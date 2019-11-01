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 Политика Украины
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Все про:админреформа (137) ОТГ (53) Бабак Алена (7)

 Укрупнение до 100 районов по всей Украине состоится только после формирования 100% состоятельных ОТГ, - Бабак

Укрупнение районов и оптимизация районных государственных администраций станет возможным только после формирования 100% состоятельных объединенных территориальных громад.

Об этом заявила министр развития громад и территорий Украины Алена Бабак во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С учетом методических рекомендаций областные рабочие группы осуществили моделирование административного устройства областей, в итоге получилась цифра - 100 районов, однако это лишь экспертная цифра. Финальное моделирование субрегионального уровня должно происходить только после стопроцентного завершения формирования состоятельных громад", - отметила Бабак.

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Она отметила, что состоятельной ОТГ признается только после утверждения перспективного плана формирования территорий громад.

Сейчас Кабинетом министров утверждены перспективные планы формирования территорий громад 23 областей. В утвержденные планы уже включено около 87,6% территории Украины. По словам Бабак, правительство уже работает над законопроектом, который упрощает процедуру утверждения перспективных планов ОТГ.

Как сообщалось, в июле 2019 года Кабмин представил модель нового административно-территориального устройства, согласно которой вместо 490 районов в Украине будет сформировано 100.

Источник: https://censor.net.ua/n3157298
 
 
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ну да, Бабак тот тоже время зря в Раде не теряет))))))
Укрупнение до 100 районов по всей Украине состоится только после формирования 100% состоятельных ОТГ, - Бабак - Цензор.НЕТ 8441
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Вот Этих планов громадье... За довідкою проїхатися120 км? Ви не мрійники, ви шкідники.
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Шо то не нравится в Украине, чемодан-вокзал➡️🇷🇺
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Население на глазах редеет, число населенных пунктов тоже, сокращение районов вынужденная и правильная мера. Но за этим элементом админ реформы в обязательном порядке нужно выводить украинские части луганской и донецкой областей из состава их бывших админ границ и срочно либо создавать на их территориях отдельные Мариупольскую и Северодонецкую области, либо присоединять эти украинские территории соответственно к Запорожской и Харьковской областям. Что бы не допустить ни при каком варианте их объединение с ОРДЛО ( в админ границах "народов донбасса"), что планируется в случае интеграции ( но пока скромно умалчивается) и это еще важнее в данный период чем укрупнение районов.
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Сказочник, по всей Европе население уже лет 70, а то и больше "редеет" и шо? Когда там, скажем, в Соед. Королевстве границы графств меняли? Федеральные земли в ФРГ кромсали? Может, не в этом дело? 30 лет все власти в Украине "вынужденно" что-то там реформируют, а жизни нет. Народ просто бежит уже от этих реформ, кто куда может. 3 недели отсутствовал, вернулся - еще одна соседка по дому уехала, врач, в Канаду. Скоро в подьезде поздороваться не с кем будет, кроме пенсионеров.
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