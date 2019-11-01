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Все про:Россия (74165) Донбасс (19820) Захарова (199) Криклий (37)

 Предложение отстроить Донбасс за счет России - неумное и экстремистское, - МИД РФ

Пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия о выплате Россией репараций после деоккупации Донбасса "экстремистским".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский РБК.

При этом она добавила, что возможно Криклий, не понимает значения слова "репарации".

"Если же термин был использован сознательно, то заявление не только неумное, но и экстремистское", - считает она.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что после деоккупации Донбасса РФ должна выплатить Украине репарации. Именно на эти средства возможно восстановление региона.

Министр отметил, что без доступа к оккупированной территории сложно говорить о необходимых средствах не возобновление этого региона, так как нужно провести ревизию и аудит.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские "гумконвои" на Донбассе нарушают суверенитет Украины, - ЕС

Источник: https://censor.net.ua/n3157308
 
 
 Топ комментарии
 
зе!лох-42, как и МИД РФ, и медведчуковские, тоже считает что "дамбас" нужно отстраивать за счёт Украины

Предложение отстроить Донбасс за счет России - неумное и экстремистсткое, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 269
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Да всё норм, захарова, мы всё оплатим, с наших карманов. Ведь 73% нарида не зря выбрали прокацапского малороса.
Всё отдадим братушки, только не ругайте нас сильно. Мы будем потешными хахоликами, как раньше.
То всё пиндосы нас рассорили, праклятые. Уууух, нинавидим их за эта...
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Еще один член ЗЕ команды подал голос из за поребрика)))
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зе!лох-42, как и МИД РФ, и медведчуковские, тоже считает что "дамбас" нужно отстраивать за счёт Украины

Предложение отстроить Донбасс за счет России - неумное и экстремистсткое, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 269
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Беня, держи карман шире! А то голова в клоунском колпаке мимо пролетит!
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Оказалось, что Зеленский очень ранимый и нежный человек, остро страдающий от критики в свой адрес. Поэтому давайте выразим ему слова поддержки. Владимир Александрович Зеленский - это лучший пророссийский президент Украины за всю историю человечества!
https://twitter.com/apiontkovsky
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саме існування педірациї є нерозумним та есктримістським
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Еще один член ЗЕ команды подал голос из за поребрика)))
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Я подумал, что это Верещук.

Как ты их различаешь ?

Пропозиція відбудувати Донбас за рахунок Росії - нерозумна та екстремістська, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 9912
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...у Верещук голова мытая, у той же, как у алконавта или нарыка опущенного...постоянно грязная и нечесанная...исконная кацапка...
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я прочитал как Дырявая шлюшка - Захарова.
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Да кто ж за такое чучело деньги даст?
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так за шлюх не платят - они сами в рот берут и ноги раздвигают.
то за ****** надо уплотить. Еси шо - Яременко проконсультирует ))
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В принципі, це не є грубою помилкою... Предложение отстроить Донбасс за счет России - неумное и экстремистское, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 4472
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А це вже як суд вирішить, тільки не печерний і не басманний.
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Да всё норм, захарова, мы всё оплатим, с наших карманов. Ведь 73% нарида не зря выбрали прокацапского малороса.
Всё отдадим братушки, только не ругайте нас сильно. Мы будем потешными хахоликами, как раньше.
То всё пиндосы нас рассорили, праклятые. Уууух, нинавидим их за эта...
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И ведь не бессмертной Зелюпе придется согласиться со своим кремлевским начальством.
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Наша наивность зашкаливает. МВФ нам поможет...
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Семенченко став на захист Зеленського! Розніс Вакарчука і Порошенка в друзки.
https://youtu.be/LlylxyEz87k
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это который гришкин? а...авторитетный и принципиальный...флюгерок!
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А твоей утончённой натуре надо чтобы было с бантиком ?
Извини, мозги, как и совесть, либо есть, либо нет...
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Ярош говорить зовсім інакше, а він і більш авторитетний, і у скандалах не світився!

Ветерани АТО зі Свободи Семеніхін та Кошулинський теж говорять зовсім інакше... Правий сектор, айдарівці, кіборги - всі проти Зе!
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Брехня.
Ярош против ...он подельник Пети-параши, а остальные - в пропорции 73 / 8
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Про Кошулінського жодної післявиборчої новини не знайшла.
Ти брешешь, як і твій спонсор 5 років брехав Україні.
Давай докази.
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Свобода 14 жовтня в Києві виходила на марш проти капітуляції... І Правий сектор також, гугли фотки))
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Я не зрозумів, а чо він з побратимами не в Золотому? Чо не протестує проти відступу?
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Предложение отстроить Донбасс за счет России - неумное и экстремистсткое, - МИД РФ/ Так главный в Украине сказал что РФ ни при чём : Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский.
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Назви хоч одну країну, яка визнала кацапію агресором або спонсором тероризму!
Не можеш???
То дякуй за це петру мальдівському, який не захотів свого торгового партнера ху%ла робити злочинцем світового маштабу.
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Назви хоч одну країну, яка визнала кацапію агресором або спонсором тероризму!/ Ивану Петровичу Сидорову известны только два руководителя стран, долбящих что РФ к Донбассу отношения не имеет. Это Путин и его проститутка по вызову Нетаньяха. Изрильтянин Коломойский повторяет их слова,что естественно.
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Погугли постанову ООН про країну-агресора Кацапію . Чи для кацапа ООН проти машки не тягне ?
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уместное и абсолютно логичное, но к сожалению не выполнимое..
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Выполнимое, не будет денег, пусть ягелем и ежами отдает, это их проблемы.
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Сначала кажется ,что все хорошо. Потом равеется туман,а вокруг жопа . Такая вот незамысловатая судьба расиюшки ))
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Криклий просто не в курсе, что Путин и Зеля договорились о капитуляции. А ООН уже постановило Украине репарации выплачивать каждому жителю ОРДЛО.
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Россия будет платить по решению всех судов.
Отвечать за содеянное - для преступника это всегда будет "экстремизм" и "насилие".
Надо было думать когда завозили в Донбасс российское оружие.
И когда вели обстрелы Градами с российской территории, что ясно зафиксировано.
Назовите видеокамеры тоже "экстремистскими" - вам полегчает.
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Грады и буки, а также буряты, кацапы, мордва и прочая нечисть пришли к сепарам воевать против Украины, конечно, из США; при чём здесь Россия?
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Если до НГ кремлевская зеленая буратина ЗЕ будет уничтожена, то этот вопрос даже обсуждаться больше не будет.
Будут платить, как миленькие. Вот только надо сначала выпустить кишки ватным слугам урода.
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А раздолбать Донбасс умное и не экстремистское Предложение отстроить Донбасс за счет России - неумное и экстремистсткое, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 6536
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- Мария Владимировна? Да, да... Да-с, конечно-с, Мария Владимировна! Премного рады-с повиноваться, Мария Владимировна... нет-с, упаси б-же, как вы изволили такое подумать-с, Мария Владимировна? Никакого экстремизма-с, нижайше смею вас уверить! Разумеется-с, за счёт наших подлых холопов-с... Ах, эти малоросы, до чего дикий народ-с... Благоволите-с... Нижайше... Целую ручку, Мария Владимировна!
(Зі стенограми розмови Володимира Зеленського та Марії Захарової)
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А-а-а! Задёргались? Страшно?
Платить будете не одно поколение, уроды моральные.
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Они уже заплатили за отстранение Порошенко от власти. Теперь они могут спокойно наблюдать за всем со стороны. Отстраивать Донбасс будут за счёт зубожилых, склонных к тому, чтобы верить всему, что говорят по телевизору.
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а чё так?
а паспотра раздавать в чужой стороне... умное и не экстремистсткое ???
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Конечно, Россия должна будет восстановить Донбасс в составе России, но это, видимо, произойдет уже без Путина и Ко.
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...і в межах, коли кацапія зменшиться до 5-ти областей навколо мАскви.
...мАсквА, как мноґа в єтом квАкє...(с) Пропозиція відбудувати Донбас за рахунок Росії - нерозумна та екстремістська, - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 1837
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влажные мрии...
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"Главное встретится в нормандском формате". Нахріна? Вони, своїм зеленим місивом, невіть, не хочуть зрозуміти, що кацапи ВЖЕ не визнають себе стороною конфлікту, і платити за окупацію та руйнування не збираються. Вони корчать з себе посередників в залагодженні "громадянського конфлікту". Тим більше, що цей "презЕдент миру" і сам не визнає мокшів агресорами.
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Град бьет на растояние до 40 км,
Куда пакеты ушли?
https://www.youtube.com/watch?v=StTcWVSiDTY

Рашкой управляют совки, которые думают что как при СССР все забудется, а интернет все помнит.
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А ты, ****, ещё и за Крым ответишь! Лично...
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Практически все действующие предприятия Луганска вывезли в Россию.Начали курочить и сотый завод,а потом приостановили. Т.к. там линия по производству патронов.
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Всячески поддерживаем такое заявление Украинской Стороны! Мало того,стоит заметить ,что россия - это государство-террорист и экстремист. Кроме того,следует обратить внимание ,что М. Захарова - пьянь и не понимает значения слова "россия" (параша, помойка, свалка).
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Якби соева потвора 5 років свого правління не розказувала всьому світу, що в Україні внутрішній конфлікт, то можливо і репарації кацапія виплатила. А спочатку клоуну треба лайно за петушенко прибрати і довести світу, що кацапія агресор і спонсор тероризму.
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Сестро! Пацієнтці Елена АВС зуйово! Терміново клізьму Есмарха і заштрик!
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Ти не досить розумний... назва есмарха не кліьма, а кружка ...
Тобі видно частенько її прописують. І чай тобі дають у чаші петрі...
Сиди спокійно, бо зараз санітари інтернет відберуть...
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МОСКАЛИ , заучивайте слова -- КОНТРИБУЦИЯ , РЕПАРАЦИЯ !!!! на века ЗАПОМНИТЕ как на Украину НАПАДАТЬ !!!
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москали задрожали - в обморок упали...
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чё , на три слова УМА осталось ????)))) веришь , если б встретились прожил бы 2 секунды (((
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ты бы лучше на передок топал, бравый интернет-воин. там тебя клятые москали быстро оприходуют...
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Ха. Ха. Ха. Украина выбрала зелю - и капитуляцию.
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ЛЮДИ , запомните и ДЕТЯМ своим накажите : росия это ПОДЛЕЙШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ на планете Земля !!!
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.....у них ВСЯ их ИСТОРИЯ на КРОВИ и от каждого МОСКАЛЯ смердит ТРУПНЫМ ЗАПАХОМ !!!
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ЦАРЕЙ как и врагов своих КАЗНИЛИ неимоверными МАНЬЯЧНЫМИ способами !!! царскую СЕМЬЮ казнили ПОДЛО вместе с их ДЕТЬМИ МАЛЫМИ !!! а потом как ОГОЛТЕЛЫЕ МАНЬЯКИ таскали ТРУПЫ по лесу и ЗАЛИВАЛИ каждый раз КИСЛОТОЙ !!!
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Там ещё и Письков добавил как всегда ихтамнет "По его словам, выступление министра транспорта и инфраструктуры Украины Владислава Криклия, который заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса, является неудачным. «Мы не относим это заявление к разряду удачных. Давайте не будем забывать, кто начал войну в Донбассе, где находится Донбасс. И, конечно же, Россия - страна, которая не является участником этого конфликта, это внутриукраинский конфликт», - отметил Песков"
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Козломордьіе рашистские орки разрушили и разворовали донбасс, им и платить за ущерб.
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всі ці меседжі в стилі "неадекватної адекватності" та 100-літніх бабусь, які гомонять про свою цнотливість....
На Донбасі люди масово отримують рос.паспорти, там гори рос.зброї і виключно російські ЗМІ.... То що, РФ не має стосунку до поступового перетворення цієї української землі у чергову федеральну округу?...
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Путін певно вже послав бєні вказівку про звільнення Криклія , бо той проти Кацапіх бухтить Не те що сексЧубака який заборонив делегації в ПАРЄ називати Кацапію агресором . За що і постраждав в секссмартфоні .
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