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Все про:Батькивщина (1824) Яременко Богдан (67) Рахманин (18) Голос партия (91) Европейская Солидарность (147)

 Три фракции просят Раду пересмотреть пребывание Яременко в должности главы Комитета по вопросам внешней политики. ВИДЕО

Три парламентские фракции попросили Верховную Раду обсудить целесообразность пребывания Богдана Яременко на посту председателя Комитета по вопросам внешней политики.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, соответствующее заявление фракции "Голос", "Европейской Солидарности" и "Батькивщины" объявил нардеп Сергей Рахманин с трибуны парламента.

"Вчерашнее выступление Богдана Яременко с нашей точки зрения, содержало элементы оскорбления в адрес целого законодательного органа, и заявления, которые можно трактовать, как угрозы журналистам, являются неприемлемыми и недопустимыми, и поэтому общая точка зрения трех фракций: поставить перед Верховной Радой вопрос о целесообразности пребывания господина Богдана Яременко во главе такого важного комитета, как Комитет по вопросам внешней политики. Мы считаем, что депутатский корпус, руководство Верховной Рады, по достоинству оценят поведение нашего коллеги и сделают необходимые выводы. Искренне надеюсь, зная Богдана Владимировича достаточное количество лет, что он не дожидаясь оценки коллег сам сделает необходимый и единственно верный в данной ситуации шаг", - сказал он.

Как позже сообщил Рахманин в кулуарах парламента, к заявлению трех фракций также присоединилась "Оппозиционная платформа - За життя".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Закон защищает личную переписку. Тот, кто сделал это, заработал от 3 до 7 лет. Я не угрожаю. Я напоминаю о законе и морали", - нардеп Яременко о секс-скандале. ВИДЕО

Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.

Также на Цензор.НЕТ: Трогавший себя за гениталии в зале парламента Кива обратился в полицию из-за секс-переписки Яременко. ДОКУМЕНТ

31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывается из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.

Источник: https://censor.net.ua/n3157287
 
 
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Сам он настолько туп, что не желает самоубираться с этой должности. "Слуга" крепко прикипел к кормушке, не оторвать его жирный зад оттуда.
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Вся страна требует снять с него полномочия нардепа.
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але ж перед презом він вибачився..
той зрозуміє, певно теж повій знімав.
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А зря. Этот парень мог бы справляться с "внешними сношениями".
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Ківа з мацанням свого пісюна ще культурним виявився)))
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В Англии министр опоздал на заседание на 15мин. и подал в отставку, а тут всякое говно чуть ли не наложить может Разумкову на сцену, то есть трибуну, и ниче Три фракции просят Раду пересмотреть пребывание Яременко в должности главы Комитета по вопросам внешней политики - Цензор.НЕТ 814
Главное как и Пашинский - прямо на всю страну врут и потом искренне удивляются почему их не любят то.
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А что этот бородач сделал против кого то?Что такой понос у пороходрыщев
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Как сказал этот Рахман- "зная Богдана блаблабла" ….по совместной куннилигвистической работе..очень надеюсь,что наше сотрудничество продолжится
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только собрался " киву погонять", а тут журналисты...
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а сама лакейская фрикция шо думает по поводу анал табу?
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А соевые надеются что вместо бородача на его место будет ихний пац но зря,надо ждать хотя бы 5(пять) лет
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