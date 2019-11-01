 Фракции сделали заявление о Яременко, поскольку СН не отреагировала на скандал до конца пленарного дня, - Рахманин

Об этом Рахманин рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Были достигнуты договоренности, что вопрос Богдана Яременко будет рассматривать его фракция, будут определенные выводы. Но была достигнута договоренность, что если никакой реакции на поднятый вопрос не будет (до конца пленарного дня. - Ред.), то мы оставляем за собой право от фракции заявить об этом вслух с трибуны Верховной Рады", - сказал Рахманин.

"Нам дали понять, что фракция не избегает ответственности, она не собирается нарушать договоренности и собирается рассмотреть поведение господина Яременко и дальнейшие шаги по нем на заседании своей фракции. Но по объективным причинам они не могут этого сделать до завершения пленарного дня. Следовательно, в пределах договоренности, которой мы достигли, нам предоставили возможность выразить нашу позицию, что я собственно и сделал по согласованию с представителями других фракций", - добавил он.

Ранее три парламентские фракции попросили Верховную Раду обсудить целесообразность пребывания Богдана Яременко на посту председателя Комитета по вопросам внешней политики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трогавший себя за гениталии в зале парламента Кива обратился в полицию из-за секс-переписки Яременко. ДОКУМЕНТ

Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.

31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывается из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ионова о секс-переписке Яременко в Раде: Ему бы следовало добровольно сложить мандат