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 Прокуратура АРК открыла уголовное дело по факту ареста ФСБ РФ закарпатца, который хотел въехать в оккупированный Крым

Прокуратура АРК зарегистрировала уголовное производство по факту задержания и лишения свободы гражданина Украины при въезде в оккупированный Крым.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом заявила пресс-секретарь Прокуратуры АРК Екатерина Диденко.

"Так называемый "суд" в Крыму арестовал на два месяца жителя Закарпатской области, который пытался пересечь админграницу Херсонской области с временно оккупированным полуостровом. У мужчины якобы был запрет на въезд в Российскую Федерацию до 2020 года, однако, страна-агрессор не может запрещать гражданам Украины свободно передвигаться по территории нашего государства", - отметила она.

По ее информации, производство открыто по статье о "незаконном лишении свободы или похищении человека". Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Имя и фамилия арестованного украинца не называют, в ведомстве отметили, что "его данные еще устанавливают".

Напомним, сегодня стало известно, что оккупационный суд Крыма арестовал на два месяца гражданина Украины, которого задержали на границе полуострова за "попытку незаконно попасть на территорию РФ".

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Источник: https://censor.net.ua/n3157281
 
 
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Там їх ого-го. Там завжди перемагав януш_ковач
Тепер блаЗЄнському передав естафету.
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Пацаки, конечно, негодяи, но какого хэра он туда поперся
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А нахрен він вам нужен, хай там сидить дебіл.
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