 "Местное самоуправление - это не вертикаль власти. Не может быть "своих" мэров", - Филатов

На эти и другие вопросы в своем интервью ZN.UA отвечает мэр Днепра Борис Филатов.
"Сейчас создалась такая ситуация во власти, когда есть монобольшинство, у которого в руках все рычаги влияния, - заявляет Борис Филатов. - Никто сейчас не мешает новой власти заниматься основными историческими вызовами, стоящими перед страной, - войной, экономикой, тарифами. Но одно дело - говорить о них во время избирательной кампании, когда ты хочешь понравиться всем, и совсем другое - отвечать на них сейчас. Поэтому у власти появился соблазн назначать врагов и иметь под рукой людей, исполняющих роль неких громоотводов. Но местное самоуправление - это не вертикаль власти. Оно не подчиняется партии, правительству или президенту".
"Мы хотим, чтобы везде были наши мэры, от "Слуги народа", - примерно такой идет посыл. Я опять же не буду ссылаться на фамилии людей, которые нам это озвучивают. По результатам следующих местных выборов хотят, проведением которых нас постоянно пугают, - уточняет Филатов. - Что значит от "Слуги народа"? А что у вас вообще за идеология? Кроме рейтинга президента страны? Не может быть своих мэров, своих местных депутатов. Не надо строить еще одну КПСС или Партию регионов. Мы все прекрасно знаем, к чему это однажды привело".
"У нас очень сложная страна. С разными регионами, политической историей, мировоззренческими установками. Поэтому говорить, что везде сидят феодалы, - неправильно. Где-то мэр - четыре срока, а где-то - один, как я. И вряд ли стоит всех мазать одной черной краской", - заключил мэр Днепра.
Подробнее читайте в материале Инны Ведерниковой "Борис Филатов. Мост" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".
Полную видеоверсию интервью с Борисом Филатовым смотрите здесь .
Мюнхгаузен: 12 килограмм.
Томас: Бегает?
Мюнхгаузен: Зачем? Ходит.
Томас: Болтает?
Мюнхгаузен: Молчит. Томас: Умный мальчик, далеко пойдёт.(С)
https://censor.net.ua/resonance/3145520/igor_kolomoyiskiyi_poroshenko_uderjal_stranu_v_samoe_tyajeloe_vremya_k_natsionalizatsii_privatbanka (это вторая часть, первую рядом найдете)
И почему сразу человек Порошенко? Стереотипный подход. Филатову 47 лет, как Ленину в 17-м, при всех недостатках он точно умный и самодостаточный человек, зачем ему отделавших от одного олигарха ложится под другого? За то что Филатов отпетлял от днепропетровского монстра честь ему и хвала, это мягко говоря не очень безопасно.
Видео:
https://www.facebook.com/redcoukr/videos/10157417860218801/