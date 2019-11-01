 Три фракции просят Раду пересмотреть пребывание Яременко в должности главы Комитета по вопросам внешней политики. ВИДЕО

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, соответствующее заявление фракции "Голос", "Европейской Солидарности" и "Батькивщины" объявил нардеп Сергей Рахманин с трибуны парламента.

"Вчерашнее выступление Богдана Яременко с нашей точки зрения, содержало элементы оскорбления в адрес целого законодательного органа, и заявления, которые можно трактовать, как угрозы журналистам, являются неприемлемыми и недопустимыми, и поэтому общая точка зрения трех фракций: поставить перед Верховной Радой вопрос о целесообразности пребывания господина Богдана Яременко во главе такого важного комитета, как Комитет по вопросам внешней политики. Мы считаем, что депутатский корпус, руководство Верховной Рады, по достоинству оценят поведение нашего коллеги и сделают необходимые выводы. Искренне надеюсь, зная Богдана Владимировича достаточное количество лет, что он не дожидаясь оценки коллег сам сделает необходимый и единственно верный в данной ситуации шаг", - сказал он.

Как позже сообщил Рахманин в кулуарах парламента, к заявлению трех фракций также присоединилась "Оппозиционная платформа - За життя".

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Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.

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31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывается из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.