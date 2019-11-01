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Все про:Ирак (240) миссия (127) НАТО (6532) военнослужащие (4341) Загороднюк (65)

 Украина готова присоединиться к небоевой миссии НАТО в Ираке, - глава Минобороны

Украина готова присоединиться к небоевой миссии НАТО в Ираке.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

"Речь идет о консультировании и тренировках для Вооруженных сил Ирака по обслуживанию оборудования, которое, возможно, было произведено в советское время или после этого, но такое, в котором разбираются наши специалисты. ... Это небоевая миссия, проходит в тылу", - сказал Загороднюк.

По его словам, в Ираке в такой миссии может пребывать до десятка украинцев.

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Министр рассказал, что сейчас проходят переговоры относительно участия Украины в миссии и в ближайшее время будет принято решение.

В июле 2018 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о начале небоевой миссии в Ираке, в составе нескольких сотен инструкторов.

Источник: https://censor.net.ua/n3157304
 
 
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Спочатку припиніть безглузду кроваву бійню на Донбасі..................... "місіонери" теж мені.....
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Все это ерунда. Нужно как Израиль. Вбухивать бабло в военку, и бомбу втихоря лепить. Другого просто нет
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точно ...в Україні вже мир і спокій а наші сусіди зі сходу це "тихий океан" ...дебіли ...лядь ...
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Вы че *банутые совсем? Устали от войны в Украине, подписываете капитуляцию Украины и в то же время будете посылать наши войска в Ирак?
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