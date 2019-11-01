 Первые шаги реформы - ликвидация ГАСИ, электронный кабинет застройщика, прозрачность рынка, - Кудрявцев

"Все, что несет коррупционные риски, должно быть ликвидировано!" Об этом он заявил в своем блоге на "Цензор.НЕТ".

В то же время Кудрявцев настаивает, что стоит радикально изменить и упростить систему разрешений на строительство и контроля.

"Разрешения застройщик должен получать автоматически - через электронный кабинет. Так же автоматически можно получать сертификат о введении в эксплуатацию. При этом следует внедрить контроль за строительством по поэтапным принципу. Инспектор не теряет стройплощадку из виду. Но появляется там лишь несколько раз за все строительство, сопровождая его с момента котлована до самой сдачи. Этого достаточно, чтобы увидеть все проблемы, которые есть, и помочь застройщику их устранить. Инспектор не имеет права "кошмарить" застройщика. Со своей стороны застройщик не может не допустить инспектора на площадку (что сейчас практикуется нередко)", - написал автор блога.

Вторым шагом он считает прозрачность: все услуги, которые государство предоставляет участникам рынка, должны стать максимально доступными и прозрачными. Все действия контролирующих органов – понятными для каждого застройщика.

Также необходимо ввести принцип справедливого и равного отношения ко всем участникам рынка. "Следует отменить практику отказов в получении разрешений и других документов на надуманных основаниях. Единые правила игры для всех, кем бы ни был заказчик или каким бы ни был объект строительства. Единственное условие - соответствие пакета документов требованиям законодательства в сфере градостроительной деятельности. Точка ", - отмечает Алексей Кудрявцев.

Четвертым шагом он называет смену ГСН, имея в виду системное реформирование государственных строительных норм с введением параметрического подхода. "На самом деле, все просто. Строить красиво, честно, по-человечески - можно. Строить так, чтобы не искажать прекрасное лицо наших исторических городов, - необходимо. Строить так, чтобы нашим новостройками гордились дети, - надо. Удастся ли все это сделать? Очень надеюсь. У нас нет другого выхода", - завершает Кудрявцев.