko_uderjal_stranu_v_samoe_tyajeloe_vremya_k_natsionalizatsii_privatbanka (это вторая часть, первую рядом найдете)

И почему сразу человек Порошенко? Стереотипный подход. Филатову 47 лет, как Ленину в 17-м, при всех недостатках он точно умный и самодостаточный человек, зачем ему отделавших от одного олигарха ложится под другого? За то что Филатов отпетлял от днепропетровского монстра честь ему и хвала, это мягко говоря не очень безопасно.
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Филатов, ты не прав! "Свой, 100% генпрокурор" может быть, а свой мэр не может?
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Власть должна быть у мэров , а администрации надо разогнать "Местное самоуправление - это не вертикаль власти. Не может быть "своих" мэров", - Филатов - Цензор.НЕТ 6711
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Мэр должен властвовать единолично. А иначе мэр не мэр.))
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Ага, теперь в каждой громаде будет своя власть(мафия) пожизненно.
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самки собаки - зеленое чмо думает, шо и на местных выборах будет ,как в ВР - по моему народ уже все понял - а в Днепре ,как говорят сами горожане - Филя лучший мер за всю историю - все могут это почитать в соц сетях
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Парковки по 15 гривен на Кипр тоже не бывает.
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Вони глухі. І реагують лише на загрозу, яку бачать.
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