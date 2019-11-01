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 Политика Украины
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Все про:ПДЧ (56) членство в НАТО (345) Столтенберг (711)

 Потребности в повторной подаче Украиной заявки на ПДЧ в НАТО нет, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что необходимости в подаче Украиной повторной заявки на План действий по членству в НАТО нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

"Нет нужды с украинской стороны делать что-либо из этого. Единственное, что важно, и на чем Украина должна концентрироваться сейчас - это реформы. Это модернизация вашей обороны, борьба с коррупцией, улучшение системы правосудия - все это призвано облегчить жизнь людей. Ведь если вы укрепляете оборонное ведомство - это нужно вам самим, независимо от того, когда вы будете членом НАТО, независимо от того, есть ли у вас ПДЧ. В то же время эти реформы приближают вас и к получению ПДЧ, и к членству", - заявил Столтенберг.

Он отметил, что повторная подача заявки не навредит евроатлантической интеграции Украины, однако в ней нет необходимости.

"Нет сомнений, что Украина стремится к членству, но сейчас ни вопроса вашего вступления в НАТО, ни вопроса ПДЧ нет в фокусе внимания. Внимание как Альянса, так и государств-членов, а также Украины сейчас должно быть сконцентрировано не на дате получения ПДЧ, а на обеспечении того, чтобы Украина соответствовала стандартам НАТО. Именно это - самый быстрый путь к тому, чтобы укрепить ваши институты и получить членство", - считает Столтенберг.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157288
 
 
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Та хто такий Столтенберг - якась шмаркля!! Ось Порох - це авторитет!!
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Як так-нєт нєобходимости?А вельмишановний вженепрезидент говорив зовсім інше??!
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А петя клянётся, что каждый год надо подавать. Потребности в повторной подаче Украиной заявки на ПДЧ в НАТО нет, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8986 Кому верить?
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А петя уже подать заявку - так говорить на свой троле-свино-ферма!
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Я не буду спекулировать относительно даты. Это решать Украине.
Но мы все и так знаем, что вы хотели бы быть членом! Как вопрос это не стоит - никто в НАТО просто не сомневается, что вы хотите быть в Альянсе, что большинство населения этого хочет, что есть политическая воля. Ваши политические институты уже высказались о том, что они хотели бы видеть Украину полноправным членом Альянса.
Так что проблемой (на пути к членству. - ЕП) не является соблюдение формальностей, проблемой является реальность. И когда будет политическая воля (со стороны членов Альянса. - ЕП), когда Украина будет отвечать стандартам, когда будет политическое согласие - то никаких сомнений, что и формальности будут решены.
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