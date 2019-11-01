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 Политика Украины
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Все про:газовые переговоры (978) нормандская четверка (745) Пристайко (252)

 Вопрос газового контракта с Россией будет поднят на встрече в нормандском формате, - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что на встрече лидеров нормандского формата будет поднят вопрос будущего газового контракта с Россией.

"Когда лидеры собираются, мы не можем запретить им обсуждать актуальные вопросы и для нас, и для России, и для Европы. Мы, безусловно, используем каждую возможность, тем более, что контракты реально заканчиваются и 10 лет прошло. Будем подписывать новый 10-летний контракт", - сказал Пристайко журналистам в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос, будет ли тема газового контракта поднята на встрече лидеров нормандского формата, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На уточняющий вопрос, будет ли контракт подписан именно на встрече лидеров, Пристайко сказал, что нет.

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При этом министр отметил, что тема газа в переговорах лидеров нормандского формата присутствует с 2015 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3157299
 
 
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В 2023 році? Раніше всі хотєлки Пула не закінчаться, якби Зє не старався їх здійснити.
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а коли станеться нормандська зустріч ?
років через три ?
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Если честно, то каждый день только и слышно о нормандском формате. Иногда создаётся впечатление, что зеленский будет встречаться с самим Богом, котоый решит все его проблемы.
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Схоже, у Зеленського залишилася лише одна надія - нормандська зустріч,де дивним чином вирішаться всі проблеми,які за його президентства почали рости,як снігова куля.
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А что там еще будет торговаться на Нормандском, кроме главного вопроса?
А, торгаши Украиной?
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Ага, русня типа пообещает заключить контракт - на который потом все равно насрет - а взамен потребует официально признать и взять на содержание лугандон. Спасибо зеленому быдлу.
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Дания присела на трубу Путина. США и Євросоюз предали Украину

https://www.youtube.com/watch?v=1Z3pTKXOlnQ
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Побачили шо нарід обрав кловунів і зробили відповідні висновки.
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Ошибка при обсуждении политических вопросов обсуждать экономические таким образом своими руками экономические рычаги воздействаия делаете инструментом для достижения политических целей вот только не своих, а врагов.Как говорят мухи отдельно, котлеты отдельно
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У кацапні економіка завжди була політикою. Наприклад, війна в Сирії лише для утримання високої ціни на нафту.
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Ти нічо ніпанімаш. Слуг так вчили в трускавецьких університетах.
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Тогда будет как в том старом анекдоте...

Приходит грузин к врачу.
- Доктор, не стоит, а у меня свидание!
- Вот Вам таблетки, будет все в порядке. Назавтра прибегает.
- Доктор, ты - не доктор, ты - прфессор! Ты 3 раза профессор!!! 5 раз кончил!
- А она?
- А она не пришла!
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Понятно...значит готовятся простить паРаше весь долг...и отозвать все иски...
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Причём судя по всему в обмен на голое обещание, так как подписывать они ничего там не будут
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Разумеется....в паРаше умеют разводить лохов...и нелохов42годика тоже умеют...
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Позиция карлика-педофила и его банды из параши - Украина должна отказаться от претензий к Газпрому на сумму 7 млрд. долл. США
Зная о том, что В. Пристайко любит втихаря "прогнуться под партнера") и может нашептать Зеленскому о необходимости "компромисса" ради достижения "мира" ,нужно внимательно смотреть чтобы эта зеленая секта додиков во главе с торчком не пошла на уступки параше перед встречей в Нормадском формате.
Парашу нужно публично унизить и выставить недобросовестным партнером. И в газовом споре у нас шанс 99% дать кацапам подсрачник и требовать вернуть деньги, а это очень больно ударит по самолюбию кремлевского карлика и его банды. По-этому, если зеленые мрази пойдут на уступки и под любым предлогом откажутся от взыскания 7 млрд. долл. США с кацапов -это все, конец и торчку и всем зеленым.
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А причем тут нормандский формат? Хотите связать газовый контракт вместе с капитуляцией Украины?
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