 Предложение отстроить Донбасс за счет России - неумное и экстремистское, - МИД РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский РБК.
При этом она добавила, что возможно Криклий, не понимает значения слова "репарации".
"Если же термин был использован сознательно, то заявление не только неумное, но и экстремистское", - считает она.
Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что после деоккупации Донбасса РФ должна выплатить Украине репарации. Именно на эти средства возможно восстановление региона.
Министр отметил, что без доступа к оккупированной территории сложно говорить о необходимых средствах не возобновление этого региона, так как нужно провести ревизию и аудит.
https://twitter.com/apiontkovsky
- Порохоботы давайте хором пожалеем Зеленского
- Зеля, ты жалкий!
Как ты их различаешь ?
то за ****** надо уплотить. Еси шо - Яременко проконсультирует ))
Всё отдадим братушки, только не ругайте нас сильно. Мы будем потешными хахоликами, как раньше.
То всё пиндосы нас рассорили, праклятые. Уууух, нинавидим их за эта...
https://youtu.be/LlylxyEz87k
Извини, мозги, как и совесть, либо есть, либо нет...
Ветерани АТО зі Свободи Семеніхін та Кошулинський теж говорять зовсім інакше... Правий сектор, айдарівці, кіборги - всі проти Зе!
Ярош против ...он подельник Пети-параши, а остальные - в пропорции 73 / 8
Ти брешешь, як і твій спонсор 5 років брехав Україні.
Давай докази.
Не можеш???
То дякуй за це петру мальдівському, який не захотів свого торгового партнера ху%ла робити злочинцем світового маштабу.
Отвечать за содеянное - для преступника это всегда будет "экстремизм" и "насилие".
Надо было думать когда завозили в Донбасс российское оружие.
И когда вели обстрелы Градами с российской территории, что ясно зафиксировано.
Назовите видеокамеры тоже "экстремистскими" - вам полегчает.
Будут платить, как миленькие. Вот только надо сначала выпустить кишки ватным слугам урода.
(Зі стенограми розмови Володимира Зеленського та Марії Захарової)
Платить будете не одно поколение, уроды моральные.
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
...
а паспотра раздавать в чужой стороне... умное и не экстремистсткое ???
...мАсквА, как мноґа в єтом квАкє...(с)
Куда пакеты ушли?
https://www.youtube.com/watch?v=StTcWVSiDTY
Рашкой управляют совки, которые думают что как при СССР все забудется, а интернет все помнит.
Тобі видно частенько її прописують. І чай тобі дають у чаші петрі...
Сиди спокійно, бо зараз санітари інтернет відберуть...
На Донбасі люди масово отримують рос.паспорти, там гори рос.зброї і виключно російські ЗМІ.... То що, РФ не має стосунку до поступового перетворення цієї української землі у чергову федеральну округу?...