 Потребности в повторной подаче Украиной заявки на ПДЧ в НАТО нет, - Столтенберг

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

"Нет нужды с украинской стороны делать что-либо из этого. Единственное, что важно, и на чем Украина должна концентрироваться сейчас - это реформы. Это модернизация вашей обороны, борьба с коррупцией, улучшение системы правосудия - все это призвано облегчить жизнь людей. Ведь если вы укрепляете оборонное ведомство - это нужно вам самим, независимо от того, когда вы будете членом НАТО, независимо от того, есть ли у вас ПДЧ. В то же время эти реформы приближают вас и к получению ПДЧ, и к членству", - заявил Столтенберг.

Он отметил, что повторная подача заявки не навредит евроатлантической интеграции Украины, однако в ней нет необходимости.

"Нет сомнений, что Украина стремится к членству, но сейчас ни вопроса вашего вступления в НАТО, ни вопроса ПДЧ нет в фокусе внимания. Внимание как Альянса, так и государств-членов, а также Украины сейчас должно быть сконцентрировано не на дате получения ПДЧ, а на обеспечении того, чтобы Украина соответствовала стандартам НАТО. Именно это - самый быстрый путь к тому, чтобы укрепить ваши институты и получить членство", - считает Столтенберг.

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