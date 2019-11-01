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 Политика Украины, Экономика
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Все про:земля (1551) рынок земли (14)

 "Мое имущество – мое дело": владельцы паев требуют отменить мораторий на продажу земли

Акция, собравшая собственников земельных паев из разных регионов Украины, прошла в поддержку законопроекта, который предусматривает запуск в Украине свободного обращения земли до 1 октября 2020 года.

Около тысячи владельцев земельных участков сельскохозяйственного назначения вышли митинговать под Офис Президента Украины. Дольщики призывают власти отменить мораторий на землю и предоставить им право самостоятельно распоряжаться собственным имуществом, сообщает УНИАН.

Акция, которая собрала собственников земельных паев из разных регионов Украины, прошла в поддержку законопроекта, который предусматривает запуск в Украине свободного обращения земли до 1 октября 2020 года. Он позволит украинцам реализовать свои права на продажу земли.

"Я уже не в том возрасте и не в тех силах, чтобы обрабатывать землю самостоятельно, и чтобы как-то заработать, должен сдавать ее в аренду, однако тех денег, что получаю раз в год, едва хватает на месяц жизни. Надеюсь, что когда откроется рынок земли, стоимость моих паев вырастет и я смогу их продать", – рассказывает Виктор Дорогань, участник акции с Полтавщины. Его мнение разделяет и Маргарита из Хмельницкого, раздраженная тем, что владельцы машин и квартир могут их продать и купить что-то другое, а владельцы земли не имеют такого права. "У меня есть полтора гектара земли, которые остались мне в наследство. Я проживаю в областном центре, в то время как участок расположен в области, куда мне ходить проблематично. Для меня это бремя. И если бы я имела возможность эту землю продать, то получила бы возможность за вырученные средства закрыть свой кредит", – рассказывает Маргарита. Возмущаются митингующие и из-за идеи проведения в Украине земельного референдума.

"Чего это судьбу моего имущества должны решать всей страной? Почему тетя на каблуках, которая работает в офисе, а поле видит исключительно из окна своего автомобиля, когда едет за город, получает право разрешать или запрещать мне распоряжаться моей собственностью?! Что она знает о моих проблемах? Что деньги нужны мне на лечение, а моим детям на обучение. Хочу сама распоряжаться своей землей!" – негодует Надежда с Черниговщины.

По мнению Дмитрия Ливча, председателя общественной организации "Ассоциация свободных землевладельцев", которая выступила организатором мероприятия, вопрос отмены земельного моратория приобрел немалую остроту и создал такое напряжение в обществе, что решать его нужно незамедлительно. "Вероятно 25 лет назад решение поделить землю колхозов между их членами было единственным правильным, однако время вышло. Произошла смена поколений, и сегодня мы имеем ситуацию, когда землей владеют одни, а обрабатывают ее другие. Следовательно, землевладельцы закованные не всегда приемлемыми условиями арендаторов и низкой стоимостью аренды", – подытожил он.

Напомним, в Украине продолжается активная подготовка к снятию моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 18 октября профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять за основу альтернативный законопроект №2178-10, который дает возможность покупать землю в украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Законопроектом предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку земельного участка. Концентрация земли в собственности определена на уровне 15% области и 0,5% страны. Также он устанавливает переходный период для участия иностранцев в приобретении земли сельскохозяйственного назначения и предусматривает предотвращение концентрации земельных участков на уровне общин. Ежегодно рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд за счет продажи, так и за счет аренды земли. Правительство запустило информационный ресурс, который дает ответы на актуальные вопросы по земельной реформе в Украине и открытия рынка земли.


Источник: https://censor.net.ua/n3157285
 
 
 Топ комментарии
 
Та есть у нас люди которые спешат продать свои паи! не понимая что продать они их смогут не за те 10ки тысяч баксов как им рассказывают по телевайзеру, а за копейки!!
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та то вивели зелені.
проплачений мітинг.
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судя по фото - жиденькая такая акция. И шо они под зеленым офисом забыли? зеля как раз и хочет землей торговать поскорее. Вместе с дебилом миловановым.
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Вам не подобається президент, якого ви обрали? "Моє майно - моя справа": власники паїв вимагають скасувати мораторій на продаж землі - Цензор.НЕТ 6646
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Тобто вам подобаються 100 баксів, але ви плюєте на свій вибір. Вітаю, бо ви зебіл.
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Без законов, в экономический кризис это будет не рынок, а захват территории.

Не имеют право в ЕС владельцы свободно продавать землю в любом количестве и без лицензирования делать на ней что угодно. А у нас хотят без законов суда и следствия захватить все и отнять будущие у страны и у наших детей и рассказывают сказки про то, что это нужно делать здесь и сейчас.

У нас первая проблема, что земля ещё не продана?
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А кто эти владельцы? Явно не те кто работал или дети тех кто работал на той земле и приносил доход государству. А в основном те кого устроили для распаевания и те кто уничтожал гоударственные предприятия.
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Когда моей бабушке было 4 года, у них отобрали землю,

а когда ей было 66 лет, ей вернули часть земли.

Но распорядиться ею не смогла ни она, ни моя мама, и мне уже за полтинник
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Буває ще гірше, але зебіли цього не зрозуміють.
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та же фигня. где то там на линии фронта унаследованные от родителей мои 4га. йа давно понял, шо никогда мне не позволят ими распоряжаться и потому взял и покинул не только их , но страну.
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Та есть у нас люди которые спешат продать свои паи! не понимая что продать они их смогут не за те 10ки тысяч баксов как им рассказывают по телевайзеру, а за копейки!!
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та то вивели зелені.
проплачений мітинг.
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у меня есть земля.

почему я не имею права её продать ?

Её шо, вывезут в Америку, если я её продам ?
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1 ну может и вывезут, тут смотря как закон будет написан!
2 у тебя не правильное понимание собственности на некоторые объекты! судя по твоим воплям если я владелиц квартиры в многоэтажном доме значит я должен требовать право делать с квартирой все что захочу даже посносить стены да?!!
3 Чтобы что то продать должен быть написан механизм таких продаж а его нет на сегодня он не написан!
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я думаю все норм буде, якщо в законі прописано, що до 2024 року іноземці не зможуть купити нашої землі.
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За копейки они могут их продать и сейчас - через всякие мутные схемы, вроде договора аренды на 50 лет. А что бы они смогли получить реальную цену за свою землю - продажа земли должна быть легальной.
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ну вот тебе какая разница за сколько они продадут? это их собственность и они в праве делать что хотят.
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в плане цены мне все равно могут даже подарить, а в плане монополий мне не все равно Я ПРОТИВ МОНОПОЛИЙ НА ЧТО БЫ ТО НИ БЫЛО!!
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стоимость аренды пая зависит от стоимости актива,
в Германии гектар песка стоит 30-50 тыс.евро , сколько стоит у нас гектар Чернозема без рынка?
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Мотив один - землю продать, а деньги пропить. "Мое имущество – мое дело": владельцы паев требуют отменить мораторий на продажу земли - Цензор.НЕТ 1879
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А по такому же принципу почему бы квартиру не продать наркоторговцам,
а деньги пропить ?

Почему никто не боится, что все квартиры скупят наркоторговцы и устроят там притоны ?
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Если наркоторговлю легализуют, то так оно и будет.
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квартиры - создаваемая материальная ценность. А землю, как говорил один великий, больше не производят.
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а шо с этой землёй произойдет непоправимого, если я её продам своему соседу ?
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твоя мама приватизировала квартиру и может ее продать а селяне приватизировали землю и так же должны ее продавать или покупать
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Недоцільне порівняння абсолютно. Квартира обезцінюється з роками. Земля постійно-земля.
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а если я свою землю продам соседу, то земля перестанет быть землёй и исчезнет ?
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О какой тете на каблуках она говорит? Тете на каблуках до твоего пая нет дела. Но есть дело дядям в ярмолках и костюмах в в десятки тысяч долларов. Неужели непонятно, что вас обманут в лучшем случае? В худшем - банально раздавят. Да, вы ничего не получаете к тому, что есть. Но это "то, что есть" не пропадет и будет вас кормить и в будущем.
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у тебя квартиру отобрали? нет. почему у меня должны землю отобрать?))
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В мире всего 6!!!! стран не имеют рынка земли : Северная Корея, Куба, Венесуэла, Конго, Таджикистан и мы. МЫ ЧТО САМЫЕ УМНЫЕ В ЭТОМ МИРЕ?????!!!!!!!
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вопрос не в том что мы не хотим рынка! вопрос а какой рынок мы хотим? ты хотишь монополизированный рынок? тебе мало за 28 лет не наелся монополий? хотишь теперь получить монополии и на земле?!!
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у меня лично нет, есть у моего бати и у моей матери! А ЧТО?
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они по какой причине против того, чтобы их земля имела реальную рыночную стоимость ?
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я разве об этом говорил?????!!!!! ты, паскуда зеленая, чужих идей мне не приписывай!!!
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ну так по тем схемам что счас предлагает власть мы скорее всего и получим монополии на земле!! так что если ты за скорейшее введение рынка значит ты за монополии!!
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весь мой опыт "агрария" - это копание грядок у матери на "фазенде" 30 лет тому назад, поэтому умничать не буду. Но мы в мире в такой классной компании. Еще немного и наша земля будет также нужна мировому рынку, как наша ГТС Европе
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Мы пока еще на уровне этих стран и не надо спешить как голый в баню, чтобы бабломойские скупили землю
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сколько и чего ждать???? не хватает клепки самим разработать нормальный закон, платите деньги и зовите кого-то, чтобы написали. А еще лучше "земля наша велика и обильна...." Один хрен все выборы между Йулей и Беней. Ничего больше родить не способны!
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Как правило те, кто против продажи земли, ни клочка этой самой земли в своей собственности не имеют...
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Ну да, кто еще может быть против, что бы его имущество выросло в цене - только тот, у кого этого имущества нет.
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Проплаченная акция.Я сторонник аренды.При начале продажи первыми к продавцу придут на дармовое прокуроры,мусора,судьи , потом придут с утюгом и паяльником,потом толстосумы,но лукавые.При массовой скупке - не продавать.Особенно урожайные паи.
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Как много мечтателей. Рынок земли, вырастет цена.
С чего вдруг она вырастет, эта цена?
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Читаю комменты. Порохоботы опять заскулили. Значит закон о рынке земли нужен!
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как думаешь если всю землю скупят 3-5 хозяйств что станет с ценами на жратву? и что ты после этого будешь жрать?!!
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Это сепарок ЗЕбил Владимир Пехтерев он вообще ждёт сваих ацвабадителей с Расиюшки..
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мозги иногда включай. пэдра - один из крупнейших обладателей земли, которую он подгребал по всяким схематозам. С чего вы порохоботам скулить против того, шо он все это теперь легализует?
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За два дня, третье должностное лицо заявляет что налоги повышаться не будут. Это выдается за невиданную милость. А как же со снижением, которое обещал Зеленский? Кроме того они врут. Существует как минимум три законопроекта с прямым повышением налогов. Один из которых будет предусматривать многократное повышение НАЛОГА НА ЗЕМЛЮ, ДЛЯ БЫСТРЕЙШЕЙ ЕЕ ПРОДАЖИ. И Маркарова и Гончарук об этом знают. И оба врут.
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ЗЕ И КОМАНДА ПРОСТО ВСЕХ ОБМАНУЛА! ВО ВРЕМЯ ВЫБОРОВ ГОВОРИЛИ ОДНО А ДЕЛАЮТ ПРЯМО ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ! ТАК ЧТО ЖДАТЬ ОТ НИХ ЧЕГО ТО ХОРОШЕГО УЖЕ ГЛУПО! ТУТ ЧЕСТНО ГОВОРЯ НАДО МАЙДАН НОВЫЙ ГОТОВИТЬ!!
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Что легко досталось, то легко и продается.
Мой отец 50 лет! на заводе провклалывал сварщиком, электриком в цеху и зимой на улице и не имеет пая для продажи.
Зато знакомая, у которой мать в селе в магазине работала и снабжала в советское время начальство дефицитами, получила пай и теперь аж подпрыгивает его продать
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73% украинцев выступают против введения продажи земли, - "Рейтинг"./Так, говорите, референдум? А хрен вам а не референдум: Референдум, чтобы не дать распоряжаться землёй - это большевизм- Милованов.
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Кто такой Милованов- бабломойский дебил. Сам сказал.
Милованова никогда не интересовала Украина. Сам сказал
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Скуплять, як ваучери в 90-их за безцінь. І знову побачимо, як розбагатіли наші бандюки
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Так її і зараз не проблема продати, тільки заїкнись зразу викуплять, а про супер ціну на землю це для зе-лохів
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Продадут земою и поедуть пановать в канадщину?
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У польшу поедут ляхам спину гнуть на клубнике.
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Паи раздавались, щоб украинское село не исчезло, а не для того, чтоб рагульё украинскую землю распродало. Такие вот и в полицаи во время войны шли, такие и ***** служить будут.
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ВСЕ ПРАВИЛЬНО, ИХ ЗЕМЛЯ ИМЕЮТ ПРАВО ДЕЛАТЬ С НЕЙ ЧТО УГОДНО! НО ТОЛЬКО ДАВАЙТЕ ДЛЯ ВСЕХ ОТКРОЕМ ПОДАЖУ, КРОМЕ КАЦАПОВ, А ТО ОПЯТЬ ЗА КОМЕЙКИ АХМЕТКИ С КОЛОМОЙСКИМ СКУПЯТ БЕЗ КОНКУРЕНЦИИ И В АРЕНДУ БУДУТ СДАВАТЬ В 100 РАЗ ДОРОЖЕ.
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Тогда надо говорить - кроме кацапов и бабломойских-ахметовых.
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А що ...Беня і Гудок вже стали касабами !? ...Не знав "Моє майно - моя справа": власники паїв вимагають скасувати мораторій на продаж землі - Цензор.НЕТ 2750
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А я не хочу продавати пай за безцінь. Щороку по 2500 грн. за оренду мене влаштовує.
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ТАК ТЕБЯ НИКТО НЕ ЗАСТАВЛЯЕТ! МАРАТОРИЙ ВООБЩЕ БРЕД! ТИПО КАК ЗАПРЕЩАТЬ ПРОДАТЬ МАШИНУ, ОНА ТВОЯ, НО ТЕБЕ ЗАПРЕЩАЮТ ПРОДАТЬ, ПАТАМУЧТА ГАСУДАРСТВО ТАК ВОЛНУЕТСЯ ЗА ТЕБЯ ЧТО ОСТАНЕШСЯ БЕЗ АВТОМОБИЛЯ!
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а шо? грошима дають? Бо тут тільки так: пʼять мішків ячменю, два - пшениці, мішок зернят соняшника та цукру. Ячмінь зразу продаємо, пшеницю на борошно, зарнята на олію, цукор на варення.
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Земля принадлежит всем украинцам, за землю умирали люди поколениями, умирают и остаются инвалидами до сих пор! От земли зависит гос безопасность, страна и жизнь всех людей, это НАШЕ БУДУЩИЕ БУДУЩИЕ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ.

Интересы группы лиц не могут быть выше интересов Украины и ВСЕХ украинцев.

То что планируют сделать это не рынок, без реестра, с черными нотариусами, без работающего антимонопольного законодательства, без судов в экономический кризис ЭТО ЗАХВАТ ТЕРРИТОРИИ БЕЗ ВОЙНЫ ГРУППОЙ ЛИЦ.

РЕЧЬ НЕ ТОЛЬКО О ИХ СОБСТВЕННОСТИ РЕЧЬ И О ГОС ЗЕМЛЯХ, РЕЧЬ О НАШИХ ЖИЗНЯХ И СУЩЕСТВОВАНИИ СТРАНЫ.
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Хохли хочуть скоріше продати за безцінь свої паї. Так, як за безцінь продавали ваучери. Тільки, хохлобидло, не питайте потім, чому наймитуєте на "своїй" землі.
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земля такая же собственность как и хата и машина и любое другое имущество,
включая пачку сигарет в кармане.
почему собственник должен кого то спрашивать как ему распоряжаться своей обственностью?
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Тому, що зебіли та їхні керівники з росії заберуть усю землю за безцінь.
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Поддерживаю двумя руками Чего Вы мутите воду Ведь практически ничего не изменится Пай продается другому лицу Был мой -стал твой Что потеряло государство-НИЧЕГО
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