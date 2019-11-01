 Ситуация с венгерской стороной до сих пор не решена: наши заседания в НАТО на уровне высшего руководства заблокированы, - Пристайко

Об этом он заявил сегодня на брифинге, комментируя результаты вчерашнего заседания Украина-НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"В связи с тем, что до сих пор не решена ситуация с венгерской стороной, наши заседания на уровне президента, премьер-министра и министра были заблокированы. Ни я, ни Андрей Загороднюк не можем встретиться с нашими партнерами в Альянсе. В этом году мы не сможем встретиться, потому что эти заседания все еще заблокированы венгерской стороной", - сказал он.
Министр обороны Загороднюк добавил, что на прошлой неделе он был в Брюсселе на встрече министров стран НАТО. "Это та самая встреча, в которой наше участие блокировала Венгрия. Наша делегация там была как участник комиссии НАТО-Афганистан", - сказал он.
Напомним, отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании. Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, при этом представителям нацменьшинств разрешается преподавание части паредметов на родном языке.
Внимательно наблюдать за всеми действиями "капитулянта" В. Пристайко, этот тихарь "любит прогнуться под партнера"). Все свои действия Венгрия согласовывает с кацапами.