 "Мое имущество – мое дело": владельцы паев требуют отменить мораторий на продажу земли

Около тысячи владельцев земельных участков сельскохозяйственного назначения вышли митинговать под Офис Президента Украины. Дольщики призывают власти отменить мораторий на землю и предоставить им право самостоятельно распоряжаться собственным имуществом, сообщает УНИАН.
Акция, которая собрала собственников земельных паев из разных регионов Украины, прошла в поддержку законопроекта, который предусматривает запуск в Украине свободного обращения земли до 1 октября 2020 года. Он позволит украинцам реализовать свои права на продажу земли.
"Я уже не в том возрасте и не в тех силах, чтобы обрабатывать землю самостоятельно, и чтобы как-то заработать, должен сдавать ее в аренду, однако тех денег, что получаю раз в год, едва хватает на месяц жизни. Надеюсь, что когда откроется рынок земли, стоимость моих паев вырастет и я смогу их продать", – рассказывает Виктор Дорогань, участник акции с Полтавщины. Его мнение разделяет и Маргарита из Хмельницкого, раздраженная тем, что владельцы машин и квартир могут их продать и купить что-то другое, а владельцы земли не имеют такого права. "У меня есть полтора гектара земли, которые остались мне в наследство. Я проживаю в областном центре, в то время как участок расположен в области, куда мне ходить проблематично. Для меня это бремя. И если бы я имела возможность эту землю продать, то получила бы возможность за вырученные средства закрыть свой кредит", – рассказывает Маргарита. Возмущаются митингующие и из-за идеи проведения в Украине земельного референдума.
"Чего это судьбу моего имущества должны решать всей страной? Почему тетя на каблуках, которая работает в офисе, а поле видит исключительно из окна своего автомобиля, когда едет за город, получает право разрешать или запрещать мне распоряжаться моей собственностью?! Что она знает о моих проблемах? Что деньги нужны мне на лечение, а моим детям на обучение. Хочу сама распоряжаться своей землей!" – негодует Надежда с Черниговщины.
По мнению Дмитрия Ливча, председателя общественной организации "Ассоциация свободных землевладельцев", которая выступила организатором мероприятия, вопрос отмены земельного моратория приобрел немалую остроту и создал такое напряжение в обществе, что решать его нужно незамедлительно. "Вероятно 25 лет назад решение поделить землю колхозов между их членами было единственным правильным, однако время вышло. Произошла смена поколений, и сегодня мы имеем ситуацию, когда землей владеют одни, а обрабатывают ее другие. Следовательно, землевладельцы закованные не всегда приемлемыми условиями арендаторов и низкой стоимостью аренды", – подытожил он.
Напомним, в Украине продолжается активная подготовка к снятию моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 18 октября профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять за основу альтернативный законопроект №2178-10, который дает возможность покупать землю в украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Законопроектом предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку земельного участка. Концентрация земли в собственности определена на уровне 15% области и 0,5% страны. Также он устанавливает переходный период для участия иностранцев в приобретении земли сельскохозяйственного назначения и предусматривает предотвращение концентрации земельных участков на уровне общин. Ежегодно рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд за счет продажи, так и за счет аренды земли. Правительство запустило информационный ресурс, который дает ответы на актуальные вопросы по земельной реформе в Украине и открытия рынка земли.
Не имеют право в ЕС владельцы свободно продавать землю в любом количестве и без лицензирования делать на ней что угодно. А у нас хотят без законов суда и следствия захватить все и отнять будущие у страны и у наших детей и рассказывают сказки про то, что это нужно делать здесь и сейчас.
У нас первая проблема, что земля ещё не продана?
а когда ей было 66 лет, ей вернули часть земли.
Но распорядиться ею не смогла ни она, ни моя мама, и мне уже за полтинник
проплачений мітинг.
почему я не имею права её продать ?
Её шо, вывезут в Америку, если я её продам ?
2 у тебя не правильное понимание собственности на некоторые объекты! судя по твоим воплям если я владелиц квартиры в многоэтажном доме значит я должен требовать право делать с квартирой все что захочу даже посносить стены да?!!
3 Чтобы что то продать должен быть написан механизм таких продаж а его нет на сегодня он не написан!
в Германии гектар песка стоит 30-50 тыс.евро , сколько стоит у нас гектар Чернозема без рынка?
а деньги пропить ?
Почему никто не боится, что все квартиры скупят наркоторговцы и устроят там притоны ?
ги
С чего вдруг она вырастет, эта цена?
Мой отец 50 лет! на заводе провклалывал сварщиком, электриком в цеху и зимой на улице и не имеет пая для продажи.
Зато знакомая, у которой мать в селе в магазине работала и снабжала в советское время начальство дефицитами, получила пай и теперь аж подпрыгивает его продать
Милованова никогда не интересовала Украина. Сам сказал
Интересы группы лиц не могут быть выше интересов Украины и ВСЕХ украинцев.
То что планируют сделать это не рынок, без реестра, с черными нотариусами, без работающего антимонопольного законодательства, без судов в экономический кризис ЭТО ЗАХВАТ ТЕРРИТОРИИ БЕЗ ВОЙНЫ ГРУППОЙ ЛИЦ.
РЕЧЬ НЕ ТОЛЬКО О ИХ СОБСТВЕННОСТИ РЕЧЬ И О ГОС ЗЕМЛЯХ, РЕЧЬ О НАШИХ ЖИЗНЯХ И СУЩЕСТВОВАНИИ СТРАНЫ.
включая пачку сигарет в кармане.
почему собственник должен кого то спрашивать как ему распоряжаться своей обственностью?