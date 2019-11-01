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 Политика Украины
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 За увольнением директора Южмаша стоит КБ "Южное", - эксперт

Космическое агентство сняло с должности Генерального директора Южмаша Сергея Войта.

В этом решении могут быть замешаны коррупционные схемы при участии руководства КБ "Южное". Об этом написал в  Facebook эксперт Виктор Таран, руководитель аналитического центра "Ейдос", передают Українські новини.

"Не успел вчера поделиться победой, как в тот же день получил скан подписанного приказа об увольнении Войта Сергея Николаевича, генерального директора Южмаша, который еще вчера радовался выгодным контрактом на $15 млн. с американским Firefly, благодаря которому мог бы погасить почти все свои долги. Вернее радость была неделю назад, ведь письмо от Firefly датировано 21 октября. А в приказе об увольнении Войта стоит дата 30 октября. Совпадение? Вот и подумайте. Войт уже давно как кость поперек горла сидит у Дегтярева. Прикинув в уме сумму будущего контракта, "Южное" решило окончательно обезглавить Южмаш и поставить на его место своего человека. Это очень запутанный закулисный бэкграунд. Что имеем? Глава Космического агентства Павел Дегтяренко ставленник Александра Дегтярева, председателя КБ "Южное". Долгое время Дегтяренко выстраивал себе карьеру в "Южном" и по протекции бывшего шефа возглавил ГКАУ. Каждый свой шаг карманный директор пропускает через Дегтярева. Уверен, что увольнение Войта - это согласованная акция с главой "Южного". p.s. Кстати, вчера у Дегтярева был день рождения и не исключаю, что Войт стал "главным подарком", - написал эксперт.

В свою очередь директор украинского подразделения Firefly Aerospace, Александр Дондик отметил в своем Facebook, что удивлен возникшей ситуации и надеется, что это не отразится на сотрудничестве с Южмашем.

"Все самое интересное узнаю из Фейсбука. Намерения о сотрудничестве с Южмашем были, но мы их не планировали афишировать до получения финальной калькуляции. А теперь еще и увольнение Войта. Есть ли между этими событиями какая-то связь - не знаю, но мне подтвердили, что этот документ не фейк. Не хотелось бы разрывать сотрудничество с Южмашем, но если в этом деле замешано руководство КБ "Южное" и новый директор будет лоббировать их интересы, то ситуация требует тщательной проверки", - написал Дондик.

Ни Павел Дегтяренко, глава ГКАУ, ни Александр Дегтярев, директор КБ "Южное" пока не прокомментировали ситуацию.

Напомним, что вчера в СМИ распространилась информация, о том, что американская компания Firefly Aerospace, которая сотрудничает с NASA и ВВС США, планировала долгосрочный договор о совместной работе с Южмашем на ориентировочную сумму $15 млн.

Источник: https://censor.net.ua/n3157309
 
 
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продать их ... продать всё ...продать Украину ...
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сволота!!! скільки ж ці бєнєкварталівські вилупні будуть гнобити всіх, хто працює на благо України, а не на кишеню бєні...ЗЕК потирає ручки...ті ж самі смотрящі на всих грошових потоках, як і було при "лігітимному"..
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есть три загадки - Бог, вселенная и советский инженер, который создал материал для простенков через которые все слышно, но в который хрен забьешь гвоздь... какая космонавтика в Украине? американцы признали, что из космическая программа была сделана немцами, то же самое немцы сделали в союзе...но у американцев с совестью более-менее, а мудаки королевы с янгелями все себе приписали... так и кбю с юмз - дебилы дебилами, но о космосе говорят... раз уж вы такие кацманавты, то сделайте хоть что-нибудь нормальное - например, дрон... отож... а здесб уже ума и не хватит...
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Каким боком этот порохобот на зарплате к КБЮ и ЮМЗ? Он шо уже эксперт в космической отрасли?
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Все не так, все НАВПАКИ. Це якраз КБ "Південне" квітне і співпрацює з США, і давно вже хоче приєднати до себе "Південмаш", бо об'єми робіт зростають, і потрібне єдине керівництво. А от "Південмаш" якраз у повній дупі, керують ще кучмісти, густо перемішені з ригами, виробництво майже вбите, цехи здаються комерційним структурам для непрофільної діяльності, наприклад, розливають мінеральну воду. Так що якраз стаття брехлива і має замовний характер.
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До речі, оті нові ракети, про які триндів мілкий крадій Турчинов, це ініціатива якраз КБ "Південне", а не самого заводу. КБ їх і розробляє.
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Кучма как раз давным-давно говорил, что на ЮМЗ нужно оставить только космическую отрасль, а всех других разогнать - "на хозрасчёт".
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КУчма брехливий пи@дюк, який і почав розкрадати ПМЗ, поставивши директором свою маріонетку Алєксєєва. А потім прийшли риги і узяли підприємство під свій повний контроль.
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Без КБЮ ЮМЗ только трактора бы делал..., если бы их кто-то покупал.
За звільненням директора Південмашу стоїть КБ "Південне", - експерт - Цензор.НЕТ 767
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