 Встреча в "нормандском формате" в ближайшее время в большей степени зависит от РФ, - Пристайко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на брифинге в пятницу в Киеве.

"Сейчас действительно зависит от российской стороны больше (встреча в "нормандском формате". - Ред.). Мы с вами выполняем те договоренности, которые были достигнуты. Их было фактически две: признание "формулы Штайнмайера", как пути решения этого сложного вопроса, а также разведение в трех участках. Сегодня мы подходим к разведению в последнем участке, поэтому, в принципе, мы создадим все необходимые условия", - сказал Пристайко.

Министр подчеркнул, что продолжающиеся обстрелы показывают, что одна из сторон не хочет прогресса, так как это последний шаг перед встречей в "нормандском формате".

В то же время, глава ведомства отметил, что Украина, Германия и Франция готовы встретиться в таком формате в ближайшее время.

"Готовность встретиться в ближайшее время зависит от российской стороны. На сегодняшний день вы видите по их риторике, что мы все же в ближайшее время встретимся", - добавил Пристайко.

Министр добавил, что в ноябре реально провести встречу в "нормандском формате".

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