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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (859) НАТО (6532) Пристайко (252) Загороднюк (65)

 Ситуация с венгерской стороной до сих пор не решена: наши заседания в НАТО на уровне высшего руководства заблокированы, - Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что он и министр обороны Андрей Загороднюк не смогут встретиться с партнерами Украины в Североатлантическом альянсе в этом году, поскольку "эти заседания все еще заблокированы венгерской стороной".

Об этом он заявил сегодня на брифинге, комментируя результаты вчерашнего заседания Украина-НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"В связи с тем, что до сих пор не решена ситуация с венгерской стороной, наши заседания на уровне президента, премьер-министра и министра были заблокированы. Ни я, ни Андрей Загороднюк не можем встретиться с нашими партнерами в Альянсе. В этом году мы не сможем встретиться, потому что эти заседания все еще заблокированы венгерской стороной", - сказал он.

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Министр обороны Загороднюк добавил, что на прошлой неделе он был в Брюсселе на встрече министров стран НАТО. "Это та самая встреча, в которой наше участие блокировала Венгрия. Наша делегация там была как участник комиссии НАТО-Афганистан", - сказал он.

Напомним, отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании. Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, при этом представителям нацменьшинств разрешается преподавание части паредметов на родном языке.

Источник: https://censor.net.ua/n3157295
 
 
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Пусть НАТО решает что-то с взбесившимися венграми. Почему у них одна страна может все блокировать? Доблокируются пока на них паРаша нападет. Тогда быстро поменяют свою ориентацию.
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це так і буде, поки рашка купила усю владу там. Це їх точка впливу на НАТО
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Венгрия подала сигнал и если россия не подсуетится, то может асе будет ок для нас .
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Все в НАТО знают, что Венгрия - пособник кацапов и их действия не поддаются логике и здравому уму. Никаких уступок венгерским мразям по Закону о языках! Давить на Венгрию по всем внешнеполитическим и экономическим каналам.

Внимательно наблюдать за всеми действиями "капитулянта" В. Пристайко, этот тихарь "любит прогнуться под партнера"). Все свои действия Венгрия согласовывает с кацапами.
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А чого Пристайто мадярам про тарифи не "чеше". Ситуація з угорською стороною досі не вирішена: наші засідання в НАТО на рівні вищого керівництва заблоковано, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4997
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Тобто розписався в теперішній імпотенції МЗС та Зєлєнского в зовнішній політиці .Не можуть ні натиснути,ні домовитись .Просто лохмандєї.
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