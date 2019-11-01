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 Политика Украины
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Все про:ВР (23931) Яременко Богдан (67) Рахманин (18)

 Фракции сделали заявление о Яременко, поскольку СН не отреагировала на скандал до конца пленарного дня, - Рахманин

Председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин рассказал, что четыре фракции сделали заявление по нардепу Богдану Яременко из-за того, что представители "Слуги народа" пока не озвучили реакцию на секс-скандал.

Об этом Рахманин рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Были достигнуты договоренности, что вопрос Богдана Яременко будет рассматривать его фракция, будут определенные выводы. Но была достигнута договоренность, что если никакой реакции на поднятый вопрос не будет (до конца пленарного дня. - Ред.), то мы оставляем за собой право от фракции заявить об этом вслух с трибуны Верховной Рады", - сказал Рахманин.

"Нам дали понять, что фракция не избегает ответственности, она не собирается нарушать договоренности и собирается рассмотреть поведение господина Яременко и дальнейшие шаги по нем на заседании своей фракции. Но по объективным причинам они не могут этого сделать до завершения пленарного дня. Следовательно, в пределах договоренности, которой мы достигли, нам предоставили возможность выразить нашу позицию, что я собственно и сделал по согласованию с представителями других фракций", - добавил он.

Ранее три парламентские фракции попросили Верховную Раду обсудить целесообразность пребывания Богдана Яременко на посту председателя Комитета по вопросам внешней политики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трогавший себя за гениталии в зале парламента Кива обратился в полицию из-за секс-переписки Яременко. ДОКУМЕНТ

Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.

31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывается из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ионова о секс-переписке Яременко в Раде: Ему бы следовало добровольно сложить мандат

Источник: https://censor.net.ua/n3157296
 
   
 Топ комментарии
 
этот сексуально озабоченный и дальше сидит в раде и клацает в телефоне- все время, это животное ничем не занимается, это позорище нужно убрать с рады
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"Ударим железным кулаком онанизма по проституции!!!" - ответил Кива от ОПЗЖ ....
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Грязные руки прочь от Мачо! Падальщики!
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Грязные руки прочь от Мачо! Падальщики!
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Видимо "слуги народа" все такие как этот озабоченный горилл, поэтому для них нормально такое поведение, даже женщин слуг это устраивает вполне.
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Эволюция - она такая: не обезьяна превратилась в человека, а в некоторых случаях человек из Рады превращается... человек превращается :в ******.
Фракции сделали заявление о Яременко, поскольку СН не отреагировала на скандал до конца пленарного дня, - Рахманин - Цензор.НЕТ 5442
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Яременко має піти у відставку. Це означає з Верховної Ради. Швидко він звик до "дармових" грошей від олігархів.
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Потрібно все зробити щоб його вигнали з ВР Фракції зробили заяву щодо Яременка, оскільки СН не відреагувала на скандал до кінця пленарного дня, - Рахманін - Цензор.НЕТ 4674 Бо далі це ******** у залі ВР терпіти не хочемо. Нє? Фракції зробили заяву щодо Яременка, оскільки СН не відреагувала на скандал до кінця пленарного дня, - Рахманін - Цензор.НЕТ 8206
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Нормальный мужик с нормальной ориетацией с нормальными потребностями.Мало ли что падальщики насочиняют.То Вы не попадались Чарли Чаплину.Вайнштейн рядом не стоял.
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Нормальный мужчина соблюдает правила морали и понимает где и когда можно, а где не кстати удовлетворять свои сексуальные потребности. Он никак не может быть нормальным, налицо слабоумие с хорошей потенцией.Зачастую природа компенсирует отсутствие ума темпераментом.
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Ні аналізи здати не можуть ні курву викликати не вміють. Шо за хракція така безрука? Фракции сделали заявление о Яременко, поскольку СН не отреагировала на скандал до конца пленарного дня, - Рахманин - Цензор.НЕТ 42
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"Ударим железным кулаком онанизма по проституции!!!" - ответил Кива от ОПЗЖ ....
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этот сексуально озабоченный и дальше сидит в раде и клацает в телефоне- все время, это животное ничем не занимается, это позорище нужно убрать с рады
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Бабло ворованное куда-то ж тратить надо.
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Панове Депутати, подайте проект Закон України "Про дозвіл членам партії "СН" узайматись *********".
Достатньо буда в цьому Законі 6 статей Фракции сделали заявление о Яременко, поскольку СН не отреагировала на скандал до конца пленарного дня, - Рахманин - Цензор.НЕТ 7249
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А где заявления по барыге-мародеру, который ДО СИХ ПОР не только не на нарах, а в ВР??? Вопрос к Тимошенко Юлии Владимировне!
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Не. Генпрокурор по барыге дела уже открыл. Фракции сделали заявление о Яременко, поскольку СН не отреагировала на скандал до конца пленарного дня, - Рахманин - Цензор.НЕТ 7796
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Бггг) аж ни одного. зебанутые такие зебонутые...
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Открыл, а что туда записать никак не может придумать.
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сделайте ему фистинг, чтобы о жопотрахе меньше думал
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А чому не вести перепису з жінкою про покупку яхти, шуби чи машини, як провокацію. Чому саме тьолки? Хєровий дипломат, а ще за зовнішню політику відповідає. А розум весь у внутрішніх органах.
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А нехилых слуг себе народ подобрал, я так вижу. Только уже пора и вывеску на той ВРУ поменять - "ВБУ". "Б" - это бордель, остальное без изменений.
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Нарід хоче зрєліщ, ось вони і стараються.
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Или Рада ВБУ - "Возможность быть удовлетворенным" в меркантильном и сексуальном смыслах.
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Слугам з трускавецькими дипломами можна всьо.
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Не трогайте Трухкавецкого прохфессора!!!

Он еще не всех трахнул!
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Фракції зробили заяву щодо Яременка, оскільки СН не відреагувала на скандал до кінця пленарного дня, - Рахманін - Цензор.НЕТ 450

Виявляється він в Трускавецькій Академії всіх перетрахав і тепер пустився берега по київських курвах?
Прохффесор, однако Фракції зробили заяву щодо Яременка, оскільки СН не відреагувала на скандал до кінця пленарного дня, - Рахманін - Цензор.НЕТ 1298
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Беда Украины в кретинских зерыгобилах, которых надо лишать голоса сразу после Майдана
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Убирайте это позорище с главы комитета по международным связям.
Как его показывать людям в Европе, Америке?

Уже весь мир пишет о его походэньках.

https://scontent.flwo4-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/75614236_2546776065565069_3938917986085109760_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQkGqE4iHd12p9BDMHD0nwJZ63z5bw2O_JnCn-Bmjlk7kLCOswTclo55HDUdK8s_axM&_nc_ht=scontent.flwo4-2.fna&oh=033dbb49ddb499659e156a80dad66cb7&oe=5E4E48A4
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Показувати у клітці, або на афіші, Поярков картину зваяє
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Ярема иди из Рады. И найди себе проститутку наконец.))
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Це, прошу пана, таке гасло "Ярема йди з Ради", ну дуже актуальне. Головне започаткувати їхній вихід Фракції зробили заяву щодо Яременка, оскільки СН не відреагувала на скандал до кінця пленарного дня, - Рахманін - Цензор.НЕТ 3645
Ще можна запит написати Голові ВР про те чи фракції СН потрібні курви чи ні. Ато одним вже їх подавай, а інші чогось замешкуються
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Слуге народа пойдет только на пользу, если они очистятся от подобного отребья. Этот пассажир явно левый для фракции - на ходу переобувшийся порохобот. К сожалению таких много там.
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он ваше олицетворение, зебанутые) и нечего в зеркало плевать -не поможет
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Если человек так легко и часто изменяет своей жене, тяжело ли будет ему не изменить родине? Может он все таки не на своем месте? Внешняя политика, как ни крути - это не шлюха за 100 долларов
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Совок здесь ни при чем. Этот дяденька на крючке у всех секс-агентур мира. Судя из его наивности и просто детской неосторожности на него уже компромата собрали тоннами все, кому не лень.
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Тепер я зрозумів, чому Рахманина так обходить це питання: якщо йому, Рахманинові, відростити бороду й вуса, він буде дуже схожим на Яременка Фракції зробили заяву щодо Яременка, оскільки СН не відреагувала на скандал до кінця пленарного дня, - Рахманін - Цензор.НЕТ 1556
Люди!!! Залиште вже Яременка у спокої!
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Його тільки "відспівують", щоб спокій мав. А як "відспівають" то буде мати і спокій Фракції зробили заяву щодо Яременка, оскільки СН не відреагувала на скандал до кінця пленарного дня, - Рахманін - Цензор.НЕТ 1320
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А если его попрут из Рады то это СН автоматически штык теряет ? Или новый на замену из списка ? Кто знает ?
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Та ти шо,а нещодавно шмаляв такі фотки про Пороха.
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Враження, що Яременка топить москва, а підіграють доморощенні ханжі і гомики. Ну вивчає дядько ринок секс-послуг. Яке кому до цього діло, крім його дружини? Показилися
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Ура! В Украине появились папарацци, которые уже не журналисты.
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