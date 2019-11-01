Мариуполь лидирует в топ-5 городов по уровню средней зарплаты с показателем 17 114 грн. Министр экономического развития и сельского хозяйства Тимофей Милованов опубликовал в Facebook сравнительную таблицу, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ

"Где самая большая середняя зарплата? В Киеве, Одессе, Харькове, Днепре, или Мариуполе? Ответ: в Мариуполе. На втором месте Киев, на третьем Днепр. Харков и Одесса делят 4 та 5 места (почти одинаковые зарплаты)", - написал Милованов.

По данным Государственного комитета статистики, во втором квартале средняя зарплата в Мариуполе составляла 17 114 грн, тогда как в Киеве - 15 561 грн.

Однако, предложения по зарплате на сайте вакансий отличаются: Мариуполь уже на пятом месте с 9 500 грн.

По данным Госстата, в сентябре средняя заработная плата в Украине составила 10 687 грн, что на 1,4% больше, чем в августе и на 18,2% - в годовом выражении. В региональном разрезе, самые большие зарплаты по-прежнему получают жители Киева - в среднем 15 600 в месяц. Наименьшая средняя зарплата на Буковине - 8340 грн в месяц.