EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  445  17
Все про:Россия (74165) нормандская четверка (745) Пристайко (252)

 Встреча в "нормандском формате" в ближайшее время в большей степени зависит от РФ, - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что встреча в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, РФ) в ближайшее время в большей мере зависит от российской стороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на брифинге в пятницу в Киеве.

"Сейчас действительно зависит от российской стороны больше (встреча в "нормандском формате". - Ред.). Мы с вами выполняем те договоренности, которые были достигнуты. Их было фактически две: признание "формулы Штайнмайера", как пути решения этого сложного вопроса, а также разведение в трех участках. Сегодня мы подходим к разведению в последнем участке, поэтому, в принципе, мы создадим все необходимые условия", - сказал Пристайко.

Министр подчеркнул, что продолжающиеся обстрелы показывают, что одна из сторон не хочет прогресса, так как это последний шаг перед встречей в "нормандском формате".

В то же время, глава ведомства отметил, что Украина, Германия и Франция готовы встретиться в таком формате в ближайшее время.

"Готовность встретиться в ближайшее время зависит от российской стороны. На сегодняшний день вы видите по их риторике, что мы все же в ближайшее время встретимся", - добавил Пристайко.

Министр добавил, что в ноябре реально провести встречу в "нормандском формате".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сейчас проходит период подбора кандидатов на обмен пленными, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3157284
 
 
 Топ комментарии
 
Ясен пень...от зеленого стада уже ничего не зависит...
Стадо спустило штаны...стало раком...и ждет...
 показать весь комментарий
 
так зеля же сказал что все страстно желают встретится. опять скиздел
 показать весь комментарий
 
Проклятый клоунский барыга не хочет договариваться с россией, чтобы наживаться на войне.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
так зеля же сказал что все страстно желают встретится. опять скиздел
 показать весь комментарий
 
 
Так ви поставили нас в залежність від росії.
Ідіоти
 показать весь комментарий
 
 
Ясен пень...от зеленого стада уже ничего не зависит...
Стадо спустило штаны...стало раком...и ждет...
 показать весь комментарий
 
 
формат куйла зависит от кула,а "зе "слуга куйла
 показать весь комментарий
 
пристайке не быть министром в Израиле.. там за такие экибоки - тюрма и кошерная еда
 показать весь комментарий
 
Думаю, уговорим всем миром РФ на встречу.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Путина втянули в правовое поле. Не сделать,значит стать неадекватом в глазах мира. Ну и санкции как обычно ))
 показать весь комментарий
 
Добрий день, як спалося? Шість років не замітно пролетіло, правда?
 показать весь комментарий
 
Проклятый клоунский барыга не хочет договариваться с россией, чтобы наживаться на войне.
 показать весь комментарий
 
 
Атакуй - не атакуй! Простите Встреча в "нормандском формате" в ближайшее время в большей степени зависит от РФ, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5391. Отводи - не отводи, все равно ***** покажет ... Встреча в "нормандском формате" в ближайшее время в большей степени зависит от РФ, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8050
Встреча в "нормандском формате" в ближайшее время в большей степени зависит от РФ, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4351
 показать весь комментарий
 
 
Зебеня думало шо відведе війська і всьо, мир-дружба-жвачка. Ага. ***** знайде ще 100 причин щоб самміт не відбувся.
 показать весь комментарий
 
 
то піднимай свиночолого на боротьбу.. чи вже не патріот?
 показать весь комментарий
 
 
А "42 не лох" думає, що то "здебільшого" від нього залежить.
 показать весь комментарий
 
Путин главное чтобы НАТО не быть в Украина !Его устроить любой вариант что предлагать петяшлюшки - замороз конфликт . продолжение конфликт (нет капитуляции) и другой !
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх