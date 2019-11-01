 Вопрос газового контракта с Россией будет поднят на встрече в нормандском формате, - Пристайко

"Когда лидеры собираются, мы не можем запретить им обсуждать актуальные вопросы и для нас, и для России, и для Европы. Мы, безусловно, используем каждую возможность, тем более, что контракты реально заканчиваются и 10 лет прошло. Будем подписывать новый 10-летний контракт", - сказал Пристайко журналистам в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос, будет ли тема газового контракта поднята на встрече лидеров нормандского формата, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
На уточняющий вопрос, будет ли контракт подписан именно на встрече лидеров, Пристайко сказал, что нет.
При этом министр отметил, что тема газа в переговорах лидеров нормандского формата присутствует с 2015 года.
років через три ?
А, торгаши Украиной?
https://www.youtube.com/watch?v=1Z3pTKXOlnQ
Приходит грузин к врачу.
- Доктор, не стоит, а у меня свидание!
- Вот Вам таблетки, будет все в порядке. Назавтра прибегает.
- Доктор, ты - не доктор, ты - прфессор! Ты 3 раза профессор!!! 5 раз кончил!
- А она?
- А она не пришла!
Зная о том, что В. Пристайко любит втихаря "прогнуться под партнера") и может нашептать Зеленскому о необходимости "компромисса" ради достижения "мира" ,нужно внимательно смотреть чтобы эта зеленая секта додиков во главе с торчком не пошла на уступки параше перед встречей в Нормадском формате.
Парашу нужно публично унизить и выставить недобросовестным партнером. И в газовом споре у нас шанс 99% дать кацапам подсрачник и требовать вернуть деньги, а это очень больно ударит по самолюбию кремлевского карлика и его банды. По-этому, если зеленые мрази пойдут на уступки и под любым предлогом откажутся от взыскания 7 млрд. долл. США с кацапов -это все, конец и торчку и всем зеленым.