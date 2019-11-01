 Вопрос газового контракта с Россией будет поднят на встрече в нормандском формате, - Пристайко

"Когда лидеры собираются, мы не можем запретить им обсуждать актуальные вопросы и для нас, и для России, и для Европы. Мы, безусловно, используем каждую возможность, тем более, что контракты реально заканчиваются и 10 лет прошло. Будем подписывать новый 10-летний контракт", - сказал Пристайко журналистам в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос, будет ли тема газового контракта поднята на встрече лидеров нормандского формата, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На уточняющий вопрос, будет ли контракт подписан именно на встрече лидеров, Пристайко сказал, что нет.

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При этом министр отметил, что тема газа в переговорах лидеров нормандского формата присутствует с 2015 года.