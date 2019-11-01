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Все про:зарплата (1914) Мариуполь (3696)

 Мариуполь лидирует в топ-5 городов по уровню средней зарплаты с показателем 17 114 грн

Министр экономики составил топ-5 городов Украины по уровню средней зарплаты.

Мариуполь лидирует в топ-5 городов по уровню средней зарплаты с показателем 17 114 грн. Министр экономического развития и сельского хозяйства Тимофей Милованов опубликовал в Facebook сравнительную таблицу, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ

Мариуполь лидирует в топ-5 городов по уровню средней зарплаты с показателем 17 114 грн 01

"Где самая большая середняя зарплата? В Киеве, Одессе, Харькове, Днепре, или Мариуполе? Ответ: в Мариуполе. На втором месте Киев, на третьем Днепр. Харков и Одесса делят 4 та 5 места (почти одинаковые зарплаты)", - написал Милованов.

По данным Государственного комитета статистики, во втором квартале средняя зарплата в Мариуполе составляла 17 114 грн, тогда как в Киеве - 15 561 грн.

Однако, предложения по зарплате на сайте вакансий отличаются: Мариуполь уже на пятом месте с 9 500 грн.

По данным Госстата, в сентябре средняя заработная плата в Украине составила 10 687 грн, что на 1,4% больше, чем в августе и на 18,2% - в годовом выражении. В региональном разрезе, самые большие зарплаты по-прежнему получают жители Киева - в среднем 15 600 в месяц. Наименьшая средняя зарплата на Буковине - 8340 грн в месяц.

Источник: https://censor.net.ua/n3157293
 
 
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донецьк буде по 30 тисяч отримувати.
сівохо постарається, Україна прогодує.
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цікаво, а маріупольці про це знають? Маріуполь лідирує в п’ятірці міст за рівнем середньої зарплати з показником 17 114 грн - Цензор.НЕТ 1650
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Вы среднею по Мариуполю как считали ? Зарплата жителей + зарплата Ахметки и поделили на количество работающих жителей + житель Ахметка , правильно ?
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Ахмет же вроде в Киеве живёт. В Марике ему ссыкотно.
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Да что за бред я читаю???
средняя заработная плата в Украине составила 10 687 грн,
Как такое может быть,если только в наиболее крупных городах она даже меньше в основном,а давайте еще сюда возьмем села,города поменьше. Выйдет тыщ в 7 максимум!
Они что ли считают только топ 5 городов по среднему уровню в Украинке?? Объясните мне!!
То,что Мариуполь - 17 тыс,не учитываем,т.к фэйк.
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В Луцку средняя на предприятиях 15 000 грн.
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